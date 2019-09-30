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Все про:нагорода (544) напад (663) Порошенко (9736) Гонтарева (331)

 Порошенко оголосив нагороду 3 млн грн за достовірну інформацію про замовника і виконавців нападу на життя і майно Гонтаревої

П'ятий президент України Петро Порошенко оголосив нагороду 3 млн грн за достовірну інформацію про замовників і виконавців замаху на життя і майно ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Днями вже ділився враженнями від спілкування з Валерією Гонтарєвою у Лондоні. ДТП, підпал машини й будинку - це помста за її мужні і сильні реформаторські кроки на посаді Голови НБУ.

Повадки її ворогів інакше, як бандитськими, і не назвеш. Недруги Гонтарєвої нині в фаворі. Думають, ніби Бога за бороду схопили. І впевнені, що сховають кінці у воду.

Дивіться також: Валерія не зламається, - Порошенко з дружиною відвідав Гонтареву. ФОТО

Щоби не дати не дуже активному слідству жодного шансу на бездіяльність, прийняв рішення призначити винагороду до трьох мільйонів гривень. Це - тим, хто надасть достовірну інформацію про замовника та виконавців про замахи на життя та майно Валерії Гонтарєвої, яка дозволить притягнути винних до відповідальності.

Коло осіб, на які падають підозри, не таке вже й широке. Пальцем тикнеш - і попадеш. Але дуже важливо в легальний спосіб встановити і покарати злочинців. Щоби усе було за законом".

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151263
 
   
 Топ коментарі
 
Цирк на дроті! Главное тут не выйти на себя самого😁
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безкінечно можно дивитися на три речі - вогонь, воду та на безсильно вибухаючі ватні пердакі на шановного Петра Олексійовича )))))
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Порошенко-это лузер и скоро он будет держать ответ перед судом за свои преступления и поступки.
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Да да чучело ЗЕбильное скоро, совсем скоро....ну вот уже на днях..надо только немножко подождать. Кстати ЗЕбил как ты собрался садить Петю если по визгам самих же ЗЕбилов они Петю выгнали на Ростов ещё 21 апреля???
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Я так понимаю самьій, самьій ответ он будет держать за твой порваньій здесь пукан
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ПЕСюны халява - *********** атстегнет бабла таму, хто на себя иго касяки вазмет. Порошенко оголосив нагороду 3 млн грн за достовірну інформацію про замовника і виконавців нападу на життя і майно Гонтаревої - Цензор.НЕТ 2774 Порошенко оголосив нагороду 3 млн грн за достовірну інформацію про замовника і виконавців нападу на життя і майно Гонтаревої - Цензор.НЕТ 2774 Порошенко оголосив нагороду 3 млн грн за достовірну інформацію про замовника і виконавців нападу на життя і майно Гонтаревої - Цензор.НЕТ 2774
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Принесите мне голову Диего Гарсия (с) Кстати, заказчик этой головы паршиво закончил.
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Нада добавить исчо адин вапрос полиграфу Прошенко:-

Ты паждог запал Леркиного тампона??
🤗
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ЗЕбил такой ЗЕбюил..даунбасячее сразу видно чистокровный даунбасец.
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Боже Святий помилуй, що це робиться таке?!Якi мiльйони,якi замовники,яка iнформацiя, Петре? Ти ж сам i написав цей сценарiй багатокрокiвочний про спасiння святих жоп наближених до "святих апостолiв" благочестивоI мученицi ВалерiI та преподобного чудотворця його святiсть Петра!!!! А бюджет спектаклю всьго 3 мiльйони! Петре,не жлобся, накинь ще пару мiльйончикiв, бо я заридаю та заплачу))
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Таки скоро 🐷 обьявит награду тому, кто его найдьот! усьо к ентому идьот!
😁
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Порошенко мог пообещать такие деньги только в одном случае: он знает кто это сделал. И знает, что найти его не получится. И даже знает зачем это было сделано: что бы Гонтарёва получила в Англии политическое убежище.

И в ответ на такое замечательное прикрытие уже сама Гонтарёва прикрывает Петра, а сама отлично живёт в Англии. Денежки то есть у неё, не зря же она махинации такие с гривной прокручивала, просто ещё раз нужно Петру отстегнуть и лети на все четыре стороны.
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3 миллиона гривен єто для тебя "такие деньги", у него их куда больше
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Власть Зеленского усиливает преследование независимых телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а в отношении их собственника запустила политические репрессии. Об этом заявили в партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
«По указанию Зеленского «112 Украина» уже лишен цифровой лицензии, относительно NewsOne принято решение о лишении лицензии и дело направлено в суд, а телеканалу ZIK назначена незаконная проверка. Именно эти три канала призывают к установлению мира и прекращению боевых действий на Донбассе. Сегодня их владелец, член Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» народный депутат Тарас Козак был вызван на допрос в СБУ», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
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Это хорошо...только в зраду не укладывается, потому соя в спам кидает...
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Эти диверсионные каналы давно пора закрыть, а сотрудников отправить в деревню на перевоспитание
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Это получается, что за убийство Шеремета, Окуевой, Гандзюк, покушения на Геращенко, Мосийчука и прочее, прочее... эта вонючая Порохатая свинья ни копейки не желала выделить, чтобы найти и наказать виновных.

А вот за Гонтареву аж мигом готов раскошелиться. Но только чтобы придать всей этой истории правдоподобности. Ну а платить никому не придется конечно, когда сами же и подпалили. Ну не дурак этот Свин же, чтобы рисковать денег лишиться.
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Та это всё пиар, на воре и шапка горит. Уж очень они, Порося и ко., боятся её возвращения в Украину.
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Дурачек, тогда он имел президентские полномочия и мог иньіми инструментами продвигать следствие
Зебильі своей тупостью иногда пробивают дно не хуже чем слопатоедьі
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Согласен на 1 лимон,поэтому называю 3х, Лерка,Педро,Беня Порошенко оголосив нагороду 3 млн грн за достовірну інформацію про замовника і виконавців нападу на життя і майно Гонтаревої - Цензор.НЕТ 536, сообщите куда дать реквизиты на получение награды!!!!1
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Вы указали два неправильных номера из трёх и получаете пролет над лимонами😁
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все знают, что поросенко - патологически жадный, никому и копейки не отдаст просто так, поэтому, поросенко - это и есть заказчик, поросенко уверен, что заказчика не найдут, и деньги никому не надо отдавать..
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Знает же, что информации будет ноль....И платить не придется.
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Здесь были намеки на какого-то "Бородатого бога", которого за что-то ухватили.
Три миллиона уже выплатили, или ещё можно настучать на "Бородатого бога" ? 😂
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Вот приблизительный фоторобот заказчика. Пеця, куда ты будешь деньги скидывать?
Порошенко оголосив нагороду 3 млн грн за достовірну інформацію про замовника і виконавців нападу на життя і майно Гонтаревої - Цензор.НЕТ 3174
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Для усей Галактики маловато будет!
Нююю, может рептилоиды подключатца ..
🤗
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ЗЕбени, ЗАЖПы и жЮльки на этих каналах хором поют против Украины
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лучше бы купил за эти деньги новый сарай гонтаревой, взамен сгоревшего
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