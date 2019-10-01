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Все про:пропаганда (1248) Гребенщиков (4) Соловйов (28)

 "Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловйов на росТБ

Російський пропагандист Володимир Соловйов розкритикував лідера рок-групи "Аквариум" Бориса Гребенщикова за його сатиричну композицію "Вечерний Мудозвон", у якій ідеться про "пропагандиста" російського телебачення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, у своєму телеграм-каналі Соловйов припустив, що музикант опинився під "згубним впливом бандерівської України".

"Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста", - написав пропагандист.

Варто зазначити, що у своїй композиції Гребенщиков не назвав конкретних імен.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вечірній мудодзвін": Гребенщиков написав пісню про російських пропагандистів. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151301
 
 
 Топ коментарі
 
Обиделся Вечерний муд...звон ))
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Бандера і бандерівці. Викриття кремлівських міфів. https://www.facebook.com/FreeLand.UA.TV/videos/488573524955499/?app=fbl
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вот ребята новость поинтересней . волхонский лайв. кадыров хочет создать кавказкую республику. тов волхонский утверждает что кадыров разослал своих людей по всему кавказу и даже кубани с предложением создать такую республику . предоставлены доказательства таких переговоров с кубанскими казаками . есть видео на котором представитель кадырова говорит что россии скоро наступит конец. черт его знает что это такое происходит но хотелось бы узнать больше. кто в теме пишите.
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Было бы очень к стати, даже помочь нужно
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Спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнити прессекретарку президента Юлії Мендель за непрофесійне ставлення до представників ЗМІ. Про це журналісти заявили у відповідному зверненні опублікованому 30 вересня. До слова: Нацспілка журналістів засудила поведінку Мендель У зв'язку із непрофесійністю, неетичною поведінкою та провокацією штучних конфліктів, вимагаємо звільнити Юлію Мендель з посади прес-секретаря Президента України Володимира Зеленського. Від Офісу Президента та Юлії Мендель очікуємо вибачень перед нашим колегою Сергієм Андрушком, - йдеться у заяві. Заяву підписали ГО "Громадське Телебачення", журналісти Bihus.Info та засновниця "Української правди" Олена Притула. Відставки Мендель вимагають також інші медійники, які поширюють у соцмережах дописи із хештегом #MendelOut. Дивіться відео: як Мендель ********** журналіста: Що відомо про штовханину Мендель і журналіста?Журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання Президенту Володимиру Зеленському та голові ОПУ Андрію Богдану. Речниця Юлія Мендель та охорона глави держави притримували журналіста, аби він не міг поспілкуватися з гарантом. Після того як Мендель буквально розштовхала журналістів, охорона президента провела його у будівлю Вищого антикорупційного суду, під яким і трапився інцидент.

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То у них . У нас свое - Зебенин помет и вечерний 95й помет . Ничем не хуже .
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Еще буквально несколько лет назад, если бы тебе сказали "бандеровец" ... "Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловьев на росТВ - Цензор.НЕТ 5521

А теперь москаль сделал всю Украину бандеровцами.
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Прочитав новость, приходят на ум слова В.Высоцкого из песни:,,Ну, сумасшедший, что возьмёшь...?,,
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Куплетиста???......хммм......мы знаем это, а кто знает Соловьева?
А в небе голубом горит одна звезда;
Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда.
Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят;
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.
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Мудозвон, мы тебя кусать не будем, мы тебя сразу кастрируем...
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ВЕСТИ ИЗ ДУРДОМА! Новая колонка на Цензоре?
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Какие мы "бандеровцы"?))

У нас президент - ЕВРЕЙ!

Получается мы сионисты!!!))) или сионо-фашисты)))

Меняйте методички там у себя, отставшие от жизни...)))
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Все правильно, тяфкание этого мудазвона следовало ожидать. БГ ударил по самому чувствительному месту путлеровского режима, по пропаганде. Если лапти перестанут доверять ящику, то режиму конец!
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Единственно не понял, как мудозвон связал песенку с бандеровцами, вообще уже в неадеквате!
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Все правильно - бойтесь укуса, кацапье зарыганное.
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Вертухаевская расея душит своих, чтоб чужие боялись..И так всю жизнь.
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Всё верно. Напали на Украину, теперь, укушенные, медленно умирают и сами этого ещё толком не осознают. Ведь даже в гимне написано: сгинут наши вороженьки, як роса на солнце!
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Браво Гребенщиков ! Усрись недомерок жирный Соловьев ! Бандере Слава !
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