 Держава має виступати комерційним дипломатом, що просуває інтереси великого українського бізнесу у світі, - Гончарук

"Літаки продають не менеджери з продажу, літаки продають президенти. Є такий принцип", - сказав Гончарук в ефірі телеканалу ICTV у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, держава має виступати комерційним дипломатом, який просуває інтереси великого вітчизняного бізнесу у світі та дає можливість експортувати.
Прем'єр підкреслив, що держава планує не заважати бізнесу розвиватися, одночасно, на його думку, "є речі, де уряд має захищати і просувати інтереси вітчизняного виробника".
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Це нова брехня, якщо врахувати закони, яка прийняла і планує прийняти не читаючи нова влада. Та ще відомо про зіпсування відносин з ЄС...
чи знову як завжди смішно брешеш?
Источник: https://censor.net.ua/n3151304"
в переводе = беня..))))) и только..
в 2019 рекордный рост ВВП за всю историю
защищенность граждан растет
владельцы офшоров готовятся к худшему
мошенники бегут из страны пока есть возможность
порохоботы гниды
Який найбільший ріст за всю історію? Ріст найбільший за останні 14 кварталів, трохи більше 4 відсотків. А це якраз заслуга пана Порошенко і його команди. Просто Зелена шмаркля зі своєю ******** ще не все встигла порушити, порушити зроблене не ним.
А рекорди були напочатку 2000-х, тоді і до 11 відсотків ріст був в окремі періоди, недовго, а потрібно, щоб був ріст на протязі років, як у Польщі, де 15 років безперервного росту більш, ніж 5 відсотків на рік, найкращий показник в Європі.
Тупі ЗеБіли.))
Якраз і менеджери продають літаки та інших любий товар.І чим кращий менеджмент,тим краще продається товар.
По его словам, государство должно выступать коммерческим дипломатом, который продвигает интересы большого отечественного бизнеса в мире и дает возможность экспортировать.Источник: https://censor.net.ua/n3151304
Великий бізнес це олігархи.Вже не будуть садити?
Премьер подчеркнул, что государство планирует не мешать бизнесу развиваться, в то же время, по его мнению, "есть вещи, где правительство должно защищать и продвигать интересы отечественного производителя".Источник: https://censor.net.ua/n3151304
Значить будуть захищати вітчизняний автопром.І дешевих євроблях вам небачити.
Экономика начала падать еще при овоще, потом Крым., война...пару лет падения (поскольку экономика вещь инерционная).
Кстати благодаря инерционности экономики у нас еще будет наблюдаться рост как минимум полгода-год, а потом увидим результат правления ЗЕ-хозяйственников.
Это я вам как экономист обещаю!!!
Перевибори. Українці помилились.
заставляют купить его кассовый аппарат...
29 вересня о 10:59 ·
Папе сделали небольшую операцию и я пришёл его проведать. Поднимаюсь на лифте к нему на этаж. Лифт, зараза, останавливается почти на каждом этаже. Вместе со мной в лифте несколько человек и в том числе пожилая женщина, которая меня рассматривает.
- А Вы Борислав Береза, - спрашивает она меня.
- Да, - отвечаю я.
- О! А подскажите мне тогда...,- и она начинает мне рассказывать о своей проблеме с ОСНом у себя в районе.
- Извините, но я не смогу Вам помочь. Для этого надо посмотреть Ваши документы, изучить ситуацию, написать запросы, получить ответы и найти юридическое решение. Вы к своему депутату обратитесь. Вы за кого голосовали? - интересуюсь я.
- Этот, который из "Мама-хохотала". Ну, тот который депутат от "Слуги народа", - отвечает она.
- Вот! - радуюсь я за то, что ее выбор совпал с тем кого избрали. - Вы к нему и обратитесь. Он должен помочь. Это обязанность мажоритарного депутата. Тем более, что Вы за него голосовали, - заканчиваю я и выхожу из лифта.
- Это, конечно, да! Но мне бы все же хочется чтоб помог человек с опытом. Тот, который знает, как из этой ситуации выпутатся. Мне говорили, что Вы ОСНам помогали. А тот молодой. И ведь не юрист, - продолжает она и выходит за мной.
- А чего же Вы тогда голосовали за того у кого нет опыта и знаний?
- Так все ж голосовали. Опять же, мы понимали, что президенту надо было с командой в Раде помочь... - резюмирует эта милая женщина.
- Помогли? И это прекрасно. Теперь ваш избранник сможет набраться опыта решая Вашу проблему. Эксперементальным путем, так сказать. И я желаю ему в этом успехов. И Вам желаю. Но Вы извините, я уже пришел, а Вы все же обратитесь к своему избраннику. У Вас же были аргументы за него проголосовать? Вот пусть теперь оправдывает Ваше доверие, - и на этом я с ней попрощался.
Уже отходя я услышал шипение в свою спину:
- Хорошо, что тебя не избрали.
Это было прекрасным окончанием диалога. Да, все было суперски - и переход на "ты", и сама фраза. Я очередной раз вспомнил какие же милые люди живут среди нас. И ведь наверное она стопроцентно уверена, что сразу после этой фразы я должен был вернуться и помочь ей. Это было так мило и забавно. Как и многое другое. Но люди, к сожалению, редко задумываются о том, что в этой жизни за все надо платить - временем, деньгами, здоровьем или болью. Мы всегда делаем выбор и за него мы тоже все платим. А особенно дорого нам приходиться платить если наш выбор ошибочен. Любой выбор. Всегда.
Юля - наш президент.
До дупи їхні механізми. Бажання українцв - наш механізм.
нет вы именно этого и хотели )))))))))))))))))
Мародера??? Потому что тебе по телевизору так сказали? Так чем ты отличаешься от лугандонцев, которым их идеи тоже телевизор нашептал. За время своего президенства Порошенко стал беднее в 2.5 раза. Этот факт подтверждают все авторитетные экономические издания.
Российского шпиона??? Потому что не сдал интересов Украины? Вань, ему можно было просто договориться с Ху...лом. Тогда никто бы его фабрику в Параше не арестовывал.
Бросай курить всякую херню, Вань, и телевизор выкинь. Это пагубно на тебя влияет. Ошибка Порошенко в том, что он думал, что народ это оценит. А население смотрело телевизор...
Скажите это кто нибудь это "слугам" "народа"