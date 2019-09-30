 "У авторів санкційних реєстрів не вистачає фантазії", - в МЗС РФ відреагували на нові американські санкції

Коментар російського зовнішньополітичного відомства опубліковано на сайті МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Висловлюємо крайнє здивування новою порцією антиросійських санкцій, введених Адміністрацією США 30 вересня", - сказано в повідомленні.
У відомстві Лаврова стверджують, що в новому списку санкцій опинилися довільно вибрані особи і компанії.
"Стосовно деяких осіб обмеження з незрозумілих причин вводяться вже по другому і третьому колу. Чи то в авторів санкційних реєстрів не вистачає фантазії, чи то вони заплуталися у своїх численних списках", - заявили в МЗС РФ.
Російські дипломати пообіцяли, що "антиросійський випад не залишиться без відповіді".
У понеділок, 30 вересня США розширили список санкцій. У нього додали двох росіян і три компанії, пов'язані з бізнесменом Євгеном Пригожиним, якого називають "кухарем Путіна" і Агентством інтернет-досліджень ("фабрика тролів").
😂
про распятых мальчиков и эпилептических изнасилований только рашаговносми могут так сфантазировать, что некоторые долбо-зомбо собирали вещмешки и ехали спасать дамбац...
с бредовыми фантазиями раши никто и никогда не сможет тягаться... ну может Корея ... северная )))))
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справжнісінькі недоумки.
"Мы не оставим без внимания такой агрессивный акт!" заявили в Кремле.
15:53, 30 сентября 2019
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста.
Накануне в СМИ появились сообщения о том, что в правительстве рассматривают возможность увеличения пенсионного возраста еще на три года. В частности, об этом в комментарии «Свободной прессе» сообщил член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский. По его словам, разговоры об этом «ходят в коридорах власти», так как предыдущая реформа была принята гражданами спокойно, «без перекрытия федеральных трасс».
В мае 2019 года США получили почти 5,9 млн барр. российской нефти - рекордно высокий показатель с июня 2012 года. На долю российской нефти в мае пришлось 2,65% всего импорта сырой нефти в Штаты.
В целом за январь-май 2019 года США ввезли 19,94 млн барр. российской нефти (против лишь 6,67 млн барр. годом ранее).
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А какм счасс ваш Свинарчук..
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Ужэ Барыга , - или ужэ предприниматель..
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А то зеленейсский-ПУТИн пока не афишируют его новую ДОЛЖНОСТЬ ???
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а мы - крепчаем