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 Політика України
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Все про:з'їзд (66) Разумков Дмитро (213) Слуга народу (322) Корнієнко (37)

 "Слуга народу" проведе наприкінці жовтня з'їзд і змінить главу, - Корнієнко

Партія "Слуга народу" планує провести наприкінці жовтня з'їзд. На порядку денному - зміна глави політсили і зміна статуту.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприкінці жовтня буде з'їзд", - сказав він.

"Накопичилися питання різні, які треба терміново вирішити. Є юридичні питання. У нас є заява глави партії про те, що він хоче скласти повноваження. Таку заяву може прийняти тільки з'їзд партії", - розповів політик.

Крім того, за словами Корнієнка, планують вдосконалити статут партії.

Зараз главою партії "Слуга народу" є Дмитро Разумков, голова Верховної Ради IX скликання.

Читайте також: Зеленський пообіцяв представити на з'їзді партії "Слуга народу" список, який "всім сподобається"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151274
 
 
 Топ коментарі
 
мы наблюдаем в онлайн/эфире разложение политического трупа "Слуга Урода"..
любопытно, кого деградирующее население с куринными мозгами ,выберет в следующий раз:
- Шарий и Партия педофилов;
- Виктор Хфедырыч и партия Предателей;
- гриб Мухомор и партия Галюциногенный грибов;..
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Ждать уже не долго - скоро будет ёлка.
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Папе сделали небольшую операцию и я пришёл его проведать. Поднимаюсь на лифте к нему на этаж. Лифт, зараза, останавливается почти на каждом этаже. Вместе со мной в лифте несколько человек и в том числе пожилая женщина, которая меня рассматривает.

- А Вы ................. - спрашивает она меня.
- Да, - отвечаю я.
- О! А подскажите мне тогда…,- и она начинает мне рассказывать о своей проблеме с ОСНом у себя в районе.
- Извините, но я не смогу Вам помочь. Для этого надо посмотреть Ваши документы, изучить ситуацию, написать запросы, получить ответы и найти юридическое решение. Вы к своему депутату обратитесь. Вы за кого голосовали? - интересуюсь я.
- Этот, который из "Мама-хохотала". Ну, тот который депутат от "Слуги народа", - отвечает она.
- Вот! - радуюсь я за то, что ее выбор совпал с тем кого избрали. - Вы к нему и обратитесь. Он должен помочь. Это обязанность мажоритарного депутата. Тем более, что Вы за него голосовали, - заканчиваю я и выхожу из лифта.
- Это, конечно, да! Но мне бы все же хочется чтоб помог человек с опытом. Тот, который знает, как из этой ситуации выпутаться. Мне говорили, что Вы ОСНам помогали. А тот молодой. И ведь не юрист, - продолжает она и выходит за мной.
- А чего же Вы тогда голосовали за того у кого нет опыта и знаний?
- Так все ж голосовали. Опять же, мы понимали, что президенту надо было с командой в Раде помочь… - резюмирует эта милая женщина.
- Помогли? И это прекрасно. Теперь ваш избранник сможет набраться опыта решая Вашу проблему. Экспериментальным путем, так сказать. И я желаю ему в этом успехов. И Вам желаю. Но Вы извините, я уже пришел, а Вы все же обратитесь к своему избраннику. У Вас же были аргументы за него проголосовать? Вот пусть теперь оправдывает Ваше доверие, - и на этом я с ней попрощался.

Уже отходя я услышал шипение в свою спину:
- Хорошо, что тебя не избрали.

Это было прекрасным окончанием диалога. Да, все было суперски - и переход на "ты", и сама фраза. Я очередной раз вспомнил какие же милые люди живут среди нас. И ведь наверное она стопроцентно уверена, что сразу после этой фразы я должен был вернуться и помочь ей. Это было так мило и забавно. Как и многое другое. Но люди, к сожалению, редко задумываются о том, что в этой жизни за все надо платить - временем, деньгами, здоровьем или болью. Мы всегда делаем выбор и за него мы тоже все платим. А особенно дорого нам приходиться платить если наш выбор ошибочен. Любой выбор. Всегда.(с)
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Отримали нові методички від бені та влаштують гуртові читання?
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давайте сразу 25 съезд по мордам Слуг народа и все закончилось.... если кому должны звыняйте.... хотя нет.... мы-- вам ничего не должны... от же шобла при...оцаная... "Слуга народу" проведе наприкінці жовтня з'їзд і змінить главу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9365
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твое мнение идиота очень ценное
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Партийный кризис в тусовке, которая так и не стала партией. Ни программы, ни идеологии, ни политической культуры. НИЧЕГО, кроме популизма, узурпации власти на всех ее уровнях и наезда на малый и средний бизнес, на котором, как раз и должна держаться демократия
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что ты сюда свою палатку запостил защекан цензоровский
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Второй пошел.
Глава Слуги народа написал заявление об увольнении.
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Коломойскому не понравились слишком независимые люди, хочет очень ручных слуг.
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мы наблюдаем в онлайн/эфире разложение политического трупа "Слуга Урода"..
любопытно, кого деградирующее население с куринными мозгами ,выберет в следующий раз:
- Шарий и Партия педофилов;
- Виктор Хфедырыч и партия Предателей;
- гриб Мухомор и партия Галюциногенный грибов;..
 показати весь коментар
 
