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 Події, Суспільство
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Все про:побиття (470) напад (663) Нацполіція (8268) Полтава (156)

 П'яний поліцейський разом зі спільником напали на 17-річного студента УАЛу та місцеву жінку у Полтаві, хлопця доставили в лікарню з розривом селезінки. ДОКУМЕНТ

У Полтаві двоє нетверезих чоловіків, серед яких співробітник Національної поліції, здійснили напад на 17-річного студента Української академії лідерства Максима Кутняка та прохожу місцеву жительку. Лікарі діагностували у парубка розрив селезінки та провели операцію. Також легкі тілесні ушкодження отримала потерпіла жінка.

Про це повідомив у коментарі Цензор.НЕТ керівник Української академії лідерства Роман Тичківський. Також інформацію підтвердили в поліції.

Керівник Української академії лідерства розповів, що на двох студентів академії напали увечері 29 вересня в районі вулиці Небесної Сотні. Тілесні ушкодження отримав тільки один із студентів.

"Студенти помітили, що за ними слідкують, а потім вони зупинились, щоб пропустити цих двох осіб і вони пройшли повз студентів. Згодом студенти помітили, що один із чоловіків витягнув биту і, обернувшись, почав бігти в їхню сторону. Вони збагнули, що це їх стосується безпосередньо і почали втікати, однак нападник встиг догнати одного із студентів - хлопця, 17-літнього киянина - нанісши удари битою по тілу. Студентка, відповідно, побігла в іншу сторону, щоб таким чином дезорієнтувати нападників. Студенці вдалося сховатися у під'їзді будинку", - розповів Тичківський.

За його словами, дівчину в під'їзд впустив місцевий житель, однак сам не встиг сховатись і почав втікати від нападників. Під час втечі, за словами Тичківського, чоловік упав та зламав ногу.

"Наш студент, після того, як йому був нанесений удар бейсбольною битою зміг втекти з місця події. І він стверджує, що у стані шоку біг у сторону філії Академії лідерства. На місці уже викликали швидку, бо студентка, яка заховалася у приміщення, підняла тривогу, приїхав наряд поліції, і потім студента госпіталізували. Вночі консиліум лікарів діагностував у студента внутрішню кровотечу, тріснула селезінка і було прийнято рішення про її видалення. Відповідно, хлопця прооперували вночі і зараз він під наглядом лікарів у Полтаві", - розповів керівник академії.

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Наразі хлопець перебуває в лікарні у стані середньої важкості. Студентка, якій вдалось втекти від нападників, сьогодні надавала свідчення правоохоронцям. За словами Тичківського, у неї "важкий психологічний стрес".

"Після цього нападу ці двоє здійснили ще один напад на місцеву жінку, чоловік якої захистив її за допомогою травматичної зброї, вистріливши попереджувальні постріли в повітря і викликав патруль. Зрештою приїхав патруль, який затримав двох нападників", - розповів Тичківський.

За словами керівника УАЛу, наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 221 - умисне тяжке тілесне ушкодження.

"Сьогодні вранці ми побачили, що в реєстрі заведена кримінальна справа, де вказано, що одним із нападників є працівник Національної поліції, колишній член спецпідрозділу "Беркут" і вказано, що він, зокрема, перебував у стані алкогольного сп'яніння і в єдиному реєстрі є довідка, яка це підтверджує", - розповів Тичківський.

Згідно із даними з Єдиного реєстру досудового розслідування, зокрема, одним із нападників є співробітник Нацполіції Василь Твердохліб.

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Пяний поліцейський разом зі спільником напали на 17-річного студента УАЛу та місцеву жінку у Полтаві, хлопця доставили в лікарню з розривом селезінки 01

У прес-службі Нацполіції Полтавської області в коментарі Цензор.НЕТ підтвердили, що до нападів причетний співробітник поліції та ще один затриманий. Наразі їх відпустили до встановлення обставин, повідомив начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Полтавській області Юрій Сулаєв.

"Учора до поліції міста Полтава надійшла інформація про те, що по вулиці Небесної сотні біля одного із будинків відбувається конфлікт, який переріс у бійку, а також люди почули постріл. На місце направлена була поліція, оскільки її викликали, як випадкові перехожі, так і чоловік жінки, яка є потерпілою в цій ситуації... Коли прибули на місце події, була встановлено, що двоє нетверезих чоловіків чіплялися до місцевої жінки. Їм зробив зауваження перехожий, який заступився за жінку, і внаслідок цього вони перевели свою агресію на того чоловіка і зав'язалася бійка. Вони завдали тілесних ушкоджень перехожому, який заступився за жінку. В свою чергу, крик жінки, яка кликала на допомогу, почув її чоловік, який спустився їй на допомогу. Він взяв із собою пристрій для відстрілу гумових куль, який зареєстрований за ним на законних підставах і, вийшовши на вулицю, здійснив попереджувальний постріл", - розповів Сулаєв.

