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 Суспільство
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Все про:митниця (567) енергетика (374) нафтопродукти (31) Піковський (2) Сергій Куюн (1)

 Керівництво енергетичної митниці штучно створює кризу на ринку нафтопродуктів, - Куюн

Новий глава митниці Нефьодов хоче ліквідувати енергетичну митницю ДФС. У спробі не допустити до цього керівник "енергетички" Піковський створив на ринку кризу, щоб потім її героїчно "побороти". Наслідки - зростання цін на нафтопродукти.

Про це пише в колонці для "Бізнес-Цензора" директор консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн, інформує Цензор.НЕТ.

"З 4 по 18 вересня вагонні партії дизпального подорожчали на 11,7%, автомобільні - на 16,4% або на 3,45 грн/л. Причина - нестача обсягів", - стверджує Куюн.

За словами експерта, від початку вересня різко зросла кількість сигналів про перевірку енергетичною митницею якості нафтопродуктів. При цьому досліджують вантажі постачальників, які працюють в Україні роками, а розмитнення нафтопродуктів затримується.

"Є інформація, що новий глава митниці Макс Нефьодов хоче розформувати "енергетичку". Зрозуміло, остання цього не хоче, у зв'язку з чим вирішила показати роботу. Спровокувала для цього міні-кризу, щоб потім "героїчно її побороти", показавши свою ефективність" , - стверджує Куюн.

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Так, у порту "Південний" заблоковано партію грецького дизпального ринковою вартістю 729 млн гривень.

"Затягування прийняття декларації, яка спрацювала на третій день автоматична система оцінки ризиків АСАУР (хоча насправді виявилося, що вимога відбору проб була внесена вручну). Потім пошук тимчасово недоступний через телефон інспектора і три дні на передачу проб до Києва (хоча весь час робили в Одесі), а потім ще три дні на проведення аналізу (хоча навіть мобільна лабораторія визначить сірку за 2 години)...", - описує Куюн пригоди цієї партії.

В кінцевому підсумку аналіз у державній лабораторії показав, що дизпальне містить занадто багато сірки. Не зважаючи на те, що перевищення - в рамках похибки, а постачальник пред'являє сертифікат і паспорт якості грецького НПЗ, партію далі не пускають.

"Описане блокування перевалки в Південному руйнує розписаний графік приймання танкерів на вересень-жовтень. А в умовах, коли на рахунку кожна тонна, це додатково розігріє ринок", - припускає Куюн.

На думку експерта, енергетичну митницю слід ліквідувати, а власникам вантажу - надати можливість вибирати, в який регіон їхати на оформлення. "Коли така влада опиняється в одних руках, з часом це обертається великими проблемами для всієї країни", - підводить він підсумок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151296
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто монікіна зграє наживається не лише на війні та крові. Не нехтують нічим. Навіть янукович з азаровим не були такими спритними. Відчуваються впевнена рука ляльководів.
Головне, щоб аваков був на готові.
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Их не расформировывать надо а расстреливать....
Пиковский креатура Ахметова, Януковича, Иванющенко.
С какого хера его там держать, этого еврейчика? Это же форменный вредитель.
Макс! Нефёдов! Не спи, вычищай этот непотреб. Это шлак, мусор и говно. Керівництво енергетичної митниці штучно створює кризу на ринку нафтопродуктів, - Куюн - Цензор.НЕТ 2362
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100% расформировать и привлечь за саботаж.
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Касапы ...!!!!
.
А какм счасс ваш Свинарчук..
.
Еще Барыга , - или ужэ предприниматель....
..
.
А то зеленейсский-ПУТИн пока не афишируют его новую ДОЛЖНОСТЬ ???
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Касапы ...!!!!
.
А какм счасс ваш Свинарчук..
.
Еще Барыга , -
или ужэ предприниматель....
..
.
А то зеленейсский-ПУТИн пока не афишируют его новую ДОЛЖНОСТЬ ?
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Тобто монікіна зграє наживається не лише на війні та крові. Не нехтують нічим. Навіть янукович з азаровим не були такими спритними. Відчуваються впевнена рука ляльководів.
Головне, щоб аваков був на готові.
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наконецто в украинском консалтинге появился великий куйкин
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То все клятий Порошенко. Ось як Зе посадить його так одразу все збс і стане.
Ато він знов падлюка покрав все. У вчителей зарплату в 4000$ на міс. вкрав.тут он нафтопродукти краде. Нічого весна прийде, посадять, і буде все нарешті добре. Зовсім скоро ©...
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Их не расформировывать надо а расстреливать....
Пиковский креатура Ахметова, Януковича, Иванющенко.
С какого хера его там держать, этого еврейчика? Это же форменный вредитель.
Макс! Нефёдов! Не спи, вычищай этот непотреб. Это шлак, мусор и говно. Керівництво енергетичної митниці штучно створює кризу на ринку нафтопродуктів, - Куюн - Цензор.НЕТ 2362
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Не може бути. Там вже всеобщая диджіталізація і правильні пацани 95проби(квартальним)
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