 
У мене вже давно є кандидат для мудрого наріда!
Десь одного рівня із Зе. Хоча...
https://youtu.be/qCi_VJb3KLk?t=32
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"В следующий раз могут проголосовать за партию откровенных врагов"
Это наверно единственные оставшийся аргумент в пользу Слуги Народа.
А еще недавно было:
конец эпохи бедности,
конец торговли на крови,
конец ментовской мафии,
конец олигархам,
конец давлению на малый бизнес,
конец кумовству
этот список несбывшихся надежд можно продолжать долго
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На следующих будут -РЫГИ , Шарий , ЮВТ и Националисты. Здравый смысл - выбрать Националистов . но выберут - Шария .
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Один в один, как у Лукашенко - когда его первый раз избрали, то за него умные речи другие толкали (даже одного называли - беларуский Ален Делон, что тоже повлияло на часть электората) и никого из них не осталось...
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и ты ******* тут,все имбецилы собрались на этой помойке
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У Лукашенко не было партии. Он обратился непосредственно к народу. А сейчас наши партии грызутся между собой(как пауки в банке)
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Так Зеля повторил этот номер и идет по пути Лукашенко. Сценарий ему написали. Одна проблема - дурак.
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Що,за хня?Разумков - "самий нормальний"?І куди він "уходіть"?Складає партбілет і мандат?
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А вы ребята как не садитесь в музыканты не годитесь. Ну хіба Шо на рАялЄ... "Слуга народа" проведет в конце октября съезд и сменит главу, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3942
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молодцы слуги народа. не прошло и полгода и уже начались первые протесты против кассовых аппаратов. а что дальше будет?
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Папе сделали небольшую операцию и я пришёл его проведать. Поднимаюсь на лифте к нему на этаж. Лифт, зараза, останавливается почти на каждом этаже. Вместе со мной в лифте несколько человек и в том числе пожилая женщина, которая меня рассматривает.

- А Вы ................. - спрашивает она меня.
- Да, - отвечаю я.
- О! А подскажите мне тогда…,- и она начинает мне рассказывать о своей проблеме с ОСНом у себя в районе.
- Извините, но я не смогу Вам помочь. Для этого надо посмотреть Ваши документы, изучить ситуацию, написать запросы, получить ответы и найти юридическое решение. Вы к своему депутату обратитесь. Вы за кого голосовали? - интересуюсь я.
- Этот, который из "Мама-хохотала". Ну, тот который депутат от "Слуги народа", - отвечает она.
- Вот! - радуюсь я за то, что ее выбор совпал с тем кого избрали. - Вы к нему и обратитесь. Он должен помочь. Это обязанность мажоритарного депутата. Тем более, что Вы за него голосовали, - заканчиваю я и выхожу из лифта.
- Это, конечно, да! Но мне бы все же хочется чтоб помог человек с опытом. Тот, который знает, как из этой ситуации выпутаться. Мне говорили, что Вы ОСНам помогали. А тот молодой. И ведь не юрист, - продолжает она и выходит за мной.
- А чего же Вы тогда голосовали за того у кого нет опыта и знаний?
- Так все ж голосовали. Опять же, мы понимали, что президенту надо было с командой в Раде помочь… - резюмирует эта милая женщина.
- Помогли? И это прекрасно. Теперь ваш избранник сможет набраться опыта решая Вашу проблему. Экспериментальным путем, так сказать. И я желаю ему в этом успехов. И Вам желаю. Но Вы извините, я уже пришел, а Вы все же обратитесь к своему избраннику. У Вас же были аргументы за него проголосовать? Вот пусть теперь оправдывает Ваше доверие, - и на этом я с ней попрощался.

