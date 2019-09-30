 Зеленський підписав указ про підтримку сімей, які виховують дітей-сиріт

Про це глава держави заявив під час зустрічі з батьками-усиновителями, опікунами та прийомними батьками, яка відбулася в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Документ має сприяти створенню належних умов для забезпечення реалізації права дитини на проживання в сім’ї, підтримки родин, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Під час спілкування з батьками Зеленський наголосив на тому, що і він як президент, і його дружина, а також представники інших органів влади налаштовані на підтримку родин, які взяли на себе сміливість виховувати та опікуватися дітьми-сиротами й дітьми, які були позбавлені батьківського піклування.

"Ми справді хочемо допомогти вашим дітям і вам особисто як сім’ям, як батькам", – сказав Зеленський. Глава держави зазначив, що хотів би почути думки присутніх про те, що ще може зробити влада, крім тих перших кроків, які вже реалізовані. У цьому контексті він особливо підкреслив важливість досвіду кожного з усиновителів і прийомних батьків. "Як нам дійти до того щасливого фінішу, коли всі діти - і сироти, і діти, позбавлені батьківського піклування, будуть забезпечені реальними сім’ями, а не державними "цеглинками" під назвою інтернати. Тому готові говорити, готові допомагати", – додав Зеленський.

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Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба зі свого боку зазначив, що указ, який сьогодні підписано та оприлюднено, містить важливі для сімей, які опікуються дітьми-сиротами, доручення Кабінету міністрів та місцевим органам влади. Серед іншого йдеться про підвищення матеріального забезпечення таких сімей. Він також підкреслив важливість досвіду батьків усиновлених і прийомних дітей у процесі формування якісної державної підтримки таких сімей. Згідно з указом президента № 721/2019, Кабінет міністрів України має вжити в установленому порядку заходів щодо збільшення з 2020 року розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам. Також уряд до 1 грудня поточного року має забезпечити подання на розгляд президенту пропозицій щодо приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення й підготувати відповідні зміни до деяких законодавчих актів України у зв'язку з приєднанням до неї.

З урахуванням положень Європейської конвенції про здійснення прав дітей Кабмін у шестимісячний термін має розробити законопроект, спрямований на забезпечення скорочення процесуальних строків судового розгляду справ, що стосуються усиновлення, встановлення опіки, піклування, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав, та внести відповідний проект закону на розгляд Верховної Ради. У тримісячний термін уряд також має вдосконалити порядок провадження діяльності з усиновлення, зокрема щодо забезпечення реалізації особами, в сім’ї яких виховується дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, переважного права на усиновлення такої дитини. Крім того, в указі зазначається необхідність запровадження ефективних механізмів одержання достовірної та актуальної інформації про дотримання прав усиновлених дітей, зокрема дітей, які проживають за межами України, та механізмів дієвого реагування на виявлені факти порушення їхніх прав.





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