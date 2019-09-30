EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  225  3
Все про:військово-промисловий комплекс (46) співпраця (307) Франція (787) Загороднюк (41) Понсен (4)

 Порушувалися питання військово-технічного співробітництва, - глава Міноборони Загороднюк провів зустріч з послом Франції Понсеном

Міністр оборони Андрій Загороднюк провів зустріч з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, обговоривши з ним продовження військово-політичного діалогу на рівні вищого керівництва та оборонних відомств двох країн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі Міноборони.

"Під час зустрічі сторони обговорили питання військового співробітництва і можливості розвитку пріоритетних напрямків співпраці. Серед іншого під час зустрічі порушувалися питання військового та військово-технічного співробітництва. Андрій Загороднюк наголосив на незмінності євроатлантичного курсу України і пріоритетність впровадження стандартів НАТО у Збройних силах України. Міністр також поінформував іноземних гостей про напрямки реформування оборонного відомства і посилення можливостей українського війська", - повідомляється в інформації.

Міністр оборони також висловив подяку французькій стороні за зусилля в рамках "нормандського формату" для припинення агресії Російської Федерації проти України і відновлення територіальної цілісності Української держави.

Читайте також: Україна хоче закупити у Франції патрульні катери для прикордонників, - МВС. ФОТО

Також глава Міноборони вручив послу лист-запрошення міністрові оборони Французької Республіки відвідати Україну з офіційним візитом.

"Пан Етьєн де Понсен привітав Андрія Загороднюка з призначенням на посаду міністра оборони і висловив сподівання на подальше підтримання та поглиблення дружніх відносин і конструктивного взаємовигідного співробітництва", - наголошується в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151273
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а посол Франции и спрашивает...
- А это правда что у вас бизнес в россии...?
-Да.., есть , но это только бизнес.., ничего личного...
 показати весь коментар
 
 
с приходом новой власти страна оказалась отброшенной назад на несколько лет практически во всех областях, в том числе и по взаимодействию с западными партнерами. узеленские, раскройте глаза. предвыборная кампания окончилась. вопросы надо не поднимать, а решать. или вы сдуру всех спецов разогнали и набрали безработных фоторгафов? тогда пусть снимают для потомков историческое событие - падение рейтинга Зеленского. Порушувалися питання військово-технічного співробітництва, - глава Міноборони Загороднюк провів зустріч з послом Франції Понсеном - Цензор.НЕТ 6259
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору