 "Кім Чен Ин ніколи не відмовиться від ядерної зброї добровільно", - Болтон

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на CNN.

"За нинішніх обставин Кім Чен Ин ніколи не відмовиться від ядерної зброї добровільно", - сказав Болтон у коментарі Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

За його словами, Кім Чен Ин "зробить усе, що тільки може", аби підтримувати ядерну програму у своїй країні.

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Коментуючи заяви Трампа, який вважає відсутність ядерних і ракетних випробувань доказом дієвості його стратегії щодо денуклеаризації, Болтон зауважив: КНДР припинила ці випробування, бо технологія вже існує.

Як повідомлялося, на початку вересня Дональд Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона через те, що той не погоджувався з багатьма ініціативами президента США.

З червня минулого року Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися тричі, щоб обговорити шляхи врегулювання кризи у зв'язку з ракетно-ядерними програмами Північної Кореї, але істотного прогресу досягти не вдалося.