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 Суспільство
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Все про:міськрада (244) Херсон (277) Гандзюк (381)

 На мерії Херсона знову вивісили банер із написом "Хто замовив Гандзюк?"

На будівлю міської ради Херсона повернули банер із написом "Вибачте, то хто замовив Гандзюк?"

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook співробітниця пресслужби херсонської міськради Інна Зелена, інформує Цензор.НЕТ.

"Банер на місці. Він тут буде доти, доки вбивці Каті не сядуть", - написала Зелена.

Як пояснила співробітниця пресслужби, старий банер був пошкоджений вітром, тому його зняли. Це викликало обговорення в соціальних мережах.

На мерії Херсона знову вивісили банер із написом Хто замовив Гандзюк? 01

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

15 серпня суд відмовив захисту Мангера в оскарженні припинення слідства щодо нього у справі Гандзюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151266
 
 
 Топ коментарі
 
Зебіли, так хто замовив Катю Гандзюк? На мэрии Херсона вновь вывесили баннер с надписью "Кто заказал Гандзюк?" - Цензор.НЕТ 6806
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с Геническа пишет абориген...

Генический Визит 25

@osmaktv

·8 ч

Я у шоці. На сесії Генічеськоі райради вовсю ху*сосять нову владу, хоча ще 2 місяці були в екстазі від ЗЕмоніки.
Говорять, що йде знищення державного управління та впливу держави, таких аналогів не було і ніде немає.
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тим паче, генпрокурор його людина на 100%..
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А при чем тут мерия Херсона? Пусть у Зе требуют расследовать.
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тим паче, генпрокурор його людина на 100%..
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У Зе нельзя требовать, он опять херню какую-то сморозит. У нему даже журналистов близко не подпускают. Максимум на что он способен, это побегать по фонтанам и прочитать что-нибудь по бумажке.
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с Геническа пишет абориген...

Генический Визит 25

@osmaktv

·8 ч

Я у шоці. На сесії Генічеськоі райради вовсю ху*сосять нову владу, хоча ще 2 місяці були в екстазі від ЗЕмоніки.
Говорять, що йде знищення державного управління та впливу держави, таких аналогів не було і ніде немає.
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Все рівно українці не забудуть тих, хто привів до влади кримінальних лохів.
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Ну хто-то. До криміналу звернутись - вирахують. Не в поліції ж питати.
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Зебіли, так хто замовив Катю Гандзюк? На мэрии Херсона вновь вывесили баннер с надписью "Кто заказал Гандзюк?" - Цензор.НЕТ 6806
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нема тут (на гілці) зебілів... Поховались, на жаль. Нікому в морду плюнути...
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кто, кто?!.. конечно это делалось в интересах Тимошенко, что бы свалить на Пороха..
вспомните, кто тогда был фаворитом выборов?!.. баба Йуля была фаворитом.. и ей, кровь из носа, нужна была супер-пупер провокация против Пороха.. И тогда все вонючие СМСИ и все журнашлюхи, и все "Нац жоны Авакова" и "Анальный корпус Билецкого" - все они бились в истериках и митингах с воплями "Порох виноват в смерти Гандзюк"..
а вспомните, кто был адвокатом семьи Гандзюк?!.. родителей Гандзюк в суде предстваляли адвокаты Сергея Власенко, известного презерватива и соратника Тимошенки..
а вспомните, как родителей Гандзюк эти адвоката натравили оклеветать Порошенко, что это именно он виновен в смерти Гандзюк.. Ну и где сейчас эти адвокаты, когда баба Йуля проиграла выборы с треском?!..
а сейчас всем похер на смерть Гандзюк, потому что её смерть использовали политтехнологи Тимошенко в борьбе против Пороха..
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