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 Політика України, За кордоном
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 Республіканці в Сенаті США закликали Мін'юст розслідувати зв'язки демократів з Україною

Сенатори-республіканці Рон Джонсон і Чак Гресслі направили на адресу генпрокурора Вільяма Барра лист із закликом розслідувати можливі зв'язки між Демократичною партією і Україною в контексті президентських виборів 2016 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє видання The Hill.

"Мін'юсту ще слід поінформувати Конгрес і громадськість про те, чи почав він розслідування з приводу зв'язків і співпраці між урядом України та особами, пов'язаними з передвиборчою кампанією (кандидата від демократів - ред) Гілларі Клінтон або Національним комітетом Демократичної партії ... такі підозри заслуговують на належне та уважне вивчення", - йдеться в листі сенаторів.

При цьому сенатори вказали на своє занепокоєння у зв'язку з тим, що, на їхню думку, іноземний вплив на президентські вибори в США 2016 року так і не було належним чином вивчено.

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Лист датовано 27 вересня, проте було оприлюднено лише в понеділок.

The Hill зазначає, що запит сенаторів надійшов на тлі скандалу довкола президента США Дональда Трампа й України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше колишній керівник ГПУ наполягав, що підстав для розслідування діяльності Хантера Байдена і його батька Джо Байдена в українських правоохоронних органів немає.

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151297
 
   
 Топ коментарі
 
Самі упороті зефани очухались і знову завили на пороха...
Мабуть на зе-ботоферму сама мендель завітала
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каблук дональд для туземцев священен и почитаем
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Не даром туземцьі пили шампанское и пели трампампам. Шо взять с бесноватьіх
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це не туземцы были и не конкистадоры, а бледнолицые без царя в голове
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Петюня хорошо подставил Украину,когда за хиллари открыто топил.
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сейчас такие дела вскроются - мама не горюй. Мало нам позора на нашу голову....

