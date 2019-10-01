 Держава має виступати комерційним дипломатом, що просуває інтереси великого українського бізнесу у світі, - Гончарук

"Літаки продають не менеджери з продажу, літаки продають президенти. Є такий принцип", - сказав Гончарук в ефірі телеканалу ICTV у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, держава має виступати комерційним дипломатом, який просуває інтереси великого вітчизняного бізнесу у світі та дає можливість експортувати.

Прем'єр підкреслив, що держава планує не заважати бізнесу розвиватися, одночасно, на його думку, "є речі, де уряд має захищати і просувати інтереси вітчизняного виробника".

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