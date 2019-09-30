 Ворог 6 разів порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького - зі стрілецької зброї;
- неподалік Опитного - зі стрілецької зброї;
- поблизу Новомихайлівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- в районі Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- поблизу Шумів - з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;
- неподалік Новозванівки - зі станкового протитанкового гранатомета.
Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів із нашого боку не було".
На опорному пункті неподалік населеного пункту Залізне на Донеччині загинула боєць взводу матеріального забезпечення солдат Анастасія Вітовська.
Про це повідомляє прес-служба 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ «Айдар» на офіційній сторінці у Facebook.
Загинула Анастасія 27 вересня внаслідок численних уламкових поранень несумісних із життям.https://mil.in.ua/uk/news/na-donbasi-zagynula-armijka-anastasiya-vitovska/