 Окупанти збили безпілотник ОБСЄ в Луганській області

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ.

"27 вересня спостерігачі здійснювали політ БПЛА середнього радіуса дії над ділянкою розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), а також над районами біля н. п. Вікторівка (42 км на південний захід від Донецька) та н. п. Родникове (непідконтрольний урядові, 36 км на південь від Донецька) на висоті 260–320 м, після чого приземлили БПЛА. Згодом команда СММ виявила, що цей БПЛА був пошкоджений", - ідеться у звіті.

Зокрема, на безпілотнику виявлено вхідний отвір (діаметром близько 5 мм) у нижній частині лівого крила та вихідний отвір у верхній частині лівого крила (діаметром близько 3–4 мм). Лівий нижній кут акумулятора, розташованого між двома отворами, був тріснутий.

"За оцінкою, пошкодження були спричинені вогнем зі стрілецької зброї", - повідомили у місії.

"29 вересня, перебуваючи за 1,6 км на північно-північний схід від н. п. Лобачеве (непідконтрольний урядові, 13 км на схід від Луганська) та здійснюючи політ БПЛА малого радіуса дії, спостерігачі чули 7 пострілів зі стрілецької зброї на відстані близько 5–3 км на південний схід; за оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав орієнтовно за 3 км на південний схід від місця перебування патруля", - зазначають спостерігачі.

Як зазначається у звіті, команда місії втратила керування над БПЛА, після чого повернути його не вдалося.

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