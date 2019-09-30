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 Політика України
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 Викрито провокацію РФ - підготовка "Турецько-Кримського економічного форуму" в Стамбулі, - посол України Сибіга

Посольство України в Туреччині викрило чергову провокацію РФ — спробу легітимізувати окупацію Криму, готуючи в Стамбулі "Турецько-кримський економічний форум".

Про це написав у Twitter Надзвичайний та Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Викрито провокацію РФ - підготовка Турецько-Кримського економічного форуму в Стамбулі, - посол України Сибіга 01

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Викрито провокацію РФ - підготовка Турецько-Кримського економічного форуму в Стамбулі, - посол України Сибіга 02

"Проведення цього заходу - це спроба приховати за красивими словами провокативні дії. Це чітка спроба російського окупанта легітимізувати окупацію Криму. Ми довели до відома турецької сторони нашу стурбованість і занепокоєння спланованим черговим провокативним заходом окупаційної влади спільно з місцевими маргіналами, які прикриваючись назвою "Економічний форумом у Стамбулі", намагаються провести захід із залученням якомога більшої аудиторії та місцевих ЗМІ", - сказав посол у коментарі Укрінформу

Дипломат повідомив, що Посольство України в Туреччині перебуває в прямому контакті з МЗС Туреччини та місцевою владою з цього питання, зокрема було проведено відповідні зустрічі, направлено ноту до МЗС Туреччині, також звернення у центральні промислові, комерційні спілки, аби ті довели до відома в регіонах та попередили про неучасть в такого роду заходах.

"В МЗС Туреччини ми вчергове отримали чіткі запевнення, що турецька позиція тверда, незмінна, базується на підтримці територіальної цілісності, суверенітету України і невизнання окупації Криму. Таким чином, можемо говорити про відсутність офіційних турецьких чинників, відсутність висвітлення цієї події центральними мас-медіа в Туреччині", - додав Сибіга.

Він також розповів, що спроби такого характеру не поодинокі в Туреччині, й Посольство систематично викриває подібні провокації.

"Це — не перший випадок. Ми фактично бачимо систематичні спроби організовувати подібні заходи з представниками окупаційної влади чи на території Туреччини, чи намагання запросити турецьку сторону до участі у відповідних заходах на окупованому півострові. Ці спроби ведуться постійно і ми це все відслідковуємо й реагуємо", - вказав дипломат.

Як стало відомо Укрінформу, "Турецько-кримський економічний форум" був запланований до проведення в Стамбулі 1 жовтня. Заявлений напрямок спілкування на форумі - розвиток співпраці Туреччини та Криму в різних сферах логістики, сільського господарства, туризму, будівництва та енергетики, можливості експорту, імпорту та інвестицій. Участь у форумі небезкоштовна. Вартість – 3 тисячі лір (близько 15 тисяч гривень – ред.) В анонсі заходу також вказано, що він має на меті розвиток "турецько-кримсько-російських стосунків" та створення нових можливостей для бізнесу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151268
 
 
 Топ коментарі
 
Так знову постраждає російський посол🐸
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В чем именно, скорее уж обосрался Сибига раз не смог добиться запрета.
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В чем именно, скорее уж обосрался Сибига раз не смог добиться запрета.
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.
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Можно на сайт Крыма заходить и каждый день какие нибудь мероприятия разоблачать.
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До чого тут ваше це. Кацапи просто роблять свою ганебну, мерзотну роботу - спочатку нахабно захопили чужу, українську територію, але зараз все роблять різними методами, щоб всі це визнали. В тому числі і турки, де проживає багато кримських татар. І у них мало-помалу десь щось виходить, на жаль.
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Официальные турецкие власти их бы всё равно не поддержали
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Це для внутрішнього споживача, щоб показати у новинах:"турция прізнала Крим расіцскім, праводіт оруми!!!".
Із цією метою вони возять німців, французів, фінів (що живуть в рф) у Крим, і представляють їх як поважних іноземних делегатів. Усьому світу пох, а якась Манька з тамбова і Ванька з саратова на якийсь час забудуть, у якому лайні живуть з початком окупації Криму.
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Так знову постраждає російський посол🐸
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Таким образом, можем говорить об отсутствии официальных турецких факторов, отсутствие освещения этого события центральными СМИ в Турции", - добавил Сибига.
И что, получается этот форум все равно будет а без разрешения пусть и неофициального это было бы невозможно.
Источник: https://censor.net.ua/n3151268
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А в чем смысл разоблачения провокации если ничего не изменится, я бы еще понял если посол добился бы запрета на проведение этого форума.
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форум під назвою-"хто насрав в штани кацапам" Разоблачена провокация РФ - подготовка "Турецко-Крымского экономического форума" в Стамбуле, - посол Украины Сибига - Цензор.НЕТ 1782
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Интересно - кто пишет такие заголовки знает истинное значение слов? Слово "провокация" имеет совсем другую смысловую нагрузку.
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У одному фільмі бачив: головний герой та його друзі знайшли електронну адресу поліції Стамбула та періодично надсилали листи про замінування приміщення, де проводиться форум (звичайно через анонімайзер та підставну поштову адресу). Форум так і не відбувся.
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роСцякия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роСЦЯКИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роСЦЯКИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в шесть раз больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На это КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роСЦЯКИЯ !!!.
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Что разоблачено? Разоблачена провокация РФ - подготовка "Турецко-Крымского экономического форума" в Стамбуле, - посол Украины Сибига - Цензор.НЕТ 5793 Форум не запретили. И неизвестно, прислушаются ли турецкие бизнесмены к совету украинского посла.
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C-400 будучи в НАТО(закупили), почему бы какой-то форум не провести.
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Так пафосно написал, как будто это была тайна. Постоянно разоблачаю говорит, у меня вопрос и что, помогло?
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С таким же успехом я "разоблачаю" Россию в том, что она присоединила Крым. От "разоблачения" Крым вернулся в Украину?
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