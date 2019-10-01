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Все про:дипломатія (394) підприємці (123) Гончарук_Олексій (123)

 Держава має виступати комерційним дипломатом, що просуває інтереси великого українського бізнесу у світі, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що держава має виступати комерційним дипломатом, який просуває інтереси великого вітчизняного бізнесу у світі.

"Літаки продають не менеджери з продажу, літаки продають президенти. Є такий принцип", - сказав Гончарук в ефірі телеканалу ICTV у понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, держава має виступати комерційним дипломатом, який просуває інтереси великого вітчизняного бізнесу у світі та дає можливість експортувати.

Прем'єр підкреслив, що держава планує не заважати бізнесу розвиватися, одночасно, на його думку, "є речі, де уряд має захищати і просувати інтереси вітчизняного виробника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Малим переживати нема чого", - Гончарук про подальшу долю ФОПів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151304
 
 
 Топ коментарі
 
Кто не понял я переведу. Вернем госгарантии для бениного бизнеса )))
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эй, ЗЕты! Кочайте рассказывать как нужно делать!!! Вы разве не видите, что вас уже рвут ваши папередники как тузик тряпку! Какие результаты роста ВВП ??? Какая защищенность граждан?? Какой доступ простых смертных до справедливого правосудия?? Сколько млн долл возвращено из офшоров?? сколько государственных масштабов мошенников экстарадировано в Украину?и таких вопросов можно вам задать пару сотен! ВЫ КОГДА НАЧНЕТЕ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ????
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Він безальтернативний земиролюбець, якого ти допомагав поставити у владу. Вперед, штейн.
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Премьер подчеркнул, что государство планирует не мешать бизнесу развиваться, в то же время, по его мнению, "есть вещи, где правительство должно защищать и продвигать интересы отечественного производителя". Источник: https://censor.net.ua/n3151304
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Це нова брехня, якщо врахувати закони, яка прийняла і планує прийняти не читаючи нова влада. Та ще відомо про зіпсування відносин з ЄС...
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а можеш перерахувати і аргументувати ті антиукраїнські закони, які вже прийняла нова влада і ще збирається прийняти не читаючи?
чи знову як завжди смішно брешеш?
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А шо ПЕСики колись ты закони читали.. Голосували як бидло скопом по 300 штук на день Государство должно выступать коммерческим дипломатом, продвигающим интересы большого украинского бизнеса в мире, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1848
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"интересы большого отечественного бизнеса
Источник: https://censor.net.ua/n3151304"
в переводе = беня..))))) и только..
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Страна на службе олигархов. Ну не дебилы 73%?
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Саме так. Проколовся Гончарук. Прямо сказав, що "буде просувати інтереси ВЕЛИКОГО бізнесу, тобто олігархів. Цікаво, чи 73 відсотки зебілів про щось почнуть здогадуватися? Чи вони щиро вірили, що олігарх - Порошенко? Навіть якщо так, то Гончарук зобов'язався просувати бізнес Порошенка за кордоном. Напевне і в кацапії, нє? Як зебіли це пояснять?
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Ну так выступай !Или ты кому это говоришь? ХВАТИТ БОЛТАТЬ!ПОКАЗЫВАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!
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ограбить бедных и отдать богатым - вот функция ЗЕ-государства.
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Ну что вы такое говорите. Просто богатые граждане Украины поделятся с бедными олигархами, типа Бени
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эй, ЗЕты! Кочайте рассказывать как нужно делать!!! Вы разве не видите, что вас уже рвут ваши папередники как тузик тряпку! Какие результаты роста ВВП ??? Какая защищенность граждан?? Какой доступ простых смертных до справедливого правосудия?? Сколько млн долл возвращено из офшоров?? сколько государственных масштабов мошенников экстарадировано в Украину?и таких вопросов можно вам задать пару сотен! ВЫ КОГДА НАЧНЕТЕ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЕЩАНИЯ????
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никто не видит
в 2019 рекордный рост ВВП за всю историю
защищенность граждан растет
владельцы офшоров готовятся к худшему
мошенники бегут из страны пока есть возможность
порохоботы гниды
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Що за маячня?
Який найбільший ріст за всю історію? Ріст найбільший за останні 14 кварталів, трохи більше 4 відсотків. А це якраз заслуга пана Порошенко і його команди. Просто Зелена шмаркля зі своєю ******** ще не все встигла порушити, порушити зроблене не ним.
А рекорди були напочатку 2000-х, тоді і до 11 відсотків ріст був в окремі періоди, недовго, а потрібно, щоб був ріст на протязі років, як у Польщі, де 15 років безперервного росту більш, ніж 5 відсотків на рік, найкращий показник в Європі.
Тупі ЗеБіли.))
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заслуга Мародьора, шо поки він має імунітет.. але січень покаже де він наср*в
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это функция нашего государства как минимум последние 28 лет..
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Він безальтернативний земиролюбець, якого ти допомагав поставити у владу. Вперед, штейн.
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хороший вопрос. Но то, что они (ЗЕты) где-то в параллельной вселенной, это точно.
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вот насчет меня ты перепутал кто на какой фабрике)) ночью просто не спалось.А то, что я перечисляла - к сожалению, это реальность.
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Воно ЗеБіл. Ну, фактично це одне і теж.)
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самолеты, вертолеты...в основном одно сырье продаем в виде железной руды, а потом покупаем самолеты сами...а ну еще кукурузу и олию
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Правильно настали новые времена, долой продажу сырья! Теперь будем продавать землю!!!
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Кто не понял я переведу. Вернем госгарантии для бениного бизнеса )))
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"Самолеты продают не менеджеры по продажам, самолеты продают президенты. Есть такой принцип", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://censor.net.ua/n3151
Якраз і менеджери продають літаки та інших любий товар.І чим кращий менеджмент,тим краще продається товар.

