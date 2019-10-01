 "Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловйов на росТБ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, у своєму телеграм-каналі Соловйов припустив, що музикант опинився під "згубним впливом бандерівської України".

"Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста", - написав пропагандист.

Варто зазначити, що у своїй композиції Гребенщиков не назвав конкретних імен.

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