 Чиновник Подільської РДА Києва вимагав хабаря від бізнесменів на суму 117 тисяч, - прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прокуратура Києва.

У повідомленні зазначається: "Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчі СУ ГУ НП в м. Києві при оперативному супроводі УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП Україна повідомили про підозру провідному спеціалісту Управління освіти Подільської РДА в одержанні неправомірної вигоди від підприємця в сумі 117 тис. грн.

Як встановлено слідством, чиновник використовував своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди від представників суб'єктів підприємницької діяльності за надання антиконкурентних переваг і створення сприятливих умов для перемоги в процедурах закупівель, проведених Подільською РДА за державні кошти. Зокрема, йдеться про виконання робіт із капітального ремонту та утеплення фасадів дитячого садка і школи, розташованих на території Подільського району столиці.

Згідно з досягнутою злочинною домовленістю, підприємець мав систематично передавати працівникові РДА неправомірну вигоду, розмір якої визначався залежно від суми перерахованих підприємству коштів, обсягу і видів виконаних будівельних робіт. Чиновник зі свого боку контролював безперешкодне переведення бюджетних коштів за укладеними договорами на рахунки приватного підприємства.

За результатами розслідування 30.09.2019 посадовій особі РДА повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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