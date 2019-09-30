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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (972) СЕС (28)

 МОЗ хоче відродити СЕС під іншою назвою - створено робочу групу

У Міністерстві охорони здоров'я розробляють законодавчі зміни в сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя та працюють над створенням мережі центрів з контролю і профілактики захворювань.

Як передає Цензор.НЕТ, для цього було створено робочу групу, указ про це є в розпорядженні LB.ua.

Уже було проведено два засідання робочої групи, на яких обговорювали пропозиції з вибудовування вертикалі епіднагляду, в тому числі - відродження інституту Головного санітарного лікаря та структури з контролю за захворюваннями.

МОЗ хоче відродити СЕС під іншою назвою - створено робочу групу 01

У розпорядженні LB.ua також є протокол засідання робочої групи. Згідно з протоколом, радниця міністра охорони здоров'я Ольга Голубовська говорила про важливість "законодавчих змін у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя, створення мережі центрів контролю та профілактики захворювань для здійснення епіднагляду й організації системи громадського здоров'я". Вона також наголосила, що повернення часів Держсанепідемслужби не планується, але важливо зберегти функцію контролю.

МОЗ хоче відродити СЕС під іншою назвою - створено робочу групу 02

Нагадаємо, функція контролю і нагляду за епідситуацією належала Державній санітарно-епідеміологічній службі до вересня 2014 року, коли Кабмін заявив про її ліквідацію. Таке рішення було прийнято через те, що повноваження з контролю створювали багате поле для корупції. Функції СЕС розділили між Міністерством аграрної політики та Міністерством охорони здоров'я, при якому було створено Центр громадського здоров'я. При цьому новій структурі не дали право проведення перевірок виконання вимог щодо епідбезпеки, її робота лежить переважно в сфері моніторингу.

МОЗ хоче відродити СЕС під іншою назвою - створено робочу групу 03

LB.ua звернувся по коментар до голови Центру громадського здоров'я Володимиру Курпіти, який також є членом згаданої вище робочої групи при Міністерстві охорони здоров'я.

Курпіта підтвердив, що двічі брав участь у засіданнях групи, і що на них обговорювали створення центру з контролю за захворюваннями і пропозицію відродити інститут головного санітарного лікаря. Але при цьому сказав, що, на його погляд, робота групи була ефективною. "Я підтримую ідею впорядкування системи епідконтролю, і держава повинна внести пропозиції, яким чином це можна зробити. Але якщо просто повернути посаду головного санітарного лікаря - це не дасть очікуваних результатів. Неважливо, як називається посада, важливо, які функції і на кого можуть бути покладені. Контрольно-наглядова функція може бути покладена тільки на центральний орган виконавчої влади, якого нині не існує", - сказав Курпіта.

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На запитання LB.ua, чи може таким органом стати центр з контролю за захворюваннями і чи обговорювали такий варіант на засіданні робочої групи, Курпіта сказав, що обговорювалися різні варіанти, але в умовах обмеженого бюджету навряд чи можна говорити про створення нової повноцінної служби. Тому ще один варіант, який обговорювали, - це перейменування Центру громадського здоров'я в Центр контролю і профілактики захворювань. "Але я не думаю, що це буде хороший варіант - по-перше, на Центр не можна покласти непередбачені законом функції. По-друге, створення такої структури буде неминуче асоціюватися з СЕС, а в цьому, за всіх позитивних моментів, зважаючи на, можливо, більш ефективне реагування на епідеміологічну ситуацію, буде також і великий негатив, пов'язаний з поборами".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151276
 
 
 Топ коментарі
 
Поможет дополнительному сбору денег.
Они же так и говорят :"поможет сохранить функцию контроля"(с) - в статье перечитайте
Расшифровка нужна?
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комерсов будут проверять опять....
Таракана под плитой нашли - взятку или штраф....
Дело хорошее - а то людей много травится....
Расслабили буржуи - торгаши булки при порошенко.... Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа - Цензор.НЕТ 9741
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замечательно. теперь предпринимателей будут доить не только налоговая, налополиция и пожарники но и СЭС. старая добрая СЭС.... привет всем кафешкам, пицериям и прочим кулинариям!
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Поможет дополнительному сбору денег.
Они же так и говорят :"поможет сохранить функцию контроля"(с) - в статье перечитайте
Расшифровка нужна?
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Більше бабла на хабарі "медикам" менше бабла на горілку й курево народу.
Профіт - нарід більш здоровий.
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менше травити будуть по кафе і ресторанам. Програма "РЕВІЗОР" втратить роботу Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа - Цензор.НЕТ 714
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https://patrioty.org.ua/zhaby/ameryka-z-podyvom-vidkryvaie-dlia-sebe-nevidomoho-zelenskoho-vyhliadaie-povnym-durnem--prezydenta-ukrainy-vysmiialy-v-ssha-za-stsenu-z-pianino-v-vechirnomu-kvartali-video-297469.html

Америка з подивом відкриває для себе невідомого Зеленського: "Виглядає повним дурнем". Президента України висміяли в США за сцену з піаніно в "Вечірньому кварталі" (відео)

https://www.facebook.com/bocharik/videos/2951056888242975/

"Так, він грає на піаніно своїм членом!" - зазначив телеведучий після ролика.»
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Теперь вся Америка знает, что проголосовавшее большинство в Украине ...что-то курит(((
Стыдно, хотя лично моей вины в этом нет
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Да нет, не курит, гораздо хуже - они - идиоты. И главное, что этого никак не изменить. , теперь это какое то клеймо будет. Насколько же это гавно - само унизилось и страну унизило
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Пора вже казати про: «Український сором».
Це коли 73,22% обісрались, а соромно 24,45%.
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Номер с игрой членом на рояле был украден из американского фрик-шоу.
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То ти нульове тут спеціально зареєструвалось, щоб плюнути своїми шоколадними слюнями в сторону Президента? Невдовзі тролятину шоколадну поженуть під автозаки лягати з валєрою та порохосвиньою.
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Возродили кассовые аппараты, налоговую полицию, возрождают "сэс"......
Осталось Зе-команде одеть малиновые пиджаки и добро пожаловать в девяностые!
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замечательно. теперь предпринимателей будут доить не только налоговая, налополиция и пожарники но и СЭС. старая добрая СЭС.... привет всем кафешкам, пицериям и прочим кулинариям!
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комерсов будут проверять опять....
Таракана под плитой нашли - взятку или штраф....
Дело хорошее - а то людей много травится....
Расслабили буржуи - торгаши булки при порошенко....
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Да, до Порошенко тараканов не было.
Кстати, если бы зелебобики сэс ликвидировали, ты тоже бы отмазку придумал, например, такую: "О, перестанут предпринимателей доить, как при Порощенко"
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О! Возвращают старых новых лиц.
Кровосиси дармоеды возвращаются. Готовьте бабосы Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа - Цензор.НЕТ 5180
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дело нужное...
нужно еще пожарную инспекцию везде вернуть... - что бы пожаров не было...
И другие инспекции которые были...
Народный Президент должен заботится о народе.. - пока идет в правильном направлении...
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О! Знайшов в актуальній кольоровій схемі.
Лечи - Убивай - Дабуди Дабудай!
MEDICO DELLA PESTE: на страже здоровья с 14 ст.




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Зепарторги надо, а то партия типа есть, а ячеек и членов не повсеместно, эти парторги будут обьяснят персонально политику партии каждому понимающему, а непонимающих им будут предоставлять граждане, за это им будет оплата в 100%, а с непонимающего -150%, потом,
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яка партія, які ячейки? всьо віртуальне в смартфоні.
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не в правильном... Ему надо идти в другом направлении нах.
Все инспекции нужны только инспекторам Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа - Цензор.НЕТ 9137
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это не ник. Ник - это юлия мендель. У меня правильно написано
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Да мусорки проверять и убирать!!
А нафиг они исчо нада??
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А то, что в том же Киеве нашествие крыс - какая структура с этим должна бороться? На станции метро Лукьяновская, на парковке перед МакДональдсом их тьма тьмущая. По городу также часто вижу. Если этим кто-то начнёт заниматься, то и ладно
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Ну и ещё точки с шаурмой и другим ядом проверить не мешало бы
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Хорошая инстанция была. У нас главврач санстанции в месяц умудрялся десять кусков зелени минимум собрать.
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Так менять (садить) главврача надо было, а не структуру закрывать. Кто теперь проверяет качество киосков с шаурмой, различные суши и другое, где люди травятся? Никто. Вот и травятся
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а травится стали больше или меньше после того как закрыли?
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Нашумевших отравлений было много - один ресторан суши Евразия на Подоле умудрился трижды отравить за год посетителей. И ничего, и сейчас работает. Шаурма летом скосила сотню любителей фастфуда.
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Это называется "Естественный отбор", когда выживают те, у кого более сильный иммунитет.
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Спасибо не надо, и так вымираем - вторые в мире после Лесото. На 100 умерших 51 родившийся. А в той же Европе за каждого недоношенного десятки врачей борются
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А кто-то где-то проверял?- Нет. Тупо брали бабки. А главврач у нас зьома Януковича был. Сейчас в СН.
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То есть если раньше СЭС брали бабки, то за санитарными нормами в точках общепита следить не надо? Всех разогнать, а дальше как кому повезёт?
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Я тебе повторяю- никто за твоим общепитом не следил.
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Да ладно? Очень даже следили. Нет нарушения плати 100 уе (к примеру), есть - 1000 Плохо, но как-то. В любом случае служба контроля за санитарными нормами должна быть, иначе привет Бангладеш
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ты дурак? после оплаты 1000 нарушения устранялись? нет. заплатил и дальше работай
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Спиноза проснулся? Они через год-полгода опять кровосисей ждали и надеялись отделаться уже сотней, а не тысячей. Экономика класса чайник-минус
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поток сознания от дилетанта "с точки зрения банальной эрудиции".
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А по делу возражения есть. Вопрос - санитария нужна или это ненужный пережиток совка?
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в виде "возрожденной" СЭС - пережиток совка и насос для выкачки денег.
проверки должны быть только по жалобам. упор на предотвращение заболеваний (профилактика, просвещение) а не на карательную функцию.
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Отлично. Проверка нужна. Кто ее должен проводить? По факту некому - СЭС разогнали, нового ничего не создали
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Проверка если что включает мазки с последующими посевами на степень контаминации бактериями, проверку продуктов на наличие токсинов и тд. Кто этим сейчас должен заниматься?
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У Зе в советниках есть явно пару до№******
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Мне жаль тебя расстраивать, но разве там проблема только в советниках?
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Тобто на голосувавшего за Зеленського сусіда, що тримає міні пекарню, тепер можна буде не тільки в податкову скаржитися що він фіскальні чеки не видає, а ще й скаржитися в СЕС на антісанітарію і хай вони його кожен місяць кошмарять?
Ідеально.
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а если он ещё зерно закупал год назад и у него нет накладной то вообще закроешь нафиг!
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У нас раньше врачи и те половину зарплаты отдавали. Скидывались и каждый месяц относили.
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ага...- слава Зе...!
эти буржуины при виде любого чела с простого нарида должны кланяться...
а то......
а если он еще где то смухлевал - то 10% его мухлежа твои законные....(главное вовремя доложить)..
Это пока.... - а потом вообще раскулачим....
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в мене знайомий прокурор за зе голосував, а тепер ляже під другу люстрацію. Кляне Зе каманду на чому світ стоїть, 100% буде звільнений Минздрав хочет возродить СЭС под другим названием - создана рабочая группа - Цензор.НЕТ 4691
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Самое смешное что у нас все собственники магазинов за ЗЕ голосовали.
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Завтра по всем магазинам пройду, посмеюсь с лохов.
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В первую очередь проверить гримёрки "95 квартала" -на предмет грибка, зе-бактерий, дебилизма.......
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Знакомый ФОП опу рвал за ЗЕ! Вчера рассказал ему про кассовые аппараты, сегодня про налоговую милицию, завтра про СЭС.....
Покращення нон-стоп !!!
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Смотри, а то сядешь за доведение до суицида.
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главное рассказывай с печальным лицом..., с сочувствием...
и повторяй... - эх Володя, Володя... - верили же...
Поржешь когда домой придешь...
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Я, обычно в такой ситуации, еще советую не молчать и писать преЗеденту!
А вдруг царь не знает, что творят слуги народа!? МОЗ хоче відродити СЕС під іншою назвою - створено робочу групу - Цензор.НЕТ 9061
Зе-пипл должен быть при деле!
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Если мутится какая-то новая контора, то явно есть какая-то уже готовая схема под эту контору, на которой какие-то хорошие люди будут зашибать бабло.
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