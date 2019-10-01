 "Кім Чен Ин ніколи не відмовиться від ядерної зброї добровільно", - Болтон

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на CNN.
"За нинішніх обставин Кім Чен Ин ніколи не відмовиться від ядерної зброї добровільно", - сказав Болтон у коментарі Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.
За його словами, Кім Чен Ин "зробить усе, що тільки може", аби підтримувати ядерну програму у своїй країні.
Коментуючи заяви Трампа, який вважає відсутність ядерних і ракетних випробувань доказом дієвості його стратегії щодо денуклеаризації, Болтон зауважив: КНДР припинила ці випробування, бо технологія вже існує.
Як повідомлялося, на початку вересня Дональд Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона через те, що той не погоджувався з багатьма ініціативами президента США.
З червня минулого року Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися тричі, щоб обговорити шляхи врегулювання кризи у зв'язку з ракетно-ядерними програмами Північної Кореї, але істотного прогресу досягти не вдалося.
Троянский конь в виде ЧФ РФ был уже в теле Украины. Чиновники, судьи, силовики коррумпированы или прикормлены ФСБ.
В каких регионах базировался бы арсенал - в Донецке, Луганске?
В стране победившей Революции Достоинства даже полноценная люстрация не проведена, не наказаны убийцы Майдана. Медведчук - убийца Стуса и прямой агент путена занимает высокопоставленные должности. Для ликвидации коррупции, путинских СМИ, купленных политиков тоже нужно ядерное оружие?!
Бомба нужна таким как КИМ или путен - для гарантии пожизненного правления и безнаказанности
***** рассчитывает, что контактная группа в Минске придёт к окончательному согласованию «формулы Штайнмайера», и Киев официально это зафиксирует. Об этом сообщил помощник ***** Ушаков. Он отметил, что это соглашение может стать одним из важных достижений данного заседания, не считая других итогов. Ранее СМИ сообщили о согласии Украины подписать «формулу Штайнмайера». Если Киев подпишет её, то достаточно быстро будет созван саммит в «нормандском формате».
Сейчас - не начало 90-х годов, сейчас в КНДР привыкли жить не так голодно, одежду вон носят из полиэстера (производства КНР) и обувь из "кожи молодого дерматина" (производство КНР), и даже пользуются косметикой (производства Южной Кореи), не говоря уже о самом главном - спутниковом телевидении и DVD с мыльными операми из Южной Кореи.
Кроме того, часть правящего класса КНДР очень хочет послать в "пешее эротическое" всю эту фигату с коммунизмом и начать жить по-людски, не скрывая своих дворцов, лимузинов и золотых унитазов.
Так что при ограничении "грамм еды в одни руки" трудновато будет загнать северных корейцев в сталинский коммунизм 50-х годов прошлого века.
При условии, что "русские братья" не помогут
ядерным фугасомпродовольствием, но у них самих с деньгами неважно. Хотя для близких друзей и кожу с российского населения снять не жалко, конечно.
Что бывает в случае отказа - см. Украину.
Дураков больше нет...
Глядя на результаты отказа Украиной ...