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Все про:Атлантика (7) корабель (574) розбиття (196)

 В Атлантичному океані знайшли тіло матроса з корабля, який зазнав аварії і на його борту було 10 українців

Перша смерть на зниклому судні з українцями задокументована офіційно. Компанія-власниця корабля Bourbon Rhode, який на вихідних зник із радарів неподалік острова Мартініка, повідомила про знайдене тіло моряка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН.

Про смерть уже сповістили родичів, які попросили компанію імені загиблого не розголошувати. Не повідомляють і про його громадянство.

На судні, яке після потужного шторму зникло в Атлантичному океані, було 10 громадян України - переважно вихідців з Одеської області.

Коли Bourbon Rhode почав тонути, команда рятувалася на плотах. На одному з них виявили трьох осіб, з них двоє - українці. Пошукова операція за участю французьких і американських військових триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники МЗС поспілкуються з родичами зниклих українців із затонулого в Атлантиці судна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151303
 
 
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Надо на спасательные плоты GPS-трекеры устанавливать. Экономят на жизнях.
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А что там экономить? Может- не успели оснастить- это же всё новое. И рация же у них была?
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и джипиэс и рация...- но кабельтовы-мили блин длинные в шторм-ураган...- пока-пока подоспеет помошь...
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Так ведь спасательные вертолёты меряют путь не в кабельтовах? Там всего-навсего надо было снять людей.
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