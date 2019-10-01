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 Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 122-мм артилерії та мінометів, за добу - 19 обстрілів, - штаб

30 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, зенітної установки, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Під час одного з обстрілів, з метою завдання максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних сил противник задіяв безпілотний літальний апарат (БПЛА) з підвісом для скидання гранатометних пострілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- тричі неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького - зі стрілецької зброї;
- двічі неподалік Новомихайлівки - з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Опитного і Мар'їнки - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Новозванівки - з артилерійських систем калібру 122 мм, зенітної установки і станкового протитанкового гранатомета;
- у районі Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- поблизу н.п. Шуми - з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;
- поблизу Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Травневого - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Світлодарська - з міномета калібру 82 мм.

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"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Новолуганського з міномета калібру 82 мм, а також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Новотроїцького зі стрілецької зброї .

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 122-мм артилерії та мінометів, за добу - 19 обстрілів, - штаб 01
Одного українського воїна поранено на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ зі 122-мм артилерії та мінометів, за добу - 19 обстрілів, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151307
 
 
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Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі!!!
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Устойчивое перемирие от Моника Зеленски
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смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! шоб маскавітов клятих проказа повалила усіх та відправила на зустріч до пекла з бісами!!!!
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Одужання пораненному воїну України!!!!
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Можно им ответить крылатыми ракетами Нептун!!!
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Нужно запускать байрактары в воздух и валить мракобесов! У них должна гореть земля под ногами!!!
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Нужно истреблять русских паразитов ходящих по Украинской земле!
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Одужуй, вояче. Бережи вас Господь, рідненькі
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