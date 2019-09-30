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 Ворог 6 разів порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • двічі неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
  • поблизу Новотроїцького - зі стрілецької зброї;
  • неподалік Опитного - зі стрілецької зброї;
  • поблизу Новомихайлівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • в районі Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
  • поблизу Шумів - з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;
  • неподалік Новозванівки - зі станкового протитанкового гранатомета.

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів із нашого боку не було".

Читайте також: Ворог за добу 26 разів порушив режим припинення вогню із застосуванням 120- і 82-мм мінометів, а також озброєння БМП, втрат немає, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151269
 
 
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для кого эти перемирия? Зебилы уже всех отвели и развели от линии разграничения? Главное мост сепарам построить.
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ЗЕБАНДА приховує втрати наших героїв

На опорному пункті неподалік населеного пункту Залізне на Донеччині загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Вітовська.
Про це повідомляє прес-служба 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ «Айдар» на офіційній сторінці у Facebook.
Загинула Анастасія 27 вересня внаслідок численних уламкових поранень несумісних із життям.https://mil.in.ua/uk/news/na-donbasi-zagynula-armijka-anastasiya-vitovska/
Враг 6 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5904
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