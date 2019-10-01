 Рябошапка призначив Фільчакова прокурором Харківської області

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на наказ генпрокурора.
У тексті наказу зазначається: "Наказую призначити Фільчакова Олександра Васильовича на посаду прокурора Харківської області з 1 жовтня 2019 року, звільнивши його з посади керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області".
Як наголошується, підставою звільнення вказана заява Фільчакова.
26 вересня Рябошапка звільнив призначеного місяць тому прокурора Харківської області Юрія Данильченка.
Не зря говорят: "Бог шельму метит."
Уживутся ли они на одной территории ?
- квартирка на 144 кв.м., ясно
- домик на 250 кв.м., тоже неплохо
- два земельных участка в харькове. ну это он наверно под огороды взял
- бмв х5 2012 года. наверно картошку и помидорчики с огородов возить
- еще один бмв х5 2017 года. интересно, зачем ему целых два? может чтоб запчасти на разные не покупать? пишет, что купил за 500000 гривен. надо спросить, где покупал, всего 20000 баксов за новенький х5-ый, может и себе возьму
неплохо в общем. надо наверно идти в прокуратуру работать. буду с зарплаты каждые 3 года х5 покупать. может и землю под огород выйдет получить. лепота...
Кроме того, увеличатся оклады руководства Офиса генерального прокурора, руководителей областных (региональных) прокуратур."(с) https://interfax.com.ua/news/general/615306.html
У Харкові, з 100 % корумповоною поліцією і прокуратурою,
знайшлось тіло, якє станє зірцєм добропорядності нової влади ?
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Зеленський і 2.5 роки не протягнє ...