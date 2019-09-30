 "Слуга народу" проведе наприкінці жовтня з'їзд і змінить главу, - Корнієнко

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприкінці жовтня буде з'їзд", - сказав він.

"Накопичилися питання різні, які треба терміново вирішити. Є юридичні питання. У нас є заява глави партії про те, що він хоче скласти повноваження. Таку заяву може прийняти тільки з'їзд партії", - розповів політик.

Крім того, за словами Корнієнка, планують вдосконалити статут партії.

Зараз главою партії "Слуга народу" є Дмитро Разумков, голова Верховної Ради IX скликання.

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