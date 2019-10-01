 Програма Кабміну передбачає облаштування всіх шкіл для дітей з особливими потребами

Це передбачено програмою діяльності Кабміну, опублікованою на сайті Верховної Ради 30 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
"У школах швидкісний Wi-Fi інтернет не менше 100 Мбіт/с. У кожній школі на кожні 300 дітей має бути щонайменше 2 комп'ютерні класи по 15 комп'ютерів у кожному. Туалетні приміщення розташовані в будівлі закладу", - йдеться в стандартах доступності закладів освіти, визначених програмою.
При цьому передбачено, що час підвезення до опорного навчального закладу не має перевищувати 30 хвилин в один бік якісним дорожнім покриттям.
Також у кожному шкільному класі має бути щонайменше 15 і не більше 30 учнів; повна доступність будівель усіх шкіл, включно з туалетами, для дітей з особливими потребами; інклюзивний ресурсний центр - один на 7 тис. дітей у сільській місцевості та один на 12 тис. дітей у місті.
Ну а где им ещё находится, ведь 21 век
"скоростной Wi-Fi интернет, туалет в здании" Источник: https://censor.net.ua/n3151300
Короче скоростной WI-FI интернет должен работать и добивать везде, включая туалеты ,что бы одновременно делать сразу два полезных дела