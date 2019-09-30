 Порошенко оголосив нагороду 3 млн грн за достовірну інформацію про замовника і виконавців нападу на життя і майно Гонтаревої

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Порошенко зазначив: "Днями вже ділився враженнями від спілкування з Валерією Гонтарєвою у Лондоні. ДТП, підпал машини й будинку - це помста за її мужні і сильні реформаторські кроки на посаді Голови НБУ.
Повадки її ворогів інакше, як бандитськими, і не назвеш. Недруги Гонтарєвої нині в фаворі. Думають, ніби Бога за бороду схопили. І впевнені, що сховають кінці у воду.
Щоби не дати не дуже активному слідству жодного шансу на бездіяльність, прийняв рішення призначити винагороду до трьох мільйонів гривень. Це - тим, хто надасть достовірну інформацію про замовника та виконавців про замахи на життя та майно Валерії Гонтарєвої, яка дозволить притягнути винних до відповідальності.
Коло осіб, на які падають підозри, не таке вже й широке. Пальцем тикнеш - і попадеш. Але дуже важливо в легальний спосіб встановити і покарати злочинців. Щоби усе було за законом".
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
Ты паждог запал Леркиного тампона??
🤗
😁
😁
И в ответ на такое замечательное прикрытие уже сама Гонтарёва прикрывает Петра, а сама отлично живёт в Англии. Денежки то есть у неё, не зря же она махинации такие с гривной прокручивала, просто ещё раз нужно Петру отстегнуть и лети на все четыре стороны.
«По указанию Зеленского «112 Украина» уже лишен цифровой лицензии, относительно NewsOne принято решение о лишении лицензии и дело направлено в суд, а телеканалу ZIK назначена незаконная проверка. Именно эти три канала призывают к установлению мира и прекращению боевых действий на Донбассе. Сегодня их владелец, член Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» народный депутат Тарас Козак был вызван на допрос в СБУ», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
А вот за Гонтареву аж мигом готов раскошелиться. Но только чтобы придать всей этой истории правдоподобности. Ну а платить никому не придется конечно, когда сами же и подпалили. Ну не дурак этот Свин же, чтобы рисковать денег лишиться.
Зебильі своей тупостью иногда пробивают дно не хуже чем слопатоедьі
Три миллиона уже выплатили, или ещё можно настучать на "Бородатого бога" ? 😂
Нююю, может рептилоиды подключатца ..
🤗