По его словам, государство должно выступать коммерческим дипломатом, который продвигает интересы большого отечественного бизнеса в мире и дает возможность экспортировать.Источник: https://censor.net.ua/n3151304

Великий бізнес це олігархи.Вже не будуть садити? Государство должно выступать коммерческим дипломатом, продвигающим интересы большого украинского бизнеса в мире, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3870

Премьер подчеркнул, что государство планирует не мешать бизнесу развиваться, в то же время, по его мнению, "есть вещи, где правительство должно защищать и продвигать интересы отечественного производителя".Источник: https://censor.net.ua/n3151304

Значить будуть захищати вітчизняний автопром.І дешевих євроблях вам небачити. Государство должно выступать коммерческим дипломатом, продвигающим интересы большого украинского бизнеса в мире, - Гончарук - Цензор.НЕТ 854
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Я всегда думал что товар продают - сервис, технологии, услуги. А окзываеца это преЗЕденты продают..шо оно несёт**
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похоже они вообще не понимают, что такое руководить страной.Тем более опустошенной и разграбленной за последние 28 лет.
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Вообще то, нравится вам или нет, но последние 3 года, идет рост экономики.
Экономика начала падать еще при овоще, потом Крым., война...пару лет падения (поскольку экономика вещь инерционная).
Кстати благодаря инерционности экономики у нас еще будет наблюдаться рост как минимум полгода-год, а потом увидим результат правления ЗЕ-хозяйственников.
Это я вам как экономист обещаю!!!
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развелось вас Ыкономиздов як блох на сучке Государство должно выступать коммерческим дипломатом, продвигающим интересы большого украинского бизнеса в мире, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7712
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Цей Гончарук - болванчік, який повторює все, що йому кажуть. Данелюк побачив, що країну влада веде не туди і пішов, приципово звільнившись з відповідальної посади. Це виходить, що всі українці мають лобіювати інтереси декількох олігархів???
Перевибори. Українці помилились.
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Да ти ж писал что ;без ума от Вовика;. Твои же слова.
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прошла видно любов...
заставляют купить его кассовый аппарат...
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А есть механизм? Поздно, Вань! Раньше нужно было думать. Ты осознаешь, что у них в руках сейчас власти больше, чем у Кучмы и Овоща? Кушай теперь то, что заказал. За ошибки нужно платить. Ты теперь тоже преЗедент. Сделай доброе дело - не ходи больше на выборы. Хотя может случиться так, что последние демократические выборы у нас были в этом году. Вы это сделали вместе.
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Borislav Bereza
29 вересня о 10:59 ·

