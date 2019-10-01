 Окупанти збили безпілотник ОБСЄ в Луганській області

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ.
"27 вересня спостерігачі здійснювали політ БПЛА середнього радіуса дії над ділянкою розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), а також над районами біля н. п. Вікторівка (42 км на південний захід від Донецька) та н. п. Родникове (непідконтрольний урядові, 36 км на південь від Донецька) на висоті 260–320 м, після чого приземлили БПЛА. Згодом команда СММ виявила, що цей БПЛА був пошкоджений", - ідеться у звіті.
Зокрема, на безпілотнику виявлено вхідний отвір (діаметром близько 5 мм) у нижній частині лівого крила та вихідний отвір у верхній частині лівого крила (діаметром близько 3–4 мм). Лівий нижній кут акумулятора, розташованого між двома отворами, був тріснутий.
"За оцінкою, пошкодження були спричинені вогнем зі стрілецької зброї", - повідомили у місії.
"29 вересня, перебуваючи за 1,6 км на північно-північний схід від н. п. Лобачеве (непідконтрольний урядові, 13 км на схід від Луганська) та здійснюючи політ БПЛА малого радіуса дії, спостерігачі чули 7 пострілів зі стрілецької зброї на відстані близько 5–3 км на південний схід; за оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав орієнтовно за 3 км на південний схід від місця перебування патруля", - зазначають спостерігачі.
Як зазначається у звіті, команда місії втратила керування над БПЛА, після чого повернути його не вдалося.
Сьогодні о 02:31•Хвиля
Командование Вооруженных сил РФ начало подготовку к новому этапу военных учений на территории оккупированного Донбасса.
Об этом сообщило Главное управления разведки Министерства обороны Украины.
Известно, что контроль этих мероприятий осуществляется офицерами штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Уже начались тренировки персонала так называемых «военных комиссариатов».
«В частности, с 25 по 28 сентября в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) ВС РФ проведут масштабные командно-штабные мобилизационные учения. В ходе подготовки к этим учениям уже начались интенсивные тренировки персонала так называемых «военных комиссариатов» к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации. Особое внимание уделяется оповещению лиц, которые уже получили российские паспорта для их призыва на военную службу по мобилизации», - говорится в ведомстве.
Напомним, что на границе с Украиной Россия завершает формирование трех российских дивизий, а на учениях Кавказ-2020 РФ отработает фактическое вторжение в Украину.
Также руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко назвал два сценария по урегулированию конфликта на Донбассе:
Ранее Путин отправил на Донбасс просроченные боеприпасы.
Как сообщала "Хвиля", Разумков прокомментировал закон об особом статусе Донбасса.