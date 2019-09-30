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 Економіка, Події
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Все про:Укрспирт (36) Черняк (3)

 Крадіжка в Укрспирті триває. Україна забита лівим спиртом, - бізнесмен Черняк

Український бізнесмен, засновник ТМ "Хортиця" Євген Черняк заявив, що в державній компанії "Укрспирт" триває злодійство і країна наповнена "лівим" спиртом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Черняк зазначив: "Дорогі друзі. Вибачте що відриваю вас від трансгалактичних реформ в Україні, від держави у смартфонi й інших інновацій, але злодійство в Укрспирт триває. ОЗУ продовжує керувати, увага, державним концерном.

Україна під зав'язку забита лівим спиртом. 60% обороту роздрібних точок йде всім відомою формою-2. Здоров'ю людей продовжує загрожувати контрафактний алкоголь.

Кришують процес силовики. Спирт не може потрапляти повітрям до споживача. Він їде у супроводі поліцiянтiв, завдання яких вирішувати питання, що виникають у дорозі і роздавати хабарі. У мафіозний бізнес залучено дуже багато людей.

Готівка, правопорушення, політики, дах кримінальних бізнесменів. Вам все це подобається?!? Так повинно бути?!

Ви це обіцяли?!?

Пройшло багато часу. У вас всі важелі влади. Ви обіцяли порядок. Ви обіцяли, що мародери будуть покарані. Ви обіцяли багато чого. Запитали документи. Ці документи ми як експерти галузі підготували. Що далі? Вони вам були потрібні, щоб обілетити контрафактників? Чи навіщо?

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Провідні бізнесмени країни з Розетки і Нової Пошти, компаній побудованих з нуля, без приватизацій, політиків і бюджетних грошей, просять не вводити закон щодо касових апаратів, але ви фіскалізуєте малий бізнес. Щоб наповнити бюджет.

Але поруч, прямо у вас під носом, крадуть суми у кілька разів більші, ніж те, що ви хочете побачити після тотального запровадження касових апаратів.

Розумію, що є важливіші завдання, крім Укрспирту, але не бачу поки виконання жодної обіцянки. Прочитав сьогодні програму уряду, без жодного дедлайну виконання, за все хороше, проти всього поганого і з планом залучити $50 млрд інвестицій.

Так, спочатку реформи, а потім інвестиції. Таке правило у грошей. Інакше підуть ці мільярди в інші країни, разом із людьми, які продовжують виїжджати, залишивши в Україні пенсіонерів, корупціонерів і свинарчуків з Укрспиртом!"

Крадіжка в Укрспирті триває. Україна забита лівим спиртом, - бізнесмен Черняк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151282
 
