 "Бандеровская Украина - черная вдова, ее укус ядовит", - пропагандист Соловйов на росТБ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, у своєму телеграм-каналі Соловйов припустив, що музикант опинився під "згубним впливом бандерівської України".
"Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста", - написав пропагандист.
Варто зазначити, що у своїй композиції Гребенщиков не назвав конкретних імен.
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А теперь москаль сделал всю Украину бандеровцами.
А в небе голубом горит одна звезда;
Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда.
Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят;
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.
У нас президент - ЕВРЕЙ!
Получается мы сионисты!!!))) или сионо-фашисты)))
Меняйте методички там у себя, отставшие от жизни...)))