Він зазначив, що двох осіб затримали у доставили до медичного закладу на обслідування, після чого направили у відділ поліції.

"За даним фактом відкрито два кримінальних провадження. Одне за статтею 121 ККУ - це умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень перехожому, який заступився за жінку, ще одне кримінальне провадження - за заявою самої жінки, за статтею 125 ККУ - умисне легке тілесне ушкодження", - розповів речник поліції Полтавщини.

Він також підтвердив, що одним із нападників є співробітник поліції.

"Двох фігурантів встановлено і затримано. Один із них міліціонер, який, скажемо так, із так званих добробатів", - розповів Сулаєв.

Він переконує, що побиття студента і жінки - одна і та ж подія.

"Це подія одна і та ж. Це ті ж люди. Вони побили того хлопця, це студент, мені якраз підтвердив керівник цього підрозділу, що це він сильно побитий - це 121 ККУ - відкрито по факту побиття цього хлопчини. І ще одне кримінальне провадження відкрито за ст. 125 ККУ - це умисне легке тілесне ушкодження", - розповів Сулаєв.

На запитання про те, яким чином хлопець робив зауваження нападникам на жінку, якщо його побиття відбулось до цього, Сулаєв відповів:

"Ну я ж там не був. Я даю вам інформацію, що це одна і та ж локація, дійсно там побили хлопця і заподіяли легких тілесних ушкоджень жінці. Скоріш за все, там була ще група людей, яка була свідками", - сказав начальник відділу комунікації.

Він зазначив, що оскільки одним із нападників є співробітник поліції, "матеріали будуть направлені за підслідністю до ДБР, яке в подальшому прийме процесуальне рішення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151270
 
 
 Топ коментарі
 
Пьяный полицейский вместе с сообщником напали на 17-летнего студента УАЛ и местную женщину в Полтаве, парня доставили в больницу с разрывом селезенки - Цензор.НЕТ 3
И немного слов о реформированной полиции
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аваковские шавки живут за счет денег налогоплательщиков и их же избивают. Если бы оружие было у парня между глаз пид..ра всадить. Дебилов понабирали мусорские
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аваковские шавки живут за счет денег налогоплательщиков и их же избивают. Если бы оружие было у парня между глаз пид..ра всадить. Дебилов понабирали мусорские
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В США даже пулемёты разрешены, но никто не убил двух стрелков, потому владелец оружия будет, скорее всего, оруженосцем для преступника...
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До зброї треба ще мати голову, вміння нею користатись, та не дати нею скористатись злочинцям. Маючи на руках зброю це не тільки захист, а ще й велика відповідальність за її збереження, а у наших громадят в більшості немає або першого, або другого, або третього. На жаль...
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Відповідальність виникає та розвивається разом зі зброєю. Інакше не буває. Що в Молдові більш порядні люди ніж українці? А бухують, до речі. на-багато більше за нас...
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Пьяный полицейский вместе с сообщником напали на 17-летнего студента УАЛ и местную женщину в Полтаве, парня доставили в больницу с разрывом селезенки - Цензор.НЕТ 3
И немного слов о реформированной полиции
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"Сегодня утром мы увидели, что в реестре заведено уголовное дело, где указано, что одним из нападавших является работник Национальной полиции, бывший член спецподразделения "Беркут"
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Бывших валом! А вот замашки и тупая вера в безнаказанность у них остаются похоже навсегда...
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Аваков зловив страшного терориста на мосту. Такий геройський вчинок перекриє якесь дрібне побиття його підлеглими. А ще- лише він зможе зупинити зимовий пунш.
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Наша міліція-поліція давно деградувала. Ніякої переатестації не відбулось, а реформа поліції пішла за формулою аля-Саахов.
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Антипорохобот - Мустафа Найем заявлял, что очень гордится, что приложил что-то к реформе полиции...
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Твій Бох Пеця Мальдівський пригрів, на посаді головного мєнта, такого ж баригу, як і сам.
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Зеб, лучше "Бох", чем Моника Кипрская в кумирах.
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Олігофренам вкотре нагадую, що за головного "слугу народу" і лідера криворізького кварталу я не голосував.
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Мася, действием или бездействием, но ты это Зделал вместе)))
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между прочим проводить старіх мусоров в новую полицию тема Авакова.Єто одна из причин по которой ушла Деканоидзе
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Ой с понтом при деконаидзе делалось лучше?. Тоже самое и было, она просто поняла что как говорящая голова будет за все отвечать и збежала.
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не говори то чего не знаешь.Сойдешь за "умного"
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И что ты там знаешь? Никакого массового увольнения "старіх мусоров" и небыло, это тебе по телевизору лапши навешали про увольнения и переатестацию.
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насчет беркутовцев, я согласен - нахрен такие кадры нужны. но если это следаки - они хоть что то знают и умеют. у них есть агентурная сеть, а скажи что могут сделать новые? рассекать на приусах? на центральных улицах городов взрывают банкоматы и ни кто ни чего не может с этим поделать
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зачем изобретать велосипед??? Изучай опыт других и действуй.ВБалтии полицию поменяли кардинально.Никаких старых кадров.Результат на лицо.У нас молодняк плотно подвязали под старых развращенных мусоров-тепер маемо те шо маемо.Следаков использовали в качестве консультантов.Разумеется не безвозмездно,но влиять на новичков они не могли.
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г*споди, как в Санта-Барбару вступил....
фильм мона снимать прям.
может они упоролись наркотиками, ибо слишком много приключений нашли себе и создали другим
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Робити я не хочу,
А красти я боюся.
Поїду я у місто,
В поліцію наймуся.
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Порох, ти що робиш, ЗУПИНИСЬ!!!
Реформованні сміття нападають на людей, калічать, стріляють зі стовбурів, на машині...
Що?
Тобто як це - Аваков СВІЙ?!
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Зря вы злорадствуете...
Порох и породил весь этот хаос!!!
И итог этому - победа Зе'!
Сейчас самое интересное (и паскудное) время наступает...
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реформа таваріщя аваа... ах етого прекрасного чєлавєка)
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"Сейчас их отпустили к установлению обстоятельств, сообщил начальник отдела...."
Забавно)))
Задержали на месте, свидетелей куча.... и отпустили
****, надо с травмата в голову стрелять... чтобы потом всю оставшуюся жизнь ссался под себя и мычал.
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Не в голову нельзя-расценят как покушение на убийство,если не убьёт,по яйцам-там потом можно сказать целился в ноги,но нападавший подпрыгнул-с хорошим адвокатом проканает...
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Почитатели Моники одобряют, теперь уже Аваков их, и не требуют отставки
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беркут і добробат - шо за вінігрєт???
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мусор з битою якось зовсім радикально рішуче реформований.
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Люстровані аваковим беркутята творять безпредел... Аваков ти не реформатор а сраний безпредєльщик!
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Якийсь сюр , та ще й каламутний . Були б це параноїки то зрозуміло .
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Один из них милиционер, который, сажем так, из так называемых добробатов", - добавил Сулаев.

а вот за это чётко разобраться. В какой это добробат взяли бы беркута бывшего?? что за ересь?? А если эжто ложь - отбить яйца и выгнать товарища Сулаева за умышленный наклёп на движение добровольцев...
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Мусорка на обыкновенную зону - петушком Петей сделать - заслужил урод.
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"...бег в сторону филиала Академии лидерства..."
и занял первое место! П'яний поліцейський разом зі спільником напали на 17-річного студента УАЛу та місцеву жінку у Полтаві, хлопця доставили в лікарню з розривом селезінки - Цензор.НЕТ 2428
Ну, и какой дебил пишет и переводит тексты, интересно?
Источник: https://censor.net.ua/n3151270
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сабаков, садистів у поліції немає ?
11 червня у Вінниці стався інцидент за участю поліцейського Сергія Пивоварова. 47-річний вінничан Олександр Комарніцького відмовився бути понятим на вимогу оперативника після чого між ними стався конфлікт. Чоловік отримав травми голови, 12 днів перебував у лікарні без свідомості, а 22 червня помер.

https://vinbazar.com/news/podiyi/smert-cholovika-cherez-konflikt-z-politsieyskim-u-vinnitsii-shcho-potribno-znati-foto
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"на двох студентів академії напали увечері 29 вересня в районі вулиці Небесної Сотні", "одним із нападників є працівник Національної поліції, колишній член спецпідрозділу "Беркут" - в ідеальному випадку хоч би хто того сраного беркутівця пристрелив, якщо чесно. Принаймі хай його надовго закриють за гратами з конфіскацією майна.
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але звичайно, за висловом югіка, беркутастів в Україні не залишилося, бо всі вони втекли до рашки
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Завтра випустять під заставу, лохи без грошей тільки сидять у СІЗО.
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"бывший член спецподразделения "Беркут"

Это уже диагноз.
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