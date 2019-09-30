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Все про:Грузія (604) ПАРЄ (597) Росія (20026)

 Грузія виступає проти повернення Росії права голосу в ПАРЄ

Грузинська делегація на сесії ПАРЄ не братиме участі в урочистих заходах на знак протесту проти повернення Росії права голосу.

Про це заявила глава делегації, перший віце-спікер парламенту Грузії Тамара Чугошвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Imedinews.

"Нам сумно, що більшість країн підтримали відновлення права голосу Росії. Ми не збираємося брати участь у жодних урочистостях, ми тільки обговорюватимемо проблеми, які Росія створює нашій країні й Україні", - сказала Чугошвілі.

За її словами, грузинська делегація під час роботи на найближчій сесії ПАРЄ сконцентрується на загрозах Грузії і Україні з боку Кремля.

30 вересня у Страсбурзі відкрилася осіння сесія ПАРЄ. Нагадаємо, делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня. "Це буде способом реагування України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України", - пояснила Єлизавета Ясько.

Глава української делегації Єлизавета Ясько побуває на сесії як гостя.

Читайте також: Розчарована відсутністю української делегації на осінній сесії ПАРЄ, - Паск’є

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151291
 
   
 Топ коментарі
 
здесь не так важен голос грузии, как рычание прибалтийских тигров и визг европейской гиены
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Отомстили: на участке одесской мехбригады началась охота за снайперами противника, одного уже ликвидировали.
https://dumskaya.net/news/otomstili-na-uchastke-odesskoy-mehbrigady-nachal-103597/

Успешная охота на российских снайперов ведется на участке фронта в Донецкой области, который удерживает 28-я отдельная мехбригада имени Рыцарей Зимнего похода.
Как рассказали «Думской» участники боев, контрснайперские мероприятия осуществляют специалисты 131-го отдельного разведбата оперативного командования «Юг» и одного из подразделений Сил специальных операций.

Пока больше повезло ССОшникам, которым в субботу удалось «снять» снайпера боевиков. Позже оказалось, что они ликвидировали коллаборанта из Одессы Андрея Куцкого с позывным Скрипач.
По нашим данным, житель Таирова, промышленный альпинист Куцкий переместился на оккупированную территорию в начале 2015 года. Был сначала оператором беспилотника, потом командиром танка, а затем освоил специальность снайпера.
Впрочем, разведбатовцам тоже улыбнулась удача. Военнослужащий с позывным Вальтер, вооруженный винтовкой украинского производства UR-10 cal.308Win уничтожил с расстояния 500 метров одного боевика, маскировавшего блиндаж, и ранил в ногу второго, который пытался вытащить тело товарища. Вот этот момент.https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5c2_kBB-WK8

Грузія виступає проти повернення Росії права голосу в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4997
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Ну вот... А Саакашвили говорил что там прокремлевская власть...
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здесь не так важен голос грузии, как рычание прибалтийских тигров и визг европейской гиены
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-....
..
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а знаете, мне насрать, что Грузия не будет там в чем-то участвовать, мне не насрать, когда их президеннт идет на поклон к *****.
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ну а шо?
вторым пунктом Указа идет борьба с голодом?

ЗЕбилики вас уже готовят..
Грузія виступає проти повернення Росії права голосу в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 1593
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да ладно, будет в 20-ие годы Украина переходить на латиницу почти все поймёшь.
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да я уже перешел, но в твоей ссылке половину понял.
я вообще, за дальние дали от раиси.
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Отомстили: на участке одесской мехбригады началась охота за снайперами противника, одного уже ликвидировали.
https://dumskaya.net/news/otomstili-na-uchastke-odesskoy-mehbrigady-nachal-103597/

Успешная охота на российских снайперов ведется на участке фронта в Донецкой области, который удерживает 28-я отдельная мехбригада имени Рыцарей Зимнего похода.
Как рассказали «Думской» участники боев, контрснайперские мероприятия осуществляют специалисты 131-го отдельного разведбата оперативного командования «Юг» и одного из подразделений Сил специальных операций.

Пока больше повезло ССОшникам, которым в субботу удалось «снять» снайпера боевиков. Позже оказалось, что они ликвидировали коллаборанта из Одессы Андрея Куцкого с позывным Скрипач.
По нашим данным, житель Таирова, промышленный альпинист Куцкий переместился на оккупированную территорию в начале 2015 года. Был сначала оператором беспилотника, потом командиром танка, а затем освоил специальность снайпера.
Впрочем, разведбатовцам тоже улыбнулась удача. Военнослужащий с позывным Вальтер, вооруженный винтовкой украинского производства UR-10 cal.308Win уничтожил с расстояния 500 метров одного боевика, маскировавшего блиндаж, и ранил в ногу второго, который пытался вытащить тело товарища. Вот этот момент.https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5c2_kBB-WK8

Грузія виступає проти повернення Росії права голосу в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4997
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надеюсь это мой сосед из сш 17, оченьнадеюсь.
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Благодаря таким поступкам закладывается настоящая дружба народов! Мадлоба Сакартвело!
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Тяжелая артиллерия пошла в ход. А где крупнокалиберные балтийские буйволы?
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