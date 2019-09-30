 Грузія виступає проти повернення Росії права голосу в ПАРЄ

Про це заявила глава делегації, перший віце-спікер парламенту Грузії Тамара Чугошвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Imedinews.
"Нам сумно, що більшість країн підтримали відновлення права голосу Росії. Ми не збираємося брати участь у жодних урочистостях, ми тільки обговорюватимемо проблеми, які Росія створює нашій країні й Україні", - сказала Чугошвілі.
За її словами, грузинська делегація під час роботи на найближчій сесії ПАРЄ сконцентрується на загрозах Грузії і Україні з боку Кремля.
30 вересня у Страсбурзі відкрилася осіння сесія ПАРЄ. Нагадаємо, делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня. "Це буде способом реагування України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України", - пояснила Єлизавета Ясько.
Глава української делегації Єлизавета Ясько побуває на сесії як гостя.
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-....
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https://www.facebook.com/ybilyk/videos/10217603236686447/
вторым пунктом Указа идет борьба с голодом?
ЗЕбилики вас уже готовят..
Горжусь, Латвия тоже протестует против возвращение голоса рашке
я вообще, за дальние дали от раиси.
https://dumskaya.net/news/otomstili-na-uchastke-odesskoy-mehbrigady-nachal-103597/
Успешная охота на российских снайперов ведется на участке фронта в Донецкой области, который удерживает 28-я отдельная мехбригада имени Рыцарей Зимнего похода.
Как рассказали «Думской» участники боев, контрснайперские мероприятия осуществляют специалисты 131-го отдельного разведбата оперативного командования «Юг» и одного из подразделений Сил специальных операций.
Пока больше повезло ССОшникам, которым в субботу удалось «снять» снайпера боевиков. Позже оказалось, что они ликвидировали коллаборанта из Одессы Андрея Куцкого с позывным Скрипач.
По нашим данным, житель Таирова, промышленный альпинист Куцкий переместился на оккупированную территорию в начале 2015 года. Был сначала оператором беспилотника, потом командиром танка, а затем освоил специальность снайпера.
Впрочем, разведбатовцам тоже улыбнулась удача. Военнослужащий с позывным Вальтер, вооруженный винтовкой украинского производства UR-10 cal.308Win уничтожил с расстояния 500 метров одного боевика, маскировавшего блиндаж, и ранил в ногу второго, который пытался вытащить тело товарища. Вот этот момент.https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5c2_kBB-WK8