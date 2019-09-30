 ДБР передало до суду справу поліцейського, який убив відвідувача у харківському супермаркеті

Про це написав у своєму Telegram директор ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.

"ДБР завершило досудове розслідування цього резонансного провадження - обвинувальний акт спрямовано до суду. Тепер правоохоронцю загрожує до восьми років в'язниці за умисне вбивство при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи", - написав він.

"Цей кейс - хороша ілюстрація тези про те, що якісне досудове розслідування вимагає часу і витримки, професіоналізму та наполегливості", - додав Труба.

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Вбивство поліцейськими відвідувача супермаркету сталося 5 грудня 2018 року. Чоловік відмовився оплатити товар, охорона провела його в підсобку, щоб викликати поліцію. Там виник конфлікт. Покупець кілька разів ударив поліцейського ножем і вибіг на вулицю. Правоохоронець погнався за покупцем, двічі вистрелив на вулиці в його бік і, як виявилося, смертельно поранив.

25 червня 2019 року слідчі територіального управління ДБР, розташованого в Полтаві, повідомили поліцейському про підозру в умисному вбивстві при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 Кримінального кодексу України), а також у перевищенні влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень із застосуванням насильства (ч. 2. ст. 365 Кримінального кодексу України).

Полтавське територіальне управління ДБР поширює свою діяльність на Дніпропетровську, Полтавську, Сумську та Харківську області.