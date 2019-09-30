 МОЗ хоче відродити СЕС під іншою назвою - створено робочу групу

Як передає Цензор.НЕТ, для цього було створено робочу групу, указ про це є в розпорядженні LB.ua.
Уже було проведено два засідання робочої групи, на яких обговорювали пропозиції з вибудовування вертикалі епіднагляду, в тому числі - відродження інституту Головного санітарного лікаря та структури з контролю за захворюваннями.
У розпорядженні LB.ua також є протокол засідання робочої групи. Згідно з протоколом, радниця міністра охорони здоров'я Ольга Голубовська говорила про важливість "законодавчих змін у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя, створення мережі центрів контролю та профілактики захворювань для здійснення епіднагляду й організації системи громадського здоров'я". Вона також наголосила, що повернення часів Держсанепідемслужби не планується, але важливо зберегти функцію контролю.
Нагадаємо, функція контролю і нагляду за епідситуацією належала Державній санітарно-епідеміологічній службі до вересня 2014 року, коли Кабмін заявив про її ліквідацію. Таке рішення було прийнято через те, що повноваження з контролю створювали багате поле для корупції. Функції СЕС розділили між Міністерством аграрної політики та Міністерством охорони здоров'я, при якому було створено Центр громадського здоров'я. При цьому новій структурі не дали право проведення перевірок виконання вимог щодо епідбезпеки, її робота лежить переважно в сфері моніторингу.
LB.ua звернувся по коментар до голови Центру громадського здоров'я Володимиру Курпіти, який також є членом згаданої вище робочої групи при Міністерстві охорони здоров'я.
Курпіта підтвердив, що двічі брав участь у засіданнях групи, і що на них обговорювали створення центру з контролю за захворюваннями і пропозицію відродити інститут головного санітарного лікаря. Але при цьому сказав, що, на його погляд, робота групи була ефективною. "Я підтримую ідею впорядкування системи епідконтролю, і держава повинна внести пропозиції, яким чином це можна зробити. Але якщо просто повернути посаду головного санітарного лікаря - це не дасть очікуваних результатів. Неважливо, як називається посада, важливо, які функції і на кого можуть бути покладені. Контрольно-наглядова функція може бути покладена тільки на центральний орган виконавчої влади, якого нині не існує", - сказав Курпіта.
На запитання LB.ua, чи може таким органом стати центр з контролю за захворюваннями і чи обговорювали такий варіант на засіданні робочої групи, Курпіта сказав, що обговорювалися різні варіанти, але в умовах обмеженого бюджету навряд чи можна говорити про створення нової повноцінної служби. Тому ще один варіант, який обговорювали, - це перейменування Центру громадського здоров'я в Центр контролю і профілактики захворювань. "Але я не думаю, що це буде хороший варіант - по-перше, на Центр не можна покласти непередбачені законом функції. По-друге, створення такої структури буде неминуче асоціюватися з СЕС, а в цьому, за всіх позитивних моментів, зважаючи на, можливо, більш ефективне реагування на епідеміологічну ситуацію, буде також і великий негатив, пов'язаний з поборами".
Они же так и говорят :"поможет сохранить функцию контроля"(с) - в статье перечитайте
Расшифровка нужна?
Профіт - нарід більш здоровий.
Понравилось)
😁
Америка з подивом відкриває для себе невідомого Зеленського: "Виглядає повним дурнем". Президента України висміяли в США за сцену з піаніно в "Вечірньому кварталі" (відео)
https://www.facebook.com/bocharik/videos/2951056888242975/
"Так, він грає на піаніно своїм членом!" - зазначив телеведучий після ролика.»
Стыдно, хотя лично моей вины в этом нет
Це коли 73,22% обісрались, а соромно 24,45%.
Осталось Зе-команде одеть малиновые пиджаки и добро пожаловать в девяностые!
Таракана под плитой нашли - взятку или штраф....
Дело хорошее - а то людей много травится....
Расслабили буржуи - торгаши булки при порошенко....
Кстати, если бы зелебобики сэс ликвидировали, ты тоже бы отмазку придумал, например, такую: "О, перестанут предпринимателей доить, как при Порощенко"
Кровосиси дармоеды возвращаются. Готовьте бабосы
нужно еще пожарную инспекцию везде вернуть... - что бы пожаров не было...
И другие инспекции которые были...
Народный Президент должен заботится о народе.. - пока идет в правильном направлении...
Лечи - Убивай - Дабуди Дабудай!
MEDICO DELLA PESTE: на страже здоровья с 14 ст.
в другом направлениинах.
Все инспекции нужны только инспекторам
А нафиг они исчо нада??
проверки должны быть только по жалобам. упор на предотвращение заболеваний (профилактика, просвещение) а не на карательную функцию.
Ідеально.
эти буржуины при виде любого чела с простого нарида должны кланяться...
а то......
а если он еще где то смухлевал - то 10% его мухлежа твои законные....(главное вовремя доложить)..
Это пока.... - а потом вообще раскулачим....
Покращення нон-стоп !!!
и повторяй... - эх Володя, Володя... - верили же...
Поржешь когда домой придешь...
А вдруг царь не знает, что творят слуги народа!?
Зе-пипл должен быть при деле!