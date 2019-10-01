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 Політика України
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Все про:Кабмін (3156) програма (48) школа (710) інклюзія (20)

 Програма Кабміну передбачає облаштування всіх шкіл для дітей з особливими потребами

У кожній школі має бути щонайменше два комп'ютерні класи на 300 учнів, швидкісний Wi-Fi інтернет, туалет у будівлі і повна доступність для дітей з особливими потребами.

Це передбачено програмою діяльності Кабміну, опублікованою на сайті Верховної Ради 30 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

"У школах швидкісний Wi-Fi інтернет не менше 100 Мбіт/с. У кожній школі на кожні 300 дітей має бути щонайменше 2 комп'ютерні класи по 15 комп'ютерів у кожному. Туалетні приміщення розташовані в будівлі закладу", - йдеться в стандартах доступності закладів освіти, визначених програмою.

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При цьому передбачено, що час підвезення до опорного навчального закладу не має перевищувати 30 хвилин в один бік якісним дорожнім покриттям.

Також у кожному шкільному класі має бути щонайменше 15 і не більше 30 учнів; повна доступність будівель усіх шкіл, включно з туалетами, для дітей з особливими потребами; інклюзивний ресурсний центр - один на 7 тис. дітей у сільській місцевості та один на 12 тис. дітей у місті.

Читайте: На сайті Ради оприлюднили програму дій уряду

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151300
 
 
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тока не поймешь у кого особые потребности - у детей или гринписовцев?
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Правильно! Вот если бы раньше обустроили кое-кого особыми потребностями может и не пошёл бы на эстраду.
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Ну что ж, программа распила бюджетный средств расписана на года - это не новость, это тенденция, тут главное найти предлог под что закладывать, а все остальное отработано до мелочей тонкого механизма.
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Туалетные помещения находятся в здании заведения",Источник: https://censor.net.ua/n3151300

Ну а где им ещё находится, ведь 21 век Программа Кабмина предусматривает обустройство всех школ для детей с особыми потребностями - Цензор.НЕТ 6033
"скоростной Wi-Fi интернет, туалет в здании" Источник: https://censor.net.ua/n3151300
Короче скоростной WI-FI интернет должен работать и добивать везде, включая туалеты ,что бы одновременно делать сразу два полезных дела Программа Кабмина предусматривает обустройство всех школ для детей с особыми потребностями - Цензор.НЕТ 6033
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І коли це все буде запроваджуватися?
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Невже, а то у Потрошенковії Мальдівської все руки не доходили, окрім Вінничини.
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а для нормальних дітей уже все в шоколаді? не бігають у сусіднє село, не закривають "неперспективні" про туалети типа сортир промовчу. все це складові якогось піару.
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