Уже отходя я услышал шипение в свою спину:
- Хорошо, что тебя не избрали.

Это было прекрасным окончанием диалога. Да, все было суперски - и переход на "ты", и сама фраза. Я очередной раз вспомнил какие же милые люди живут среди нас. И ведь наверное она стопроцентно уверена, что сразу после этой фразы я должен был вернуться и помочь ей. Это было так мило и забавно. Как и многое другое. Но люди, к сожалению, редко задумываются о том, что в этой жизни за все надо платить - временем, деньгами, здоровьем или болью. Мы всегда делаем выбор и за него мы тоже все платим. А особенно дорого нам приходиться платить если наш выбор ошибочен. Любой выбор. Всегда.(с)
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У этой истории есть продолжение. на страницу Березы вышел тот самый зепутанг и назвав Березу "Юрий" предложил ему совместно решить проблему. На что был послан на зеленского открыто
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І коли ці довбані експерементатори пропадуть? Може їх діти помудрішають "Слуга народу" проведе наприкінці жовтня з'їзд і змінить главу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5479
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Вы бы это Монику поменяли а то такой позорняк на весь свет шо мама родная и даже Пуйло звучит как то солиднее
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Разумков хоче скласти з себе повноваження голови "Слуги народу".
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Разумков уже не глава, он стал спикером Рады.
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Після виборів "Слуга народу" отримала абсолютну більшість у Верховній Раді. Як наслідок, Разумков став головою Верховної Ради, а фракцію очолив Давид Арахамія. Але головою партії досі залишався саме Разумков.
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молодец внимательно следишь ,послушный собачка,на косточку шавка
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Шо следишь? это сегодня было в новостях.
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Коломойскому не понравился Арахамия, хочет другого, что бы и Дубинского тоже устраивал.
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Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2019" Маргарита Паша оскандалилась через відмову давати інтерв'ю українською мовою. Свою позицію вона пояснила на сторінці в Instagram.Кілька днів тому Катерина Осадча розмістила у своїх Instagram-Stories відеоролик, на якому повідомила, що через відмову Маргарити спілкуватись з нею українською мовою, їхнє інтерв'ю в програмі "Світське життя" не вийде в ефір.
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Так она Маргарита...или Паша? Что я совсем запутался...в этом зеленом стаде...то Богдан..с Андреем...то Маргарита с Пашей...😀
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А в России мис 2019 носит фамилию Санько. (Алина Санько)
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ты реально *******,а какую фамилию носит дворник в йошка оле,тоже следишь
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Не ну смешно Пашка и Санько, потому и запомнил.
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Чует моё сердце что мы накануне грандиозного шухера（с）..😀
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Похоже на то.
Вот слова уволеного Данылюка.
Коли я розповім людям правду "прозріють" всі - Данилюк розповів причину свого звільнення
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив залишити посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.
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Данелюк прогрыз дыру для остальных крыс на тонущем корабле Украина. Процес пошел.
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Все просто Так как Разумков,избран спикером Рады, он не может быт главой партии по закону.
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Алексей Арестович
Зеленський - найкращий проект Москви після Гагаріна.
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Після Гагаріна були Тітов, Тєрєшкова і т.д. і т.п...які, як і Гагарін робили вигляд, що літали в Космос. Справжні польоти почалися разом із катастрофою Комарова.
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Партия "Слуга народа" планирует провести в конце октября съезд. Опять в Трускавце? "Слуга народу" проведе наприкінці жовтня з'їзд і змінить главу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5458

"Слуга народу" проведе наприкінці жовтня з'їзд і змінить главу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3584
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ᅠОн делал пародии на президентов.
А потом стал пародией на президента.
(C)
@Anakoyher
🤔😄
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"Как жалок шут на троне короля!
Как глуп народ, который то позволил!"
Р. Бьорнс
🤔
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ты уже дошле до Киева за три дня имбецил
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трэш на западе продолжается
на тиви вазелину припомнили что он играл членом на рояле. смотрим.
мне честно стыдно

