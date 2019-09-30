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 Події
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Все про:Нацполіція (8268) Правоохоронні органи (175) стрілянина (1050) супермаркет (19) Харків (1514) Труба (135) ДБР (528)

 ДБР передало до суду справу поліцейського, який убив відвідувача у харківському супермаркеті

Державне бюро розслідувань направило в суд обвинувальний акт щодо працівника взводу охорони громадської безпеки управління поліції охорони в Харківській області, який у грудні минулого року застосував зброю проти відвідувача, що поранив його ножем у супермаркеті "Рост" в Харкові.

Про це написав у своєму Telegram директор ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.

"ДБР завершило досудове розслідування цього резонансного провадження - обвинувальний акт спрямовано до суду. Тепер правоохоронцю загрожує до восьми років в'язниці за умисне вбивство при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи", - написав він.

"Цей кейс - хороша ілюстрація тези про те, що якісне досудове розслідування вимагає часу і витримки, професіоналізму та наполегливості", - додав Труба.

ДБР передало до суду справу поліцейського, який убив відвідувача у харківському супермаркеті 01

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Вбивство поліцейськими відвідувача супермаркету сталося 5 грудня 2018 року. Чоловік відмовився оплатити товар, охорона провела його в підсобку, щоб викликати поліцію. Там виник конфлікт. Покупець кілька разів ударив поліцейського ножем і вибіг на вулицю. Правоохоронець погнався за покупцем, двічі вистрелив на вулиці в його бік і, як виявилося, смертельно поранив.

25 червня 2019 року слідчі територіального управління ДБР, розташованого в Полтаві, повідомили поліцейському про підозру в умисному вбивстві при перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 Кримінального кодексу України), а також у перевищенні влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень із застосуванням насильства (ч. 2. ст. 365 Кримінального кодексу України).

Полтавське територіальне управління ДБР поширює свою діяльність на Дніпропетровську, Полтавську, Сумську та Харківську області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151277
 
 
 Топ коментарі
 
Охуеть... просто охуеть! Полицейскому наверное нужно было дождаться пока посетитель его зарежет... Суки, вы бы так быстро и кчетвенно расследовали наказывали коррупционеров типа бриллиантовых прокуроров, бандитов мафиози типа Коломойских, Юры енакиевского и т.д... а нет тут кишка тонка , обосрались сразу гандоны!! Гандоны вы а не следователи! Это из серии бей своих что бы чужие боялись!
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как будто из Зимбабве новость. посетитель теперь должен ранить полицейского из гранатомета и крикнуть шо щас взорвет город, чтобы тот смог убить и не быть осужденным.
как тогда с тем БМВ что пассажира убили - но пассажир не нападал на копа, а тут - ранил и еще и сидеть за это будет страж порядка?
ГБР передало в суд дело полицейского, убившего посетителя в харьковском супермаркете - Цензор.НЕТ 2367
то есть теперь если гражданина убивают - гарантия что полиция дождется пока убьют и не выстрелит, раз уж если саму полицию режут и она еще и сидеть будет.
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Полицейский действовал правомерно. ГБР передало в суд дело полицейского, убившего посетителя в харьковском супермаркете - Цензор.НЕТ 3320
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как будто из Зимбабве новость. посетитель теперь должен ранить полицейского из гранатомета и крикнуть шо щас взорвет город, чтобы тот смог убить и не быть осужденным.
как тогда с тем БМВ что пассажира убили - но пассажир не нападал на копа, а тут - ранил и еще и сидеть за это будет страж порядка?

то есть теперь если гражданина убивают - гарантия что полиция дождется пока убьют и не выстрелит, раз уж если саму полицию режут и она еще и сидеть будет.
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Так потому и судят,что не было у покупателя ножа и есть подозрение что полицейский сам себя ранил,чтоб оправдать применение оружие.
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так уже бы давно гоняли эту новость с криком шо Аваков прикрывает своих убийц.
да и свидетели там наверное были, или как? или Харьков это в пустыне где-то?
хотя.... у нас и не такое бывает.
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Морду трубы уже видеть не могу. После его тусовок с ********* и терок с портновым для меня это рыговский обсос
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В США полицейский получил бы благодарность за обезвреживание преступника, напрасно суд так решил, завтра правопорядок некому будет охранять.
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Завтра тебя дурень шокладный епнут в подсобке и будешь на том светет посты пытаться писать.
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таким чином "зелене" ДБР узаконила право нападу, а потенційно і вбивство, на правоохоронців. "Контрольний" в голову і так "просраної" реформи поліції.
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Так он же Петром назначен - разве нет?
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Какая же **** его начальником ГБР назначила? А вот какая. Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором Госбюро расследований. https://censor.net.ua/photo_news/463680/poroshenko_podpisal_ukaz_o_naznachenii_truby_direktorom_gosbyuro_rassledovaniyi_foto
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уровень начальника конторы что б коментировать всякую *****
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Если всё было так- как пишут. Но суд же будет.
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чому покурець прийшов з ножем у продовольчий супермаркет? Ніж така ж зброя тільки холодна яку він перший застосував, тлму і винен покупець з ножем і відмився платити за товар який взяв в магазині. Винен покупець а не коп.
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******... просто ******! Полицейскому наверное нужно было дождаться пока посетитель его зарежет... Суки, вы бы так быстро и кчетвенно расследовали наказывали коррупционеров типа бриллиантовых прокуроров, бандитов мафиози типа Коломойских, Юры енакиевского и т.д... а нет тут кишка тонка , обосрались сразу гандоны!! Гандоны вы а не следователи! Это из серии бей своих что бы чужие боялись!
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Тобто, якщо б урка зарізав поліцейського, то поліцейського тоді б притягнули до відповідальності посмертно?
Ото вони там добрими трубами пихають...
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Нападение с ножом- это не повод для самообороны?

Или это враки про нож?
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Работу обычного следака выполнило аж целое ГЕНЕРАЛЬНОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ! ДБР передало до суду справу поліцейського, який убив відвідувача у харківському супермаркеті - Цензор.НЕТ 1165 Это конечно несомненная и безоговорочная победа и яркая, мощная реХформа нынешнего гидранта и его труппы. ДБР передало до суду справу поліцейського, який убив відвідувача у харківському супермаркеті - Цензор.НЕТ 7807


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Местные идиоты, которых тут проентов 25. Так вы бы определились менты беспредельщики и им веры нет или они имеют теперь право доганать и стрелять если ты им в подсобке не дал взятку?
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Это сигнал всем сявкам: воруй и режь охрану в супермаркетах!
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Такая слизкая эта ГБР... подмахивает и "нашим" и "вашим".
Пиара и разговоров вокруг этой конторы много, а результаты их работы пока равны нулю.
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*********.
А в это время Липецкий селфи с Гонтаревой делает.
PS. Зеленского скоро реально надо вешать на Йолку.
31 декабря.
Вот жеж ублюдок...
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Жах.
Самозахист в Україні небезпечний.
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Ахеть... Кради, ріж - все пох, "закон" на твоїй стороні!!!
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