 Керівництво енергетичної митниці штучно створює кризу на ринку нафтопродуктів, - Куюн

Про це пише в колонці для "Бізнес-Цензора" директор консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн, інформує Цензор.НЕТ.

"З 4 по 18 вересня вагонні партії дизпального подорожчали на 11,7%, автомобільні - на 16,4% або на 3,45 грн/л. Причина - нестача обсягів", - стверджує Куюн.

За словами експерта, від початку вересня різко зросла кількість сигналів про перевірку енергетичною митницею якості нафтопродуктів. При цьому досліджують вантажі постачальників, які працюють в Україні роками, а розмитнення нафтопродуктів затримується.

"Є інформація, що новий глава митниці Макс Нефьодов хоче розформувати "енергетичку". Зрозуміло, остання цього не хоче, у зв'язку з чим вирішила показати роботу. Спровокувала для цього міні-кризу, щоб потім "героїчно її побороти", показавши свою ефективність" , - стверджує Куюн.

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Так, у порту "Південний" заблоковано партію грецького дизпального ринковою вартістю 729 млн гривень.

"Затягування прийняття декларації, яка спрацювала на третій день автоматична система оцінки ризиків АСАУР (хоча насправді виявилося, що вимога відбору проб була внесена вручну). Потім пошук тимчасово недоступний через телефон інспектора і три дні на передачу проб до Києва (хоча весь час робили в Одесі), а потім ще три дні на проведення аналізу (хоча навіть мобільна лабораторія визначить сірку за 2 години)...", - описує Куюн пригоди цієї партії.

В кінцевому підсумку аналіз у державній лабораторії показав, що дизпальне містить занадто багато сірки. Не зважаючи на те, що перевищення - в рамках похибки, а постачальник пред'являє сертифікат і паспорт якості грецького НПЗ, партію далі не пускають.

"Описане блокування перевалки в Південному руйнує розписаний графік приймання танкерів на вересень-жовтень. А в умовах, коли на рахунку кожна тонна, це додатково розігріє ринок", - припускає Куюн.

На думку експерта, енергетичну митницю слід ліквідувати, а власникам вантажу - надати можливість вибирати, в який регіон їхати на оформлення. "Коли така влада опиняється в одних руках, з часом це обертається великими проблемами для всієї країни", - підводить він підсумок.