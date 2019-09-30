EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  250  2
Все про:податки (794) Хмельниччина (276) ДФС (2327)

 Податкова міліція домоглася відшкодування до бюджету 1,4 млн податків комунальним підприємством у Хмельницькій області

У Хмельницькій області податкова міліція домоглася відшкодування до бюджету понад 1, 4 млн грн податків, несплачених одним із комунальних підприємств

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області забезпечили відшкодування державі збитків, завданих одним із комунальних підприємств.

В рамках розслідування кримінального провадження було встановлено керівника комунального підприємства, який не сплатив до бюджету податок на доходи фізичних осіб із нарахованої заробітної плати працівників підприємства, а також занизив податок на прибуток шляхом незаконного визнання безнадійною дебіторської заборгованості підприємства.

Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції під час досудового розслідування, несплачені податки і завдані державі збитки в сумі понад 1,4 млн грн відшкодовано в повному обсязі.

У зв'язку з цим прокуратура Хмельницької області це кримінальне провадження направила до суду для звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Читайте також: Податкова міліція Харківської області забезпечила відшкодування в бюджет понад 8 млн грн заподіяних збитків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151275
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Игорь Валерьевич вам покажет "мелкий бизнес" )))
PS: Сейчас каждый гражданин Украины, будет платить за кредиты МВФ )))
Заплатят все!!! Только не те, кто их брал))
 показати весь коментар
 
 
Долг Укрнафты, где рулит Беня, под 30 лярдов!
И где налоговая милиция? Охраняет папу Моники?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору