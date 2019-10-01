 США не вагатимуться з підвищенням ціни для РФ через її неприйнятну деструктивну діяльність, - Помпео

Про це глава Держдепу заявив, коментуючи санкції, введені в понеділок мінфіном США проти чотирьох юридичних і семи фізичних осіб з РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми чітко заявили: ми не терпітимемо іноземного втручання в наші вибори", - наголосив держсекретар США.
Він додав, що Вашингтон продовжить тиск на всіх, хто прагне підірвати демократичні процеси в Сполучених Штатах.
"Ми не вагатимемося з підвищенням ціни для Росії через її неприйнятну деструктивну діяльність", - запевнив очільник американської дипломатії.
Помпео назвав останні за часом санкції "попередженням" з американського боку.
"Будь-які суб'єкти, що продовжують мати справи з цими особами, компаніями, літаками чи судном (проти яких введено нові обмеження. – Ред.), також можуть стати об'єктом подальших санкцій. Уряд США й надалі докладатиме зусиль, аби Пригожин і такі, як він, не змогли знайти ані притулку, ані комфортного місця, допоки вони провадять деструктивну діяльність, що загрожує інтересам США, наших союзників та партнерів", - заявив державний секретар.
Як повідомлялося, Мінфін США у понеділок розширив список санкцій, що стосуються, зокрема, агресії РФ проти України, а також зловмисної діяльності російської "фабрики тролів", яку пов'язують з "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним.
В Украине, простите, голод?
Как в Йемене или Южном Судане, где население от голода умирает?
Автор сего опуса не задумался, что США помогали продовольственной помощью Сомали, когда в начале 90-х годов несколько сотен тысяч населения Сомали умерли от голода, которым усугубились бандитские разборки (а.к.а. гражданская война)?
В таких ситуациях, когда население мрет от голода и помощь оказывается продовольствием, о каких "вопросах коррумпированности" может идти речь?
Автор сего опуса в курсе, что из-за "коррумпированности", то есть воровства гуманитарного продовольствия в Сомали в начале 90-х, США были вынуждены начать военные действия, в результате чего погибли американские военнослужащие?
Автор желает геноцида населения, чтобы получить в виде гуманитарной помощи "ножки Буша"?
Автор опуса звезданулся об пол башкой, что ли?
Источник: https://censor.net.ua/n3151306
Мои вам поздравления, лахтинские.
Впрочем. в Африке, в ЦАР, тепло и растут бананы, и даже не всех подряд едят местные каннибалы. Чем не обитель?
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В корне не согласен: Жирик самасшедший, но не идиот.