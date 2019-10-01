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 Суспільство
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Все про:Харківщина (787) прокурор (364) Рябошапка Руслан (125)

 Рябошапка призначив Фільчакова прокурором Харківської області

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив прокурором Харківської області главу Харківської місцевої прокуратури №2 Олександра Фільчакова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на наказ генпрокурора.

У тексті наказу зазначається: "Наказую призначити Фільчакова Олександра Васильовича на посаду прокурора Харківської області з 1 жовтня 2019 року, звільнивши його з посади керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області".

Як наголошується, підставою звільнення вказана заява Фільчакова.

26 вересня Рябошапка звільнив призначеного місяць тому прокурора Харківської області Юрія Данильченка.

Також читайте: Рябошапка звільнив Кізя та Столярчука з посад заступників генпрокурора

Рябошапка призначив Фільчакова прокурором Харківської області 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151299
 
 
 Топ коментарі
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скучный какой-топрокурор по сравнению с предыдущим, блеклый, без харизмы и огонька
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Морда явно непорядочного, лживого и мутного человечка..

Не зря говорят: "Бог шельму метит."
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И правда, похож на одного из бриллиантовых...
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Есть две Украины. Одна сидит в окопах и гибнет от снарядов и пуль, другая распиливает страну на кусочки, обложившись со всех сторон судьями, прокурорами, адвокатами, законами и проч.
Уживутся ли они на одной территории ?
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Есть и третья часть которая наблюдает с дивана и четвёртая которая работает ,что бы прокормить семью и так далее Рябошапка назначил Фильчакова прокурором Харьковской области - Цензор.НЕТ 5481
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Третья и четвёртая - статисты, а не бойцы. Конфликт фундаментальный между первой и второй.
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Будет делать "аудит" нужным дядям о время перерыва на обед....
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Щось нові обличчя починають закінчуватися. Не родить українська земля нових обличь.
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анука посмотрим на этого прокурора. так-так-так, а что это у нас?
- квартирка на 144 кв.м., ясно
- домик на 250 кв.м., тоже неплохо
- два земельных участка в харькове. ну это он наверно под огороды взял
- бмв х5 2012 года. наверно картошку и помидорчики с огородов возить
- еще один бмв х5 2017 года. интересно, зачем ему целых два? может чтоб запчасти на разные не покупать? пишет, что купил за 500000 гривен. надо спросить, где покупал, всего 20000 баксов за новенький х5-ый, может и себе возьму

неплохо в общем. надо наверно идти в прокуратуру работать. буду с зарплаты каждые 3 года х5 покупать. может и землю под огород выйдет получить. лепота...
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Честное новое лицо видно издалека. Интересно было б на его декларацию взглянуть...
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я уже выше написал что у него в декларации
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"Убежден, что профессиональные и добропорядочные прокуроры - а их немало - присоединятся к работе обновленной прокуратуры", - прокомментировал Рябошапка.

Кроме того, увеличатся оклады руководства Офиса генерального прокурора, руководителей областных (региональных) прокуратур."(с) https://interfax.com.ua/news/general/615306.html
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Ви глузуєте ?
У Харкові, з 100 % корумповоною поліцією і прокуратурою,
знайшлось тіло, якє станє зірцєм добропорядності нової влади ?
...
Зеленський і 2.5 роки не протягнє ...
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Сменил очередное шило, на очередное мыло.
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ЗЕ команда вообще сума сошла, назначить это ......о, на должность прокурора, посмотрите расследование журналистов программы ГРОШИ. https://tsn.ua/ru/groshi/chinovniki-otmyli-okolo-3-mln-grn-na-zolotyh-remontah-selskih-shkol-308144.html
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Порохоботы негодуют.Им шоколадных прокуроришек подавай.
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