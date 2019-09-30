 Ворог 6 разів порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького - зі стрілецької зброї;

неподалік Опитного - зі стрілецької зброї;

поблизу Новомихайлівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

в районі Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

поблизу Шумів - з міномета калібру 82 мм та автоматичного гранатомета;

неподалік Новозванівки - зі станкового протитанкового гранатомета.

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів із нашого боку не було".

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