И амеры тоже хороши - нашли к кому пристебаться. Главный игрок на политической арене - Украина? Республиканцы в Сенате США призвали Минюст расследовать связи демократов с Украиной - Цензор.НЕТ 918 Пусть лучше русских потрясут, так нет - сс*котно.
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Самі упороті зефани очухались і знову завили на пороха...
Мабуть на зе-ботоферму сама мендель завітала
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если так пойдет и дальше,то Петя скоро станет тугриковым миллиардером ......
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барыга офшорная
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Впораєтесь із захистом бубочки, чи мендель покличите?
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Разве ты знаешь что женщина хочет захочет-ОБНИМЕТ… захочет- ПРОГОНИТ… захочет - ПОДНИМЕТ… захочет - УРОНИТ… захочет - ПОГУБИТ… захочет- СПАСЕТ… захочет - ПОЛЮБИТ… захочет- УЙДЕТ… захочет - ЗАСТАВИТ НОСИТЬ НА РУКАХ… захочет - ОСТАВИТ ТЕБЯ В ДУРАКАХ!
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И кому такая баба нужна? Во время надо воспитывать, показать себя мужиком, а если что не так, так скатертью дорога - любовь это для любителей соплей.
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Захочет - ВОЗВЫСИТ ТЕБЯ ДО НЕБЕС, захочет - УБЬЕТ У ТЕБЕ К ЖИЗНИ ИНТЕРЕС.
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Касапы ...!!!!
.
А как счасс ваш Свинарчук..
.
Еще Барыга , - или ужэ предприниматель....
..
.
А то зеленейсский-ПУТИн пока не афишируют его новую ДОЛЖНОСТЬ ?
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с-300 и с-400 , это развод для лохов..., они ещё ничего не сбили, из-за кривизны земли.. Республіканці в Сенаті США закликали Мін'юст розслідувати зв'язки демократів з Україною - Цензор.НЕТ 3016
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Плохо, что эти разборки втянули Украину, когда два монстра выясняют отношения, виноватым как правило объявляют стрелочника, паны враждуют, а холопы страдают. Стоять между двух огней и угадать, какой из них победит, да на ближайший год Монике не сладко придется, надо сделать продольно-поперечный шпагат и при этом яйца не порвать.
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Мировой полицейский, умножает себя на ноль.
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Зеленский превращается в слепого из сказки. Покрутится-покрутится- и покажет железным намагниченным пальцем... на Путина!
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Де з"являється Зельцман, там починається якась біда.
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Монику Зелински наверняка будут теперь избегать в странах Европы, это отразится буквально на всех отношениях с Украиной. Это высокая цена для народа Украины за выбор делитанта и случайного человека в политике на самую высокую должность в стране.
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Може спочатку в Лондон?У Лоліти почали сушити сухарі-кум югко розпалює гріль справою байдана,гонтахрюха з мільярду пецики нарізає-брити в шоці-whats happening?
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Моня зеленский - бедоносец знатный! Отправьте его к *уйлу! А вдруг?!)
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27 09 2019 Да Трамп и не думал ослам в посудной лавке посуду бить.Это старый осёл придурок,будучи уверенным,что порох победит,в прошлом году разошёлся в видео,что типо Трампу его не достать,он круче крутого яйца-мильярдами ворочает одним щелчком пальца,глав правительств,премьеров назначает.Там же он и похвастался,что миллиард дал Украине с условием,что порох уволит Генерального Прокурора,который вёл дело о корупции Бурисмы,где его сын был одним из директоров.Дело закрыли,прокурора уволили,деньги получили.Точка.Видео здесь.(50-55min)Вот Трамп и посчитал,что это лично ему вызов и даже провокация,на которую он не может не ответить,ведь обвинят-то подлецы и его в сокрытии и дальше продолжающейся коррупции в Украине,темь более,что новые власти Украины уже заявили об этом.Возможно такой вариант и устраивает демократов-провокации их конёк-типо если ипичмент и не удастся- им больше шансов разгонять волну к выборам,как
обиженным.Но если реально начнутся расследования или даже тупые и алчные порошенковцы запутаются несостыковками утверждений распила этих денег в Украине-это обернётся ослам бумерангом по шее.
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Вечер перестаёт быть томным. Жадного порошка за мародёрство жестоко выедят и высушат. Тропинка каждого цента из США в Украину и другие регионы мира в контексте выборов будет расследована, как и место, где этот цент осел и притаился. И у кого.
Но понятно, что тот, "у кого" - это не "святой" Зеленский, увы. И даже не "злодеи" Богдан или Беня.
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Тема: "Республиканцы в Сенате США призвали Минюст расследовать связи демократов с Украиной"

Подія, про яку йдеться в заклику республіканіців з Сенату США: - президентсьскі вибори в СЩА.

Час події: - 2016 рік.

Претензії республіканців: - "з"вязки і співробітництво між урядом України та особами пов"язаними з передвиборчою кампанією Хіларі Клінтон, або Національним комітетом Демократичної партії"...

А тепер про коменти на Цензорі про цю подію.

Найпопулярніший на сей момент, від Artem Malder виглядає так: -
"гірка іронія в тому, що зеленський, який висміював країну, яка пРоводилася у зовнішній політиці, як повія, сам у телефонних розмовах поводився, як повія."
Або ось такий, наприклад: Самі упороті зефани очухались і знову завили на пороха...

Зрозуміли? Ми/ви повинні вити на?.. А дійсно, на кого ж, курва, нам вити?..

Отими, наведеними вище прикладами, еліта, в електоральному вимірі приблизно 8%, намагається переконати 73% супротивників, що винними у спробі сприянню перемоги Клінтон в 2016 році, коли презиком був Порошенко, а прем"єром Гройсман, є Зеленський і Гончарук.

І отака, блін, еліта в нас сиділа на шиї 5 років??? Добре, що вже її чортма, хіба що в Інеті, але то нехай...
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