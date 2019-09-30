 12 осіб, серед яких троє дітей, отруїлися солодощами на Рівненщині

30 вересня в районну лікарню було госпіталізовано 10 осіб, серед них - троє дітей. Ще двоє лікуються амбулаторно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ.
Всі пацієнти напередодні вживали кондитерські вироби, які придбали в магазині "Калач", який належить комбінату громадського харчування Березнівського районного споживчого товариства.
Згідно з повідомленням, у хворих, які першими звернулися по медичну допомогу, виділено сальмонелу ентерітідіс.
Зазначається, що це вже шосте цьогоріч масове харчове отруєння в області.
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Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте.
Салом подавился и умер 56-летний москвич во время ужина 29 сентября.
Родные до приезда врачей пытались вытащить кусок, но тот застрял слишком глубоко в глотке.»
https://www.mk.ru/incident/2019/09/30/moskvich-nasmert-podavilsya-salom-kogda-el-ego-v-temnote.html