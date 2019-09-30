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Все про:Німеччина (1288) Росія (20026) санкції (2387)

 Обмін полоненими - це добре, але для скасування санкцій його недостатньо, - Німеччина

Уряд Німеччини позитивно оцінює обмін полоненими між Росією і Україною, але до ідеї поступової лібералізації санкцій Євросоюзу проти РФ ставиться негативно.

Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Німеччина вітала обмін полоненими, звільнення захоплених у Керченській протоці моряків і режисера Олега Сенцова, хоч Росії слід було звільнити їх вже давно, зазначив Зайберт.

Другим позитивним моментом уряд Німеччини вважає досягнутий кілька тижнів тому прогрес у районі Станиці Луганської (де відбулося розведення сил, і зараз триває ремонт зруйнованого під час війни моста. - Ред.).

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Але цих двох фактів, на думку Зайберта, недостатньо, щоб ініціювати процес скасування санкцій ЄС. "Позиція уряду ФРН залишається незмінною: необхідні суттєві позитивні зрушення в справі реалізації мінських домовленостей, щоб починати думати про скасування санкцій", - заявив він.

До "суттєвих позитивних зрушень", на думку Зайберта, належить стабільне дотримання режиму припинення вогню вздовж контактної лінії і відведення від неї важких озброєнь.

Офіційний представник МЗС Німеччини Райнер Бройль додав, що скасування санкцій - компетенція Євросоюзу, а не Німеччини.

"Йдеться не про німецькі чи німецько-французькі санкції, а про санкції ЄС, про узгоджену позицію Європейського Союзу", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151271
 
 
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а кто вы такие?
вы у Владимира Александровича спросили?
Вполне достаточно.....
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если на востоке кацапы уйдут а как быть с крымом?закрыть глаза и снять санкции?донбас то такое это официально Украина а вот полуостров анексирован и вернуть надо, а немцы почему то молчат
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Утром - возврат Крыма, Вечером - снятие санкций...
Обмен пленными - это хорошо, но для отмены санкций его недостаточно, - Германия - Цензор.НЕТ 6952
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«Но этих двух фактов, по мнению Зайберта, недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций ЕС. "Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные положительные сдвиги в деле реализации минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций", - заявил он. Источник: https://censor.net.ua/n3151271»

Всьо на смарку...От шо тепер нашій «партіі міра» ***** казати? Шо у німців при владі «партія войни»?
Обмен пленными - это хорошо, но для отмены санкций его недостаточно, - Германия - Цензор.НЕТ 6025
Обмен пленными - это хорошо, но для отмены санкций его недостаточно, - Германия - Цензор.НЕТ 6025
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Интересный момент - кремль имеет очень мощный рычаг давления на ЕС, но им не пользуется - почему? Стоит им прикрыть газовый кран на пару недель и вся восточная Европа поднимет руки вверх, а так как кооперация в ЕС очень высока, то естественно начнут страдать и западные страны. Природный газ просто напросто неоткуда будет брать, даже если все американские и Катарские газовозы будут направлены в ЕС они не смогут полностью обеспечить Европу газом, да и приемников сжиженного газа просто не достаточно. А какая будет цена на газ подумать страшно, ведь впереди зима. На альтернативные маршруты доставки газа с ближнего востока нужны годы и годы - вот об этом в Германии кто-нибудь задумывается устанавливая условия кремлю? А ведь рашка может просто психануть и прекратить транзит газа в ес.
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А для чего использовать рычаг, чтобы сняли смешные санкции? Санкции вводятся газопроводы строятся.
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