   
 Топ коментарі
 
Я вам ничего не обещал.(Моніка Зеленскі)
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То снизте цены на алкогольную продукцию, и никто этот фальсификат не будет покупать.
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А получать тысячи процентов прибыли на поллитра, это не преступление? Снижай цену хотя бы до 30-40 грн и контрафакта не будет. А по сто и больше гривень за пузырь- пей сам.Воровство в Укрспирте продолжается. Украина забита левым спиртом, - бизнесмен Черняк - Цензор.НЕТ 4725
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Я вам ничего не обещал.(Моніка Зеленскі)
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Даааа качество водки это реально главная проблема государства
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Безперечно. На тверезу голову обіцянки Зеленого цунамі сприймаються гірше.
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Главное, что тебе так легче тут работать под шмурдяк дешевый
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😁 Не вживаю спиртне від слова "зовсім" і вам не раджу. Повірте, вашої проблеми жоден алкогольне вирішить. 😉
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Украина забита и левым топливом! Завозят отходы нефтепереработки, подяжат присадками и тулят лохам (народу) как 92, 98, 100 бенз. Также и с дизелем...Долго эта срань у нас будет?!
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Будет пока это дело крышуют: налоговая, таможня, полиция, прокуратура, сбу, дбр, набу, сап, министры, депутаты, премьер и презедент!
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Вот и нарисовалась для Игоря Валерьевича новая тема!
Он 60% доведёт до уровня в 73% и зе-пипл упьётся в экстазе!
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Хорошие реформы в полиции, куда не глянь, все крышуют, а вообще поднимая цены на водку нечего удивляться, что будет больше развиваться теневой рынок, может так специально задумано.
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Как житель Запорожья скажу следующее:
1. Водка "Хортица" от Черняка - хорошая.
2. Черняк - дуролом с уголовными замашками. Хам с большими деньгами.
3. Кто-кто, а Женя - не моральный авторитет.
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Да. Сам удивился когда привез знакомый с завода. Поставили рядышком, купленную в Киеве и купленную с завода. Небо и земля. И на амом деле и то и то с завода, просто разлив разный
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Фигня! Всё зависит от "свежести" (новизны) фильтров. Заводчане тарятся водкой сразу после замены фильтров - спирт не при чём!
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Скільки грамів у столовій ложці чи чайній ложці та склянці чи стакані? | Рецепти з фото SMAKplus - SMAKplus.com
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Али, я Не знаю, что там с государством в смартфоне, то все "прекрасное далеко", а вот настоящее - страна в дурдоме.
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Пока в стране не начнутся МАССОВЫЕ посадки, ничего не изменится. Если у Зеленского и его команды не хватает на это политической воли, нечего было идти во власть.
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Если бы воровство продолжалось только в УКРспирте, то это мы бы как-то смогли побороть. Или пережить, на крайняк.
Мало того - оно набирает прежние парашенковские обороты, слегка приутихнув после выборов.

Зеленский, если ты в ближайшее время не переломишь это гнилое состояние страны, то нам всем - трындец... А тебе - в первую очередь!
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не знаю что там у тебя приутихло...но спирт как возили так и возят
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У меня один вопрос к этим "честным" бизнесменам,чего барыге не предьявляли?
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А еще лучше - публичные казни. И начать нужно з соевого мародера и его камарильи
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А еще лучше - ум. Хоть немножко. И начать нужно с тебя.
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Любая водка по одной цене -89гр.!💪👀🍷В наливайках 100грам - 6гривен.💪👀🍺
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То снизте цены на алкогольную продукцию, и никто этот фальсификат не будет покупать.
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Горілка повинна бути зеленого кольору з рекламою партії Слуг народу та написом, що вони одноково небезпечні для здоров'я.
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Дурень і тут політику примудрився вставити. Воровство в Укрспирте продолжается. Украина забита левым спиртом, - бизнесмен Черняк - Цензор.НЕТ 1365
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Дурень той, хто не знає, що горілка це вже на рівні політики.
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горилка зеленого цвета уже есть, полынная настойка.
во Франции когда-то популярной была, до запрета.
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Тепер треба на неї напис, що усі прихильники Слуг народу повинні її пити по літра на добу.
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Треба Слугам народу дозволити пити на роботі без обмежень.
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согласен, мне эти эСэН очень не нравятся.
я за "Чёрное Знамя"!
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не, батьки Махно.
послушай группу Элилиум, черное знамя, поймешь.
я стал анархистом, литературу начал читать...
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Анархистом, где то я это уже слышал, Саша Крещатик ты что ли.
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найн, я уже лет пять ник не менял на цензоре, глянуть лень?
у меня прародители гуляйполя...
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То Крещатика тоже значит знаешь, он тоже кстати анархист, он вечно ники меняет, не могу вычислить его новый ник.
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я понял за кого ты говоришь, но не надо чесного АНАРХИСТА путать этим гуано.
не часто захожу, но замомню за этого Крещатика...
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Смотря на сколько снизить, если на много, есть вариант, что перестанут.
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А получать тысячи процентов прибыли на поллитра, это не преступление? Снижай цену хотя бы до 30-40 грн и контрафакта не будет. А по сто и больше гривень за пузырь- пей сам.
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как ты думаешь, сколько акциза в цене поллитровки ?
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Эх Женя, не ты у руля. Сейчас бы потоки правого спирта лились через тебя.
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запреты говорите....
а как вам склад возле днепро дороги и паустовского, Одесса.
сдаю СБУ почти вех.
а не будет ничего.
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ха, пол Одессы об этом знают, я видел приезды СБУ, набрались и уехали.
чесно, терпение на нуле....:***
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После твоего коментария уже все знают, как в пословице "Язык мой, враг мой".
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да и фиг с ним, я уже смылся, да и там мелочь осталась...
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Шваль всех мастей вылазит!!!
Черняк манипулирует, ибо прекрасно знает, что "контрафактный" не спирт, а акцизы. Спирт везде из одной бочки и водка на одних тех же линиях разливается! Цена водки зависит от акциза, цены на бутылку (тару) и затрат на рекламу.
Ты же вроде в Мексику водку собирался поставлять - 3,14здуй мексиканцам рассказывай, как ты воду из Северного Ледовитого океана фильтруешь через песок из Западной Сахары! Блогер х&ров!!!
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ты это серьезно пишешь?

