 Викрито провокацію РФ - підготовка "Турецько-Кримського економічного форуму" в Стамбулі, - посол України Сибіга

Про це написав у Twitter Надзвичайний та Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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"Проведення цього заходу - це спроба приховати за красивими словами провокативні дії. Це чітка спроба російського окупанта легітимізувати окупацію Криму. Ми довели до відома турецької сторони нашу стурбованість і занепокоєння спланованим черговим провокативним заходом окупаційної влади спільно з місцевими маргіналами, які прикриваючись назвою "Економічний форумом у Стамбулі", намагаються провести захід із залученням якомога більшої аудиторії та місцевих ЗМІ", - сказав посол у коментарі Укрінформу

Дипломат повідомив, що Посольство України в Туреччині перебуває в прямому контакті з МЗС Туреччини та місцевою владою з цього питання, зокрема було проведено відповідні зустрічі, направлено ноту до МЗС Туреччині, також звернення у центральні промислові, комерційні спілки, аби ті довели до відома в регіонах та попередили про неучасть в такого роду заходах.

"В МЗС Туреччини ми вчергове отримали чіткі запевнення, що турецька позиція тверда, незмінна, базується на підтримці територіальної цілісності, суверенітету України і невизнання окупації Криму. Таким чином, можемо говорити про відсутність офіційних турецьких чинників, відсутність висвітлення цієї події центральними мас-медіа в Туреччині", - додав Сибіга.

Він також розповів, що спроби такого характеру не поодинокі в Туреччині, й Посольство систематично викриває подібні провокації.

"Це — не перший випадок. Ми фактично бачимо систематичні спроби організовувати подібні заходи з представниками окупаційної влади чи на території Туреччини, чи намагання запросити турецьку сторону до участі у відповідних заходах на окупованому півострові. Ці спроби ведуться постійно і ми це все відслідковуємо й реагуємо", - вказав дипломат.

Як стало відомо Укрінформу, "Турецько-кримський економічний форум" був запланований до проведення в Стамбулі 1 жовтня. Заявлений напрямок спілкування на форумі - розвиток співпраці Туреччини та Криму в різних сферах логістики, сільського господарства, туризму, будівництва та енергетики, можливості експорту, імпорту та інвестицій. Участь у форумі небезкоштовна. Вартість – 3 тисячі лір (близько 15 тисяч гривень – ред.) В анонсі заходу також вказано, що він має на меті розвиток "турецько-кримсько-російських стосунків" та створення нових можливостей для бізнесу.