https://twitter.com/ukla15/status/1178714824806674432
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Тебе за президента стыдно или за людей которые тебя окружают и такое выбирают?
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Спільнота незалежних журналістів Ініціатива 34 вимагає звільнити прессекретаря президента Володимира Зеленського Юлію Мендель через непрофесійну поведінку стосовно журналістів.
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Оппозиционная платформа - За жизнь": в давлении на свободу слова и репрессиях оппозиции власть Зеленского превзошла режимы Януковича и Порошенко
«Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» обратилась к власти с требованием немедленно прекратить политические преследования и репрессий против оппозиции
Власть Зеленского усиливает преследование независимых телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а в отношении их собственника запустила политические репрессии. Об этом заявили в партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
«По указанию Зеленского «112 Украина» уже лишен цифровой лицензии, относительно NewsOne принято решение о лишении лицензии и дело направлено в суд, а телеканалу ZIK назначена незаконная проверка. Именно эти три канала призывают к установлению мира и прекращению боевых действий на Донбассе. Сегодня их владелец, член Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» народный депутат Тарас Козак был вызван на допрос в СБУ», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
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Стає цiкавiше:
"Зеленский снова на распутье. Прежняя ставка на союз с Коломойским превратился в камень на шее тянущий на дно. Но отойти страшно - даже охрана у Зеленского от Коломойского. 72 человека в парламенте, Богдан под боком ... Аваков хочет пост вице-премьера с сохранением поста министра МВД. Запад хочет гарантий для кредитов в виде вице-премьера Яценюка. Яценюк не согласен работать с клоунами Гончарука. Абромавичюс боится Яценюка, который вышвырнет его с "Укроборонпрома" в два счета. Назначение Яценюка страшит и "Нафтогаз" ибо он быстро открутит им головы за нынешнюю сдачу газа Коломойскому.. Все это знает Коломойский, который попытается через стимуляцию принятия конституционных изменений об особом статусе Донбасса создат Зеленкому мощную проблему и продать подороже ее решение. Заодно замазав МВД в попытке подавления народных выступлений. Законодательный хаос искусственно создаваемый Разумковым и К в пользу Коломойского довершит картину. Зеленский уже подумывает о роспуке ВР, отставке КМ, перевода всего управления в ручной режим, но для этого нужен Аваков. Что выбирает Зеленский покажет назначение главы СНБО."

