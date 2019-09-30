 Обмін полоненими - це добре, але для скасування санкцій його недостатньо, - Німеччина

Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Німеччина вітала обмін полоненими, звільнення захоплених у Керченській протоці моряків і режисера Олега Сенцова, хоч Росії слід було звільнити їх вже давно, зазначив Зайберт.

Другим позитивним моментом уряд Німеччини вважає досягнутий кілька тижнів тому прогрес у районі Станиці Луганської (де відбулося розведення сил, і зараз триває ремонт зруйнованого під час війни моста. - Ред.).

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Але цих двох фактів, на думку Зайберта, недостатньо, щоб ініціювати процес скасування санкцій ЄС. "Позиція уряду ФРН залишається незмінною: необхідні суттєві позитивні зрушення в справі реалізації мінських домовленостей, щоб починати думати про скасування санкцій", - заявив він.

До "суттєвих позитивних зрушень", на думку Зайберта, належить стабільне дотримання режиму припинення вогню вздовж контактної лінії і відведення від неї важких озброєнь.

Офіційний представник МЗС Німеччини Райнер Бройль додав, що скасування санкцій - компетенція Євросоюзу, а не Німеччини.

"Йдеться не про німецькі чи німецько-французькі санкції, а про санкції ЄС, про узгоджену позицію Європейського Союзу", - сказав він.