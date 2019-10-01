 Рябошапка призначив Фільчакова прокурором Харківської області

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на наказ генпрокурора.

У тексті наказу зазначається: "Наказую призначити Фільчакова Олександра Васильовича на посаду прокурора Харківської області з 1 жовтня 2019 року, звільнивши його з посади керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області".

Як наголошується, підставою звільнення вказана заява Фільчакова.

26 вересня Рябошапка звільнив призначеного місяць тому прокурора Харківської області Юрія Данильченка.

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