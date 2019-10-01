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Все про:КНДР (356) ядерна зброя (254) Кім Чен Ин (82) Болтон (75)

 "Кім Чен Ин ніколи не відмовиться від ядерної зброї добровільно", - Болтон

Ексрадник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон не вірить у те, що Північна Корея коли-небудь відмовиться від ядерної зброї, попри обіцянки зробити це.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на CNN.

"За нинішніх обставин Кім Чен Ин ніколи не відмовиться від ядерної зброї добровільно", - сказав Болтон у коментарі Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

За його словами, Кім Чен Ин "зробить усе, що тільки може", аби підтримувати ядерну програму у своїй країні.

Також читайте: У КНДР розстріляли п'ятьох дипломатів через провальний саміт Кім Чен Ина і Трампа в Ханої, - ЗМІ

Коментуючи заяви Трампа, який вважає відсутність ядерних і ракетних випробувань доказом дієвості його стратегії щодо денуклеаризації, Болтон зауважив: КНДР припинила ці випробування, бо технологія вже існує.

Як повідомлялося, на початку вересня Дональд Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона через те, що той не погоджувався з багатьма ініціативами президента США.

З червня минулого року Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися тричі, щоб обговорити шляхи врегулювання кризи у зв'язку з ракетно-ядерними програмами Північної Кореї, але істотного прогресу досягти не вдалося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151309
 
   
 Топ коментарі
 
Украина уже как-то отказалась, результат на лицо. Дураков больше нет.
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А що, він дурень. Про Будапештський меморандум знає. І бачить як ведуть себе гаранти. Один захопив частину території, інший з білкою на голові відморожується - "розмовляйте з катом і людожером самі".
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И не добровольно тоже не откажутся. Там же не Кравчук у руля...
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Украина уже как-то отказалась, результат на лицо. Дураков больше нет.
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Как бы вы его применяли против гибридной агрессии 2014г - по совету министров АРК и лично Аксенову?
Троянский конь в виде ЧФ РФ был уже в теле Украины. Чиновники, судьи, силовики коррумпированы или прикормлены ФСБ.
В каких регионах базировался бы арсенал - в Донецке, Луганске?
В стране победившей Революции Достоинства даже полноценная люстрация не проведена, не наказаны убийцы Майдана. Медведчук - убийца Стуса и прямой агент путена занимает высокопоставленные должности. Для ликвидации коррупции, путинских СМИ, купленных политиков тоже нужно ядерное оружие?!
Бомба нужна таким как КИМ или путен - для гарантии пожизненного правления и безнаказанности
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ВОТ ТУТ ОН УМНЕЙ КУЧМЫ И КРАВЧУКА ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ. Нами правили обычные лохи
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КНДР правильно робить, бо у кого Е ядерна зброя, тих не демократизують бомбами..
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И не добровольно тоже не откажутся. Там же не Кравчук у руля...
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А що, він дурень. Про Будапештський меморандум знає. І бачить як ведуть себе гаранти. Один захопив частину території, інший з білкою на голові відморожується - "розмовляйте з катом і людожером самі".
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Та і знак оклику теж підійде, треба подивитися ще на розвиток країни...
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а тем временем зеленые опарыши...
***** рассчитывает, что контактная группа в Минске придёт к окончательному согласованию «формулы Штайнмайера», и Киев официально это зафиксирует. Об этом сообщил помощник ***** Ушаков. Он отметил, что это соглашение может стать одним из важных достижений данного заседания, не считая других итогов. Ранее СМИ сообщили о согласии Украины подписать «формулу Штайнмайера». Если Киев подпишет её, то достаточно быстро будет созван саммит в «нормандском формате».
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Мне кажется, что это будет сильно зависеть от того, сколько грамм еды в одни руки в день будут выдавать населению КНДР.
Сейчас - не начало 90-х годов, сейчас в КНДР привыкли жить не так голодно, одежду вон носят из полиэстера (производства КНР) и обувь из "кожи молодого дерматина" (производство КНР), и даже пользуются косметикой (производства Южной Кореи), не говоря уже о самом главном - спутниковом телевидении и DVD с мыльными операми из Южной Кореи.
Кроме того, часть правящего класса КНДР очень хочет послать в "пешее эротическое" всю эту фигату с коммунизмом и начать жить по-людски, не скрывая своих дворцов, лимузинов и золотых унитазов.
Так что при ограничении "грамм еды в одни руки" трудновато будет загнать северных корейцев в сталинский коммунизм 50-х годов прошлого века.
При условии, что "русские братья" не помогут ядерным фугасом продовольствием, но у них самих с деньгами неважно. Хотя для близких друзей и кожу с российского населения снять не жалко, конечно.
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Північна сусідка не для того Ину дає, що б він відмовлявся. Шантаж через другі руки - гебістський прийом, давній.
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Правильно, потому что он умнее Кравчука в тыщу раз.
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Кравчук УЖЕ вошел в историю как первый отказавшийся от ЯО през, тогда это было единственно правильное решение.
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Для того ,чтобы формула ,,оружие в обмен на гарантии безопасности,, работала- надо выполнять гарантии или не требовать разоружения.
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И правильно сделает.
Что бывает в случае отказа - см. Украину.
Дураков больше нет...
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можете обзывать ынку как хотите, но америка и европа с ним считаются, трамп на встречи ездит
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Не тільки Кім. Приклад України на довгі роки, а може й назавжди позбавить наївності власників ядерної зброї.
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Ну если с ума не сойдет, то естественно не откажется. Мир знает одну страну, которая отказалась взамен на призрачные плюшки и обещания. Не сильно радужно там все закончилось.
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Раша гарантує, але Ин не вірить, і чому?
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Украина правильно отказалась от яо. Применить его невозможно, пугать ядерную рф и "отдай Крым" - бесперспективно. А не отказались бы - была бы из нас изолированная страна изгой, нас бы задушили санкциями.
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Украина может создать своё ядерное оружие и отрицать его существование,примером является Израиль.
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Зачем Украине ядерное оружие , когда оружие сдерживания можно создать на неядерной основе ? Ракетьі средней дальности.
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конечно не откажется, он же не ипанутый кравчук который отказался а в замен поимел войну и 13 тысяч убитых, и войне края не видно .
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Конечно не откажется !!!
Глядя на результаты отказа Украиной ...
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После "украинского примера", это было бы верхом идиотизма. Да и то что "ядерный клуб" уже давно разросся за счет Индии, Пакистана, Израиля и еще бог весть кого ( кстати ни каких "санкций" за это на них введено почему то не было) , дает полное право любой стране обзаводиться оружием которое гарантирует его безопасность. Да плохо что оно появилось или может появиться у таких режимов как в КНДР или Иране, но что тут поделать. Если бороться с ядерным вооружением, то нужно его полная ликвидация, а не то что одним " особо одаренным" странам это "по статусу" положено, а другим недопустимая роскошь.
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