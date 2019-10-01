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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (142) Зеленський (2983) США (5546) Трамп (2087) Помпео (143)

 Держсекретар США Помпео був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським, - WSJ

Держсекретар США Майк Помпео був присутній під час телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як заявив виданню високопоставлений чиновник Держдепартаменту, Помпео був серед чиновників адміністрації, які слухали телефонний дзвінок 25 липня між Трампом і Зеленським.

Раніше про участь Помпео в розмові не повідомлялося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білому домі готують стратегію реагування на загрозу імпічменту Трампа, - NBC

Нагадаємо, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.

Читайте: Публікація стенограм переговорів Путіна і Трампа можлива лише за погодженням сторін, - Пєсков

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151308
 
 
 Топ коментарі
 
Потянет за собой Порошенко в Гуантанамо.
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не кругом, а навколо, перемалюй, бо палишся Держсекретар США Помпео був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським, - WSJ - Цензор.НЕТ 1891
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Ошибаешься. Большинство нас- избирателей Владимира Александровича. А мы за мир любой ценой. Потому что войну невозможно выиграть победами. Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестает воевать.
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Що ж ви, пороховня, все поганите, до чого не торкнетесь все в гімно.
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Неужели вы вы на завтрак сало кушаете?
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..В основному кава з канапками ...
Ой *с распятими мальчіками *(кац) Держсекретар США Помпео був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським, - WSJ - Цензор.НЕТ 9792..
.Держсекретар США Помпео був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським, - WSJ - Цензор.НЕТ 8832....
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Мы тоже кофе.

Степан Андреевий в сравнении с американскими политиками - чистейший человек!
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Як би там не було а байдени влетіли по-повній............. Госсекретарь США Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским, - WSJ - Цензор.НЕТ 5375
І це лише початок. Термінова відставка "ястребка" волкера - тому підтвердження
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Луценко готовий свідчити в Конгресі США: "Чому б ні. Я нічого не боюся"

Юрій Луценко став однією з центральних фігур в політичному скандалі в США, пов'язаному з тиском Дональда Трампа на Україну через розслідування стосовно сина його опонента Джо Байдена

Держсекретар США Помпео був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським, - WSJ - Цензор.НЕТ 3715
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Потянет за собой Порошенко в Гуантанамо.
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5 лет ЛАЙНА и не только у нас, успели и там отличится. Порода такая.
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Вижу сделали петицию по стенограмме общения Зели и Пуйла. Окей. Нормальная история.

Но я лично хочу чтобы стенограммы публиковались "пакетом". Мне например, интересно послушать разговор Петра с тем же Пуйлом во время Дебаля. А такой разговор был
Стенограммы так стенограммы
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ага, разговор длинный был. вместе с Олландом и Меркель в Минске ночь сидели.
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