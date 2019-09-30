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Все про:отруєння (665) Рівненщина (456)

 12 осіб, серед яких троє дітей, отруїлися солодощами на Рівненщині

В м. Березне Рівненської області сталося масове отруєння придбаними в магазині райцентру кондитерськими виробами.

30 вересня в районну лікарню було госпіталізовано 10 осіб, серед них - троє дітей. Ще двоє лікуються амбулаторно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ.

Всі пацієнти напередодні вживали кондитерські вироби, які придбали в магазині "Калач", який належить комбінату громадського харчування Березнівського районного споживчого товариства.

Згідно з повідомленням, у хворих, які першими звернулися по медичну допомогу, виділено сальмонелу ентерітідіс.

Зазначається, що це вже шосте цьогоріч масове харчове отруєння в області.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151293
 
 
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Те, що для українця - добре, для кацапа - смерть. 12 осіб, серед яких троє дітей, отруїлися солодощами на Рівненщині - Цензор.НЕТ 5036
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Коврижка - разновидность пряника, как правило, медового.
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а неча боле рошен кушать, там одни е и ингредиенты с истекшим сроком годности от вечно нетрезвого кондитера
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Сладостями "Рошен"???
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не читали полностью текст, как и ты.
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отравление приобретенными в магазине райцентра кондитерскими изделиями.Источник: https://censor.net.ua/n3151293

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ключевая фраза-в магазине райцентра
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ПЕРВЬІЙ ПОШЕЛ !!!!!
Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте.
Салом подавился и умер 56-летний москвич во время ужина 29 сентября.
Родные до приезда врачей пытались вытащить кусок, но тот застрял слишком глубоко в глотке.»

https://www.mk.ru/incident/2019/09/30/moskvich-nasmert-podavilsya-salom-kogda-el-ego-v-temnote.html
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Те, що для українця - добре, для кацапа - смерть. 12 осіб, серед яких троє дітей, отруїлися солодощами на Рівненщині - Цензор.НЕТ 5036
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про кондитерские изделия поподробней 12 осіб, серед яких троє дітей, отруїлися солодощами на Рівненщині - Цензор.НЕТ 4220
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«Все пациенты накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в магазине "Калач", который принадлежит комбинату общественного питания Березновского районного потребительского общества. Источник: https://censor.net.ua/n3151293»
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и что ? магазин райпотребсоюза а не изделия
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«который принадлежит комбинату общественного питания», тобто виробляють продуцію самі...
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