тебе сколько спирта привезти? 5 литров? 10 литров? 100 литров?
цена баклаги 5 литров - 350 грн (95% спирта)
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70грн за литр, это нормальная цена, в аптеке дороже.
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Та он нехило навариться хочет!!! Крадіжка в Укрспирті триває. Україна забита лівим спиртом, - бізнесмен Черняк - Цензор.НЕТ 1298
Для наглядности в таблице приведена структура цены 0,5 л. водки в Украине (2017 год, сейчас цена выросла из-за повышения акциза)

Затраты грн
Стоимость спирта (сырья)4,75
Производственные затраты производителя водки13,87
Затраты на логистику5, 97
Розничная наценка (затраты сети реализации)13,73
Акциз и НДС36,62
Всего (минимальная стоимость легальной водки 0.5 л.):
74,94
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Вполне. Крадіжка в Укрспирті триває. Україна забита лівим спиртом, - бізнесмен Черняк - Цензор.НЕТ 5321
Ты, когда про "баклаги" и 100 литров пишешь... - "сначала подумай, потом говори!" (с)
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давно пора переименовать в гринспирт, и воровство само по себе исчезнет
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2030 рік прийде - саджати будемо! ************.
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И к чему этот высер, тема вообще то про алкоголь. Крадіжка в Укрспирті триває. Україна забита лівим спиртом, - бізнесмен Черняк - Цензор.НЕТ 35
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Ну так выпей алкоголя и баиньки, если для Вас тема про алкоголь. А я считаю, что тема о криминализации бизнеса, в частности пр-ва крепких алкогольных напитков и бездействии новой власти, вопреки их обещаниям.
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В графике приведены данные по количеству зарегистрированных уголовных преступлений и количеству уголовных преступлений, предварительное расследование по которым окончено, по фактам незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров (ст. 204 УК Украины) в 2014-2016 гг.

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26 гривен самогонка, из лесной машинки. Фору даст казенке. Залатые купола, ветер северныыыый!
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Если не учитывать что Черняк сам по сути из ОПГ, или их компания изначально была ОПГ, сами отгружали или продолжают отгружать торговым точкам алкоголь по форме-2. То в принципе он полностью прав. А может его переезд в США кардинально изменил мышление.
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Перед тем как поднимать акцизы до небес надо было головой думать а не кошельком. Но грося с петей так не умеют. Понизьте акцизы и контрафакт сам собой пропадет
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Складывается впечатление, что Украина превратилась в воровскую помойную яму в которой проживает ворье и те кто это оправдывает
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Черняк и контрафактный спирт -- очень бородатая история
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Скажем спасибо за такую ситуацию, циничной барыге и подбарыжным украинофобским гнидам которые вылизовали ему шоколадное очко и поджирали соевое дерьмо, рассказывая что мальдивский дезертир самый лучший президент и поднял Украину с колен
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