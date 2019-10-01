EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  3223  17
Матеріали за темою:
Все про:Росія (20056) санкції (2387) США (5546) Помпео (143)

 США не вагатимуться з підвищенням ціни для РФ через її неприйнятну деструктивну діяльність, - Помпео

Майк Помпео заявив, що санкційний тиск на Росію посилюватиметься, якщо вона не припинить зусиль, спрямованих на підрив демократії в США.

Про це глава Держдепу заявив, коментуючи санкції, введені в понеділок мінфіном США проти чотирьох юридичних і семи фізичних осіб з РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми чітко заявили: ми не терпітимемо іноземного втручання в наші вибори", - наголосив держсекретар США.

Він додав, що Вашингтон продовжить тиск на всіх, хто прагне підірвати демократичні процеси в Сполучених Штатах.

"Ми не вагатимемося з підвищенням ціни для Росії через її неприйнятну деструктивну діяльність", - запевнив очільник американської дипломатії.

Помпео назвав останні за часом санкції "попередженням" з американського боку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У авторів санкційних реєстрів не вистачає фантазії", - в МЗС РФ відреагували на нові американські санкції

"Будь-які суб'єкти, що продовжують мати справи з цими особами, компаніями, літаками чи судном (проти яких введено нові обмеження. – Ред.), також можуть стати об'єктом подальших санкцій. Уряд США й надалі докладатиме зусиль, аби Пригожин і такі, як він, не змогли знайти ані притулку, ані комфортного місця, допоки вони провадять деструктивну діяльність, що загрожує інтересам США, наших союзників та партнерів", - заявив державний секретар.

Як повідомлялося, Мінфін США у понеділок розширив список санкцій, що стосуються, зокрема, агресії РФ проти України, а також зловмисної діяльності російської "фабрики тролів", яку пов'язують з "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151306
 
   
 Топ коментарі
 
"Интересно, что администрация Трампа ни разу не задалась вопросом коррумпированности этих стран"
В Украине, простите, голод?
Как в Йемене или Южном Судане, где население от голода умирает?
Автор сего опуса не задумался, что США помогали продовольственной помощью Сомали, когда в начале 90-х годов несколько сотен тысяч населения Сомали умерли от голода, которым усугубились бандитские разборки (а.к.а. гражданская война)?
В таких ситуациях, когда население мрет от голода и помощь оказывается продовольствием, о каких "вопросах коррумпированности" может идти речь?
Автор сего опуса в курсе, что из-за "коррумпированности", то есть воровства гуманитарного продовольствия в Сомали в начале 90-х, США были вынуждены начать военные действия, в результате чего погибли американские военнослужащие?
Автор желает геноцида населения, чтобы получить в виде гуманитарной помощи "ножки Буша"?
Автор опуса звезданулся об пол башкой, что ли?
 показати весь коментар
 
это просто пустой вброс, тем более автор опуса абсолютно не владеет информацией, задается ли администрация Трампа вопросами коррумпированности этих стран.
 показати весь коментар
 
Не санкции, а какая-то суходрочка.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Интересно, что администрация Трампа ни разу не задалась вопросом коррумпированности этих стран"
В Украине, простите, голод?
Как в Йемене или Южном Судане, где население от голода умирает?
Автор сего опуса не задумался, что США помогали продовольственной помощью Сомали, когда в начале 90-х годов несколько сотен тысяч населения Сомали умерли от голода, которым усугубились бандитские разборки (а.к.а. гражданская война)?
В таких ситуациях, когда население мрет от голода и помощь оказывается продовольствием, о каких "вопросах коррумпированности" может идти речь?
Автор сего опуса в курсе, что из-за "коррумпированности", то есть воровства гуманитарного продовольствия в Сомали в начале 90-х, США были вынуждены начать военные действия, в результате чего погибли американские военнослужащие?
Автор желает геноцида населения, чтобы получить в виде гуманитарной помощи "ножки Буша"?
Автор опуса звезданулся об пол башкой, что ли?
 показати весь коментар
 
 
это просто пустой вброс, тем более автор опуса абсолютно не владеет информацией, задается ли администрация Трампа вопросами коррумпированности этих стран.
 показати весь коментар
 
 
Особенно, Сирия. Хотя, курды, конечно, тоже сирийцы.
 показати весь коментар
 
оно то, конечно, так. но в Танзании не было более полувека коммунистов у власти и мозги населения все-таки не так загажены комуняцкой пропагандой (отнять и поделить). а в Украине, сегодня ты помогаешь и ты молодец, а завтра тебя пиндосом или фашистом назовут и выберут 73%-ного комика с дипломом юриста для развития экономики и прекращения войны. после этого разочаруются в своем выборе и обвинят тебя в недостаточной помощи. где логика?
 показати весь коментар
 
"Правительство США и в дальнейшем будет прилагать усилия, чтобы Пригожин и такие, как он, не смогли найти ни убежища, ни комфортного места"
Источник: https://censor.net.ua/n3151306

Мои вам поздравления, лахтинские.
Впрочем. в Африке, в ЦАР, тепло и растут бананы, и даже не всех подряд едят местные каннибалы. Чем не обитель?
 показати весь коментар
 
 
Правда если от местных негретянок СПИДа не подцепить
 показати весь коментар
 
Кто-нибудь ведет счет, сколько санкций США ввела против рашки? Сдается, что очередные санкции это как утренний кофе, обязательный атрибут. А вообще в США задумываются, что играть с огнем не безопасно, ведь может придти время и орки выберет какого-нибудь идиота типа Жирика и тот может начать войну, которая погубит мир.
 показати весь коментар
 
Жирика не выберут никогда. Впрочем, как и Навального. Смена власти в России будет происходить по-византийски - через преемника. Это единственный для России способ мирной передачи власти.
 показати весь коментар
 
...выберет какого-нибудь идиота типа Жирика и тот может начать войну, которая погубит мир...
===
В корне не согласен: Жирик самасшедший, но не идиот.
 показати весь коментар
 
 
я б назвав ці "санкції" вкрай неефективними.Але у Вас лаконічніше і змістовніше вийшло.
 показати весь коментар
 
Что за санкции? Опять паре человек запретили въезд в США?
 показати весь коментар
 
 
Приблизительно так. А еще паре фирм продающий жрачку нарассиии запретили покупать ее в США.
 показати весь коментар
 
Как всегда все очень серьезно. Россия вот-вот упадет на колени.
 показати весь коментар
 
Вашингтон продолжит давление на всех, кто стремится подорвать демократические процессы в Соединенных Штатах. Я так понял, что на Украину тоже собрались наложить санкций. Последнее время только и говорят о Украине и её роли в выборах президента США. От життя.
 показати весь коментар
 
а де українці , самі "рускоговрячіє" лишилися....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору