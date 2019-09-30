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 Економіка, Суспільство
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Все про:залізниця (336) інфраструктура (97) Гончарук_Олексій (123)

 Залізнична інфраструктура, що залишилася нам від СРСР виснажена більш ніж на 90%, - Гончарук

Залізнична інфраструктура, яка залишилася від СРСР, майже повністю виснажена.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив у програмі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Інфраструктура, яка нам дісталася від Радянського Союзу, майже знищена. Її постійно виснажували корупціонери, безглузді менеджери і керівники... У нас більш ніж на 90% виснажена Укрзалізниця. Тобто і залізниця, яку ви зараз бачите, дійсно майже знищена", - сказав Гончарук.

Він додав, що в Україні майже щодня горять локомотиви і не вистачає тяги, щоб задовольняти потреби бізнесу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стан залізниці критичний, зокрема, через тотальну корупцію. Ми вивчаємо якість роботи менеджменту "Укрзалізниці", - Гончарук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151294
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, наша после СССР, как новенькая, умели раньше делать.
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Допишите там себе ,в методички ,что тепловозами всё ОК ,, они есть и уже бегают по ЮЖД .

И больше не задавай глупых вопросов . Железнодорожная инфраструктура, оставшаяся нам от СССР истощена более чем на 90%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9876 .
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Откуда возьмутся образованные, если учиться не хотят. В университетах курсовые работы делают вместо студентов другие люди за деньги. За деньги ставят оценки на экзаменах и зачётах. Сплошная безграмотность. Большинство дипломов это просто бумажка. Знаний нет. Школьные программы это бред. Детям читают то, что никогда в жизни не пригодиться, и не читают нужные вещи. Отношение преподавателей к детям часто наплевательское. Кто хочет знаний должен платить репетитору.
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За факелочки Москва больше не платит - Порох не у власти, а против Зекоманды бессмысленно.
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