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 Суспільство
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Все про:День захисту дітей (6) закон (755) Зеленський (2968) усиновлення (11)

 Зеленський підписав указ про підтримку сімей, які виховують дітей-сиріт

Президент України Володимир Зеленський у День усиновлення, 30 вересня, підписав указ "Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей".

Про це глава держави заявив під час зустрічі з батьками-усиновителями, опікунами та прийомними батьками, яка відбулася в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Документ має сприяти створенню належних умов для забезпечення реалізації права дитини на проживання в сім’ї, підтримки родин, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Під час спілкування з батьками Зеленський наголосив на тому, що і він як президент, і його дружина, а також представники інших органів влади налаштовані на підтримку родин, які взяли на себе сміливість виховувати та опікуватися дітьми-сиротами й дітьми, які були позбавлені батьківського піклування.

"Ми справді хочемо допомогти вашим дітям і вам особисто як сім’ям, як батькам", – сказав Зеленський. Глава держави зазначив, що хотів би почути думки присутніх про те, що ще може зробити влада, крім тих перших кроків, які вже реалізовані. У цьому контексті він особливо підкреслив важливість досвіду кожного з усиновителів і прийомних батьків. "Як нам дійти до того щасливого фінішу, коли всі діти - і сироти, і діти, позбавлені батьківського піклування, будуть забезпечені реальними сім’ями, а не державними "цеглинками" під назвою інтернати. Тому готові говорити, готові допомагати", – додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземці усиновили за 2018 рік майже 12 000 дітей з України, - МЗС

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба зі свого боку зазначив, що указ, який сьогодні підписано та оприлюднено, містить важливі для сімей, які опікуються дітьми-сиротами, доручення Кабінету міністрів та місцевим органам влади. Серед іншого йдеться про підвищення матеріального забезпечення таких сімей. Він також підкреслив важливість досвіду батьків усиновлених і прийомних дітей у процесі формування якісної державної підтримки таких сімей. Згідно з указом президента № 721/2019, Кабінет міністрів України має вжити в установленому порядку заходів щодо збільшення з 2020 року розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам. Також уряд до 1 грудня поточного року має забезпечити подання на розгляд президенту пропозицій щодо приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення й підготувати відповідні зміни до деяких законодавчих актів України у зв'язку з приєднанням до неї.

З урахуванням положень Європейської конвенції про здійснення прав дітей Кабмін у шестимісячний термін має розробити законопроект, спрямований на забезпечення скорочення процесуальних строків судового розгляду справ, що стосуються усиновлення, встановлення опіки, піклування, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав, та внести відповідний проект закону на розгляд Верховної Ради. У тримісячний термін уряд також має вдосконалити порядок провадження діяльності з усиновлення, зокрема щодо забезпечення реалізації особами, в сім’ї яких виховується дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, переважного права на усиновлення такої дитини. Крім того, в указі зазначається необхідність запровадження ефективних механізмів одержання достовірної та актуальної інформації про дотримання прав усиновлених дітей, зокрема дітей, які проживають за межами України, та механізмів дієвого реагування на виявлені факти порушення їхніх прав.

Читайте також: Рада ухвалила закон про відпустку для усиновителів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151289
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленскому пора прекратить войну на которой он наживается и перестать генерировать новых сирот.
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А головне на сто відсотків допоможе: "Документ должен способствовать созданию надлежащих условий для обеспечения реализации права ребенка на проживание в семье, поддержки семей, воспитывающих детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки "...
Раніше з кацапів над схожими указами сміялися, зараз свій скоморох з'явився.
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Какой гад. Каких ещё новых гадостей от него ждать.
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Зеленскому пора прекратить войну на которой он наживается и перестать генерировать новых сирот.
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Сдаться русским свино-********** во главе со Свинопутиным, наживающимся на войне против Донбасса? Перебьётесь.

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Мля,причем тут Зеленский? Вы попутали что-то,наживался на ней Порох!
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А головне на сто відсотків допоможе: "Документ должен способствовать созданию надлежащих условий для обеспечения реализации права ребенка на проживание в семье, поддержки семей, воспитывающих детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки "...
Раніше з кацапів над схожими указами сміялися, зараз свій скоморох з'явився.
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Я даже знаю за счёт чего можно финансировать это дело: урезать расходы ОП, а деньги отдать сиротам.
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В России регистрируется все больше случаев издевательств над детьми, которые были взяты под опеку или попали в приемную семью, свидетельствуют данные МВД РФ. Тираны в лице опекунов и приемных родителей своим примером подтверждают распространенное убеждение: сирот берут в семью только ради выплат от государства. Эти разговоры болезненно воспринимают те, кто искренне желает помочь ребенку. Тем временем процедура оформления опеки достаточно проста, поэтому недобросовестные россияне с легкостью наживаются на сиротах.
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Как ни странно, но это имеет и отрицательный эффект. Детей будут брать из-за этой самой поддержки и расходовать ее на себя(((.
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для зели теперь подписать указ так же просто, как поговорить с ихтиандром Зеленский подписал указ о поддержке семей, которые воспитывают детей-сирот - Цензор.НЕТ 4609
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Указ ни о чем!.. Контекст и дату выпуска Указа предложила туповатая хамка Мендель, что бы хоть как-то отвлечь общественность от провального турне по Америке, где Монику Зеленскую поимел каждый журналист в утреннем, дневном и вечернем шоу всех каналов Америки..
PS. я надеюсь, что администрация Моники Зеленской не начнет взрывать дома, что бы ослабить падение рейтинга ручного клоуна Трампа и Путена..
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И шо ты хотел сказать этим списком ? Что нас много, а ваши ряды редеют ? Так мы это и без тебя знаем.
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Ой люди добренькие что же это деется, зрада, зрада, зраднецкая кругом, аж плакать хочется. Порохопутинцы, я правильно говорю?
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Ти мало мову не проковтнув в борошнах спілкування. Зеленський підписав указ про підтримку сімей, які виховують дітей-сиріт - Цензор.НЕТ 9435
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Где твой гетьман ? Его никто не видел с момента, якобы, возвращения из США.
Он прям как виртуальный Песков, который через агенство ТАСС вещает.
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ну а шо?
вторым пунктом Указа идет борьба с голодом?

ЗЕбилики вас уже готовят..

Зеленський підписав указ про підтримку сімей, які виховують дітей-сиріт - Цензор.НЕТ 50
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> Об этом глава государства заявил во время встречи с родителями-усыновителями, >опекунами и приемными родителями, которая состоялась в Офисе президента, >передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

А можно гетьмана в натуральном виде показать народу ? Его ж никто не видел с момента прибытия из США.
Может, он вообще оттуда не возвращался ?
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Повернувся у гендерних видозмінах. Зеленський підписав указ про підтримку сімей, які виховують дітей-сиріт - Цензор.НЕТ 9367
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