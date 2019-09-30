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 Суспільство
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Все про:податки (794) Гончарук_Олексій (123)

 "Малим переживати нема чого", - Гончарук про подальшу долю ФОПів

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що фізичним особам-підприємцям не варто переживати з приводу подальших дій уряду.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Малим переживати нема чого. Але тим, хто справді великий, середній і приховує це, намагається робити з себе 100-200 і більше маленьких приватних підприємців, у тих дійсно будуть проблеми", - пообіцяв Гончарук.

Він додав, що уряд навіть з такою категорією бізнесу чинить дуже гуманно, надаючи їм час на перебудову бізнес-моделі, щоб вони працювали в правовому полі.

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Як приклад не доброчесного ведення бізнесу прем'єр навів ситуацію з ресторанами, де заради оптимізації розрахунки проводяться через кілька ФОПів.

"Сьогодні, якщо є два заклади, і один працює чесно, а інший використовує схеми оптимізації, то чесний програє", - констатував Гончарук.

Крім того, він зазначив, що також часто за допомогою таких механізмів діють і схеми контрабанди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151298
 
   
 Топ коментарі
 
Я так понимаю Гончарук думает , что в провинции рестораны ломятся от клиентов , и рекой льётся французское вино с южных склонов ?
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может лучше было начать с тех, кто через оффшоры оптимизирует, хотя кто же себя любимого обидит)
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Касапы ...!!!!
.
А какм счасс ваш Свинарчук..
.
Еще Барыга , - или ужэ предприниматель....
..
.
А то зеленейсский-ПУТИн пока не афишируют его новую ДОЛЖНОСТЬ ???7.......
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Это оригинал и Пэдруччё тут нажрался больше всех. Такое смонтажировать очччччень трудно. "Малим переживати нема чого", - Гончарук про подальшу долю ФОПів - Цензор.НЕТ 6850
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А зачем так усердно вытирают всё, ведь это же не придумано, как есть так есть и где демократия
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Витирають, доречі, це реальний факт, невдалого пострілу Порошенка з снайперської гвинтівки 12,7 мм на полігоні. Віддача і прицілом в праве око. Зверніть увагу, він розглядає його, використовуючи смарфон як дзеркало.
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Складывается впечатление, что Пит модератором на четверть ставки по ночам подрабатывает "Малим переживати нема чого", - Гончарук про подальшу долю ФОПів - Цензор.НЕТ 7482
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До речі. Він сказав що в смартфон буде закачана спецпрограма. Ото і весь касовий апарат.
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Як Зеленський і його команда не розуміють,що малий бізнес майже знищений? В цій краіні працювати,жити,дихати стає нестерпно.Обирали нових з надією,що вони наведуть елементарний порядок з тими,хто живе не по закону,хто збагатився і далі збагачується за рахунок збіднілих верств населення. Натомість вони знайшли корупцію у малому ,мікробізнесі.Ви спочатку проідьтесь по краіні і подивіться ,як ми через вашу недолугість,виживаємо.Ви думаєте,що ми гроші лопатою гребемо і ховаємо іх від вас.Нам нестерпно платити щороку зростаючі податки,ми не заробляємо на достойне життя.Ви кинули нас під ноги і топчетесь по нашій гідності.Ви наплодили купу перевіряючих,які повинні заробити любими методами собі на безбідну зарплатню за наш рахунок.Ви що подуріли вже зовсім???
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Алик, признайся. за кого голосовал? "Малим переживати нема чого", - Гончарук про подальшу долю ФОПів - Цензор.НЕТ 8696 "Малим переживати нема чого", - Гончарук про подальшу долю ФОПів - Цензор.НЕТ 8696
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«Олена Монова
4 год · В последнее время у меня любимое занятие - наблюдать, как поклонников новой власти триггерит, когда эта самая власть вынуждена продолжать делать то, что начал барыга клятый Порошенко. Они ведь как думали: Голобородька придет, порядок наведет, барыг расстреляет, майно их поделит, а все, что они понаделали руками своими шаловливыми - разрушит до основания, а затем.

И теперь, когда постепенно выясняется, что команда Зеленского идет след в след за командой Порошенко, по крайней мере, в глобальных вопросах, зеленый электорат ̶о̶ч̶е̶н̶ь̶ ̶с̶и̶л̶ь̶н̶о̶ ̶о̶х̶у̶е̶л̶ очевидно обескуражен. Вот, например, я уже третью неделю ржу над тем, как медиапространство рвет в клочья на теме фискализации, простигосподи. Под радой митинги; розлючені ФОПы уже доедают бобра, у животного только хвост слабо подергивается; где-то тихо икает бабушка (тру-бабушка, а не с бородой) с пучком петрушки, ведь о ней снова вспоминают по сотне раз за день. Причем, что характерно, вспоминают о ней чаще всего те, кто входит в топ-100 самых богатых людей страны.

А тем не менее, о необходимости фискальных чеков говорили еще при Порохе. Помнится, у меня была серия постов на эту тему. И тогда тоже ломались копья и бурно обсуждалось, убьет фискализация малый бизнес или нет. Но если тогда хоть как-то пытались объяснить, в том числе и блогеры, то сейчас все делается в режиме скаженого принтера, объяснений ноль, коммуникации нормальной ноль. Люди в панике и начинают нагнетать истерию. Люди поделились на лагеря, снова. На тех, кто за малый бизнес и на тех, кто кричит «пора прижать их к ногтю». На белых и серых.
Но ведь суть не в том, кто кому малый или из чего состоит крупный. Пора бы осознать просто зависимость бизнеса от нас. И понять свою значимость и свои права. Как-то менять уже позиционирование и восприятие себя в этом мире. Стать не теми, кем манипулируют в своих целях, а теми, кто задает тон. Именно мы являемся шестеренками в двигателе экономики. Именно потребительский спрос является ключевым фактором развития рынка и главным стимулом к деловой активности. Мы каждый день что-то покупаем, и совершенно неважно, будет ли это хлеб в ларьке по дороге домой с работы или микроволновка в кухню на Розетке. И тем самым мы вкладываемся в экономику страны. Конечные потребительские расходы в ВВП Украины составляют 86%. Просто задумайтесь об этом.
Так что в наших интересах следить за тем, чтобы с каждой нашей покупки были уплачены налоги, и нет никакой разницы, купили мы это у мелкого бизнесмена или же у крупного ритейлера. Налоги должны быть заплачены всеми. Тогда не только карманы предпринимателей будут полны, но и наш главный общий кошелек - бюджет. Именно из него берут деньги на строительство дорог, школ, детсадов, на парки и прочую красоту.
Просто нужно все это делать прямыми руками и все время ОБЪЯСНЯТЬ. Каждый шаг. Ну а так как у нас и с первым, и со вторым напряг, то маємо те, що маємо.
И помните - безнаказанность развращает, не устану повторять. Уход от налогов в том числе.»
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Да никто не против был бы. Если были бы мы все, честные налогоплательщики уверены в том, что эти деньги с бюджета идут действительно на школы, дороги, и другую инфраструктуру. А не в карманы илив офшоры на Кипр у всяких бородатых пузатых дядек..
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Треба привчитися відповідати за самого себе.
Завжди плачу податки, те ж і за проїзд в громадському транспорті, ЖКУ і т.ін.
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ЗАДАЧКА 1990 ГОД ПРИНЯТ ЗАКОН О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ УССР
ПЛАТИЛИ БЫЛИ ЛЬГТНЫЕ КАТЕГОРИИ КОРОЧЕ БОЛЕЕ МЕНЕЕ ВНЯТНОЕ...
ПОЯВИЛАСЬ Независимость..и все Кучма свои обгрызанным Декретом вводит какие хрен поймешь налоги появляется Азаров вместе с Государственной Налоговой службой Украины во главе генерал лейтенанта во как налоговой службы поди забыли все.. и Закон УССР о подоходном налоге - Кучма как бы приостанавливает.. знаете сколько висел приостановленный Закон до 4 декабря 2010 года приостановили его в 1991 или 1992 году...
Задачка дальше.... я отрубил адвокатом 25 лет так вот моя пенсия сегодня 3 тысячи гривен получаю БЛАГОДАРЯ ТОМУ ЧТО Я 2 раза успел через 2 года пересчитать пенсию так как средняя зарплата в рублях СССР была 1420 рублей.... а дальше все никаких налогов... я что то там платил но у нас мулька была интресная общий вал в коллегию 25-30% в какой годж как..потом подоходный потом на больничный отпускны и так далее..а вот на пенсию по сути требование работает только с 2001 года если не ошибасюь... только через 10 лет Украина шото там родыло ЕСВ типа....на пенсии.... была работа и клиенты, а у клиентов гроши, а на улице инфляция 3000% в месяц...на минуточку... у меня были в куртке гроши 4 млрд купонов андонов..кто то забыл... кстати поэтому те кого еще тогда не родили или только только выплюнули и не знают что такое было... не говоря про Перестройку с голодовкой СССР и проголосовали за ЗеМонику... дальше лучше... налогами никто не занима с них стригут злато кто тогда работал в налоговой не говоря про ментовку налоговую сделали себе миллионы на взятках... забылось как то... и как нам платить НАЛОГИ... не ясно Письма Налоговой а там свой прейскурант.... дальше больше Кучма впаривает адвокатам налог 117% (сто семнадцать процентов) скажите это страна Украина или дурдом Украина...и потом и вовсе а вы сами адвокаты идите в налоговую регистрируйтесь.... а как не ясно... кого ФОП кого юрдлицом кого жопой и так далее кстати ДО СИХ ПОР НА 2019 год ломаются копья как и что должны платить адвокаты и нотариусы частные никто не может найти единогласие.... а напомню Налоговый Кодекс Украины поганый или хороший, но хоть какой то появился и заработал только 4 декабря 2010 года, т.е. почти 9 лет имеем Кодекс Налоговый, а Украине сколько там отмечали 28 лет и скажите мне и кто после всего этого бл...Ъ народ конкретные люди, ФОПЫ, ритейлеры или эта подонистая еврейская олигархическо мафиозная банда начиная с Кравчука 1 декабря 1991 года???????? "Малим переживати нема чого", - Гончарук про подальшу долю ФОПів - Цензор.НЕТ 419
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кароче, валить будут усех, выживет тока микробызнес
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Я так понимаю Гончарук думает , что в провинции рестораны ломятся от клиентов , и рекой льётся французское вино с южных склонов ?
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Да причём тут провинция?
В Киеве всё битком забито в кабаках. При этом расчёт спиртное и ресторан отдельные счета, два фопа, а то и три и четыре в зависимости от смены. Розетка - поголовно расчёты при покупке за кэш через кассы-фопы. У меня рядом сельский магазин, 4 отдела - 4 фопа, на втором этаже два отдела -два фопа(хозяин один каждый продавей -фоп) строительный магазин - на 6 фопов-продавцов поделен и т.д. Через журнал пропускают только то что заходит через карту, за кэш всё в чёрную. У меня жена фоп 2 группа. Ей пофиг. Её бизнесу это всё пофиг. Она косметолог, кабинет -проблемы нет.
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Ну если ты хочешь делать покупки в соседнем магазине дороже , то флаг тебе в руки . Или ты думаешь , что налоговое повышение не поднимет стоимость товара ? Да и твоя благоверная подтянет расценки , чтоб в соседний магазин не так больно ходить было .
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А кто тебе сказал, что там дёшево? А? "Малим переживати нема чого", - Гончарук про подальшу долю ФОПів - Цензор.НЕТ 5404
В сельском магазине цены не балуся) Фора - дешевле.
Просто на ремонте уже три месяца, а так фопы особо дешивизной не радуют!
А Розетка дешёвая?) Поверь, тебе скидку на неуплату налогов не делают, их кладут себе в карман. Так приятнее. Вон у нас газовая заправка открылась под фопом. цена 11.25 по дороге у меня БРСМ со скидкой газ 10.70 получается. БРСМ заправка на полном фуле по налогам а чувак с бочкой на полном фуле петляет от налогов и ещё торгует с +0.55грн с литра. Прослезимся от умиления, не дают развиваться малому бизнесу) Про недолив из бочки просто промолчу....
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А вы не думали что многие бизнесы растут в минус или в лучшем случае в ноль?
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может лучше было начать с тех, кто через оффшоры оптимизирует, хотя кто же себя любимого обидит)
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коротко про те,що він сказав.......не хвилюйтеся панове,всім вставмо касовий апарат і підтримаємо малий бізнес за фаберже)

"Малым переживать нечего", - Гончарук о дальнейшей судьбе ФОПов - Цензор.НЕТ 2602
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Приятно, что начались реальные шаги на пути в Европу.
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А в кінці року зєбобіки, пуйлофіли, совкохохли, «націоналісти» ...., будуть стверджувати, що за Зеленського голосували порохоботи.
100%.

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Раньше порохоботы орали , что к сентябрю. Не сбылось. Пророки из вас как из говна пуля.
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А це ж і є основна масса зелееторату. Причому упоротого здебільшого.
ДавайТе не зупиняйтеся! Спостерігати за горящими сраками зебілів - безцінно.
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А пожарники и СЭС малых будут лапать? "Малим переживати нема чого", - Гончарук про подальшу долю ФОПів - Цензор.НЕТ 5175
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Другими словами братва говорит-Ни одна гривня,слышите холопы, ни одна гривня не должна пройти мимо нас-вы за это заплатите https://www.youtube.com/watch?v=hkE4DVrrl2g
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А ты не попутал, это вам надо переживать из-за наших «дальнейших действий»
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Так может лучше заняться отловом и привлечением больших и средних , скрывающих это ,, и пытающихся делать из себя 100-200 и более маленьких частных предпринимателей (c),, чем впаривать кассовые аппараты всем без разбору ?? "Малим переживати нема чого", - Гончарук про подальшу долю ФОПів - Цензор.НЕТ 8263 .
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так єто ж работать надо, из кабинета выходить. а как ты на самотыке будешь по нашим дорогам ездить? нет уж лучше со всех постричь налоги, из кабинета Отривину-гончаруку виднее
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Проще было бы на едином налоге оставить,тех у кого нет наёмного труда( семью не считать),а всех остальных кибмени мать.
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Вот оказывается почему мы так плохо живём! Рестораны бизнес дробят! Понятно что Гончарук не самостоятельная личность и вряд ли сама додумалась экономические реформы с малого бизнеса начинать, а задачи олигархов управляющих этой марионеткой предельно понятны,усложнить жизнь ,изгнать из страны всех ещё работающих и продать землю!
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чувак на разъезжающий самотыке, похожий на персонажа срекламы средства для борьбы с насморком "Отривин", и возомнивший себя премьером, наверное, вообще не представляет что такое бизнес в Украине, и как сложно малым и средним підприємствам. как их душат налогами и проверками. а кто же тогда будет мало-мальски но платить деньги в бюджет? ведь, от выхода из тени торговцев, производителей продуктов, у которых один цех, таксистов, маршрутчиков пострадают только потребители, потому что малые підприємці будут вынуждены закладывать эти бредовые повышения налогов в цену продукции. пусть Отривин-Гончарук спросит у знающих людей, как эффективно руководить страной. например, у 22-летней помощницы депутата-Зебила Тищенка, по совместительству модели
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тоді я буду твоїм підписником, щоб не напрягатися та читати твої думки)
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В частной клинике сдавали анализы. За каждый анализ давали чеки на разные ФОПы.
Вот у нас люди хотят жить как в Европе, но при этом упорно не хотят платить государству налоги.
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мені цікаво оцей дядько Гочарук ,він крім ресторанів десь взагалі буває? може йому ревізор підказав Коля Тищенко з своєю помічницею?
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В нашей стране почти всегда из ванны вместе с водой выбрасывают и ребенка. Если с ФОПами кто-то занимается мошенническими схемами значит фактически надо закрывать все эти ФОПы. А зачем народ содержит огромную миллионную армию дармоедов из силовых структур? Чтобы разбирались,искали, наказывали. Надо наказывать конкретного человека, а не всех гамузом под одну гребенку. Крупный и средний бизнес выживет в любом случае, что-то еще придумают, купят наконец всех. А у малого бизнеса даже на суд денег нет.
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"Сегодня, если есть два заведения, и одно работает честно, а другое использует схемы оптимизации, то честное проигрывает" - никто не работает честно, никто! И при этом они выживают. Кто пытался работать честно уже давно закрылся! Да и ниже наглядный пример что это даст бюджету. Ровным счётом копейки. А убытки для страны от этих рехформ могут быть колоссальными так как много бизнесов могут закрыться и люди потеряют работу. Источник: https://censor.net.ua/n3151298
"Малим переживати нема чого", - Гончарук про подальшу долю ФОПів - Цензор.НЕТ 7827
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так вот оно какое, либертарианство... "Малим переживати нема чого", - Гончарук про подальшу долю ФОПів - Цензор.НЕТ 4619
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