 Податкова міліція домоглася відшкодування до бюджету 1,4 млн податків комунальним підприємством у Хмельницькій області

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області забезпечили відшкодування державі збитків, завданих одним із комунальних підприємств.

В рамках розслідування кримінального провадження було встановлено керівника комунального підприємства, який не сплатив до бюджету податок на доходи фізичних осіб із нарахованої заробітної плати працівників підприємства, а також занизив податок на прибуток шляхом незаконного визнання безнадійною дебіторської заборгованості підприємства.

Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції під час досудового розслідування, несплачені податки і завдані державі збитки в сумі понад 1,4 млн грн відшкодовано в повному обсязі.

У зв'язку з цим прокуратура Хмельницької області це кримінальне провадження направила до суду для звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

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