Папе сделали небольшую операцию и я пришёл его проведать. Поднимаюсь на лифте к нему на этаж. Лифт, зараза, останавливается почти на каждом этаже. Вместе со мной в лифте несколько человек и в том числе пожилая женщина, которая меня рассматривает.
- А Вы Борислав Береза, - спрашивает она меня.
- Да, - отвечаю я.
- О! А подскажите мне тогда...,- и она начинает мне рассказывать о своей проблеме с ОСНом у себя в районе.
- Извините, но я не смогу Вам помочь. Для этого надо посмотреть Ваши документы, изучить ситуацию, написать запросы, получить ответы и найти юридическое решение. Вы к своему депутату обратитесь. Вы за кого голосовали? - интересуюсь я.
- Этот, который из "Мама-хохотала". Ну, тот который депутат от "Слуги народа", - отвечает она.
- Вот! - радуюсь я за то, что ее выбор совпал с тем кого избрали. - Вы к нему и обратитесь. Он должен помочь. Это обязанность мажоритарного депутата. Тем более, что Вы за него голосовали, - заканчиваю я и выхожу из лифта.
- Это, конечно, да! Но мне бы все же хочется чтоб помог человек с опытом. Тот, который знает, как из этой ситуации выпутатся. Мне говорили, что Вы ОСНам помогали. А тот молодой. И ведь не юрист, - продолжает она и выходит за мной.
- А чего же Вы тогда голосовали за того у кого нет опыта и знаний?
- Так все ж голосовали. Опять же, мы понимали, что президенту надо было с командой в Раде помочь... - резюмирует эта милая женщина.
- Помогли? И это прекрасно. Теперь ваш избранник сможет набраться опыта решая Вашу проблему. Эксперементальным путем, так сказать. И я желаю ему в этом успехов. И Вам желаю. Но Вы извините, я уже пришел, а Вы все же обратитесь к своему избраннику. У Вас же были аргументы за него проголосовать? Вот пусть теперь оправдывает Ваше доверие, - и на этом я с ней попрощался.
Уже отходя я услышал шипение в свою спину:
- Хорошо, что тебя не избрали.
Это было прекрасным окончанием диалога. Да, все было суперски - и переход на "ты", и сама фраза. Я очередной раз вспомнил какие же милые люди живут среди нас. И ведь наверное она стопроцентно уверена, что сразу после этой фразы я должен был вернуться и помочь ей. Это было так мило и забавно. Как и многое другое. Но люди, к сожалению, редко задумываются о том, что в этой жизни за все надо платить - временем, деньгами, здоровьем или болью. Мы всегда делаем выбор и за него мы тоже все платим. А особенно дорого нам приходиться платить если наш выбор ошибочен. Любой выбор. Всегда.
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Та ладно. Кого більше всіх брудом поливали в Україні? Хто з топ політиків зробив більше всіх для України? Хто за це єдиний з усіх страждав?
Юля - наш президент.
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Тобто механізма ніколи не було, не було, а тут раптом знову нема?
До дупи їхні механізми. Бажання українцв - наш механізм.
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неужели??? ты за кого, ванечка, голосовало??? )))))))))))))))))))
нет вы именно этого и хотели )))))))))))))))))
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Проти кривавого мародера і брехливого, російського шпигуна голосували.
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Кровавого??? Это потому что без армии умудрился сдержать Парашу, перехитрить Ху...ла, создать армию и провести демократические выборы?

Мародера??? Потому что тебе по телевизору так сказали? Так чем ты отличаешься от лугандонцев, которым их идеи тоже телевизор нашептал. За время своего президенства Порошенко стал беднее в 2.5 раза. Этот факт подтверждают все авторитетные экономические издания.
Российского шпиона??? Потому что не сдал интересов Украины? Вань, ему можно было просто договориться с Ху...лом. Тогда никто бы его фабрику в Параше не арестовывал.
Бросай курить всякую херню, Вань, и телевизор выкинь. Это пагубно на тебя влияет. Ошибка Порошенко в том, что он думал, что народ это оценит. А население смотрело телевизор...
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Государство должно выступать коммерческим дипломатом, продвигающим интересы бизнеса Ахметова, Коломойского и Пинчука в мире!
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Все чем должно заниматься правительство это тарифы, налоги и логистика, а все остальное бизнес и сам отрегулирует. С помощью планирования государство определяет налогами наиболее перспективные направления развития промышленности и сельского хозяйства, а с помощью таможенных сборов стимулирует внешнеэкономические связи - это то что касается внутреннего рынка. А внешне экономическое развитие целиком и полностью зависит от внешних факторов и тут планировать что то сложно, потому как этот объективная реальность и законы рынка там не всегда действуют. Пример: в Китае 1кг риса стоит 2-3 долл., а в Японии порядка 25 долл, но китайский рис никогда не поступит на японский рынок, потому что японское правительство путем таможенных сборов поддерживает своего производителя - продовольственная безопасность. тоже самое соглашение с ЕС и Украина - даже если украинские товары ничем не уступают товарам ЕС, а в цене ниже, то регулирование происходит путем таможенных сборов и больше чем необходимо товаров туда не продадут.
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Природные интересы олигархата дерибанить страну совместно с государственной челядью и уничтожать всех кто мешает их монополии. А богатства страны распродать землю,надра,порты,лес и дальше по списку.
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Эти рейтинги составляются на основании опросов. Если зебилам 24 часа в сутки полоскать мозги, что у них в стране все плохо, они отвечают так, как их учил телевизор. Что ты знаешь о коррупции, овощ? Коррупция - это не только деньги. "У меня 100% будет свой прокурор", родственники в парламенте и знакомые на всех должностях - это 100% коррупция. Но откуда тебе знать об этом? Сейчас можно сказать, что твои избранники по сути готовят рейдерскией захват Киева. Другого вывода из роликов "Грошей" по Г+Г сделать нельзя. Практически вся информация - ложь, но большинство же проверять не будет, а осадочек останется. Сейчас с коррупцией никто бороться не собираются - они пришли ее возглавить.
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Замени "порохобот" на "зелебот", и поймёшь, что зебил. Сейчас менеджер Гончарук землю продаст и будешь на реальной ферме или карьере продвигать интересы большого бизнеса.
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Новый Остап Бендер, ей богу! "Нам нужен канал между Черным и Балтийским морем!", "Привлечем 50 млрд. дол. иностранных инвестиций за 4 года", "Рост ВВП в 8%-это реально!" "Выступим коммерческим дипломатом большого бизнеса в мире!". Лозунги Украине не нужны. Представь программу правительства по лоббированию интересов конкретного большого бизнеса с указанием исполнителей,ответственных, источников и размеров финансирования и планируемых поступлений в бюджет. Только есть загвоздка -поступлений в бюджет Украины не будет! Они будут на Кипре и Багамских островах, и в других оффшорных местах. У тебя самые крупные валютные поступления в Украину - это от работяг за кордоном, которые своим здоровьем и разбитыми семьями обеспечивают миллиарды долларов поступлений и стабильность гривны в межсезонье. А крупный бизнес, и в том числе и преЗЕдент, валюту в Украину не заводят вообще. Так что, судя по твоим же, Гончарук, словам, ты должен продвигать интересы за рубежом наших заробитчан, которые и есть самым крупным ПОЛЕЗНЫМ (!!!) для Украины бизнесом. А с Коломоя и ему подобных шиш ты с маслом получишь, а не поступления в бюджет. Понтовое умничанье - вот точная характеристика твоих заявлений.
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Оригинальный у нас премьер))) Похоже ждут нас весёлые времена.
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Государство, должно продвигать интересы украинского народа, а не "большого бизнеса"!
Скажите это кто нибудь это "слугам" "народа"
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а кто против - познакомится с кулаками Мендель!
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