"Слуга народу" проведе наприкінці жовтня з'їзд і змінить главу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7282
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ПетРыло сагласен на пересадку своей головы?
ХЕРурга ужо нашол??
🤗
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ЗЕбил ты уже откровнено глупо выглядишь с визгами про Петю...настолько не в тему шо уже смотрица дебильно. Типа перданул в тазик.
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Ойц!!! Наша ты шаКАЛадня сладКАЛедка!!!
😁
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Как то странно. Партия недавно сформировалась, а уже Устав нужно менять. Приходит мысль, что в "партии" начинается расслоение на группы, поэтому не только фракцию нужно ставить с "стойло" но и "членов" ставить на место. Хотя может тут и какие то другие подводные течения.
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Шо то быстро свинослуги разваливаюца. Не успели поназначать уже сразу снимают..видать папа Беня убирает тех кто мешает грабить.
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Яка це "слуга народу"? Що вони для народу зробили? Може тариф на опалення знизили?) обслуга олігарха Бені скоріше. Бакс падає а ціни ростуть в Україні - парадокс якийсь.
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сьогодні слуги уродів на "Свободі слова на ictv" о 22-20. З придворними експертами та критиками. Зустрічайте.
ЗІ: запитання з нету фактично закінчили подавати понад два місяці тому. Нецікаво, видать....
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Плохой пример подают члены команды Президента. Не умно. Хотя "брачные союзы", бывает, существуют еще короче. Но они не публичны. В данном случае это не хорошо. Подставляется не только репутация Президента, но и Украина. Выход: не допускать подобные явления в будущем. Это касается и тех,кто хочет уйти, и тех, кто к этому толкает.
Уж коль привел Вас в свою команду Президент, будьте добры, уважайте его, помогайте ему и берегите его здоровье. Ведь он еще совсем молод, чтобы безболезненно держать удары в спину от своих же. Каким хорошим было начало!
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СНБО вместо Данилюка возглавит Богдан.
Порохоботы получайте.)))
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Зеленский боится быть евреем в Украине, потому что "простые люди" (ТМ), те у которых - "если в кране нет воды", не поймут. А их среди избирателей Зеленского очень много. И украинцем Зеленский тоже боится быть. Потому что "простые люди" (ТМ), которые смотрят сватов, устали от войны и вообще одинарот, тоже не поймут. И их очень много среди избирателей Зеленского. Зеленский, он же где-то в глубине души, такой же "простой народ". Так же не платит налоги. Так же любит поностальгировать о колбасе по 2.20 и по концертам в Москве. Так же повязан кумовством. Так же не прочь что-то с3,14здить и вывести в офшоры. Он такой же простой парень с нашего двора. Ну, может чуть больше фартануло чем другим.И скорее всего, он искренне хочет сделать хорошо для этих самых "простых людей" (ТМ). Чтоб мир дружба, жвачка. Чтобы сватов, опять-таки, смотрели на всех континентах. И чтобы авторские права соблюдали, а роялти ему платили. И чтобы налоги не платить. Подворовывать и отжимать потихоньку, как Игорь Валерьевич через Богдана велит. Как в в известном праздничном тосте: "Чтобы все у него было и ничего за все это не было". Ну и немного еще шить по ночам.
Одного не понимает президент Зеленский. Простые люди все равно будут знать, что воду из крана выпил Коломойский. И землю купил он же. И все бабки украл. И конечно не еврей и не украинец Зеленский с ним в доле. А еще Зеленский не понимает, что "простые люди" (ТМ) - это низшее звено пищевой цепочки. Для Коломойского, для Богдана. И даже для него. Потому что налоги он не платил именно им. И деньжата слил из Привата, которые из карманов простых людей вынули, чтобы дыру в Привате закрыть.
Зеленский может искренне хотеть сделать хорошо этим "простым людям" (ТМ). Но есть еще одна проблема. В схеме, где хорошо простым людям, нет места Независимой Украине. Там есть оккупированная российской федерацией территория, где всем правит телевизор.
И Зеленский, не сумев выйти из образа простого люда, сам становится кормовой базой для тех, кто выше в пищевой цепочке. Сейчас это был Трамп. Он просто разводил Зеленского, как лоха, на нужные ему действия.
А еще есть Путин. Для которого "простые люди" (ТМ) так же являются кормовой базой. Особенно "простые люди" (ТМ) в Украине. Да и сами "простые люди" (ТМ), уже начинает роптать, что им не дают денег, которые отобрали у Порошенко и олигархов, а наоборот хотят усложнить жизнь.
Не нервничайте и не изводите себя. Прошу вас. Расслабитесь и получайте удовольствие. Берегите силы на будущее. "Простые люди" (ТМ), еще никогда ничего не сделали нормально. Просто нужно время, когда они сами начнут разносить на щепки то, что выбрали. Правда потом нам придется это восстанавливать. Нам по-прежнему нужно делать то, что мы делали все эти (о Боже), скоро как шесть лет. Понимаете, для нас с вами, для не простых людей, все по-прежнему. Тот же не завершенный Майдан. Та же война. Мы все внутренне были готовы выйти на Майдан потому что дозрели. И потому что "Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав"
И Порошенко тут не при чем. Потому что в начале Майдана и в начале войны, никто не мог и предположить, что он станет президентом. Он просто оправдал часть наших с вами надежд. На внешнюю политику и на защиту Независимости Украины. Сейчас, он, по прежнему, ночной кошмар для "простых людей" (ТМ). Потому что не оправдал их простых надежд. Но мы с вами в силу сложности, знаем, что нет простых решений. И чем-то придется жертвовать во имя независимости Украины.Ничего не изменилось. По прежнему война, по прежнему мы сопротивляемся российской агрессии. По прежнему шансы победить, самые высокие за всю историю Украины. Даже без помощи "простых людей" (ТМ). Даже вопреки им.
Не опускайте руки и не выгорайте. Просто удобнее выбирайте место на берегу. И делайте то, что делали все эти годы. Помогайте тем, кому помогали, поддерживайте тех, кого поддерживали. Процесс борьбы продолжается. Это жизнь и это реальность. Борьба - это не всегда яркая победа и скорый триумф победителя. Это горечь разочарований и потери. Это перегруппировки. Это борьба с самими собой. Со страхами и сомнениями. С отчаяньем и разочарованием. Так что гордитесь. Нам всем выпала честь бороться по полной программе.
Роман Доник, https://site.ua/skitalec/23013/
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Как музыке идти?Ведь вы не так сидите! -Ты с басом Мишенька,садись против альта,я Прима,сяду против вторы,тогда пойдет уж музыка не та,у нас запляшут лес и горы!!! -Что б музыкантом быть,так надобно уменье,и уши ваших понежней,- а вы друзья,как не садитесь,все в музыканты не годитесь! Давно писал дедушка Крылов,но что-то знал о Зе команде...
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"Яке їхало, таке й здибало"- чудова Українська приказка характеризує "гармонію", яка панує у команді преЗедента.
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