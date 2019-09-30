 Ситуація в окупованому Криму погіршується в усіх сферах компетенції ЮНЕСКО - доповідь гендиректора

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МЗС, документ підготовлено на виконання рішення 205-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)" і стосується сфер освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ .

У документі констатується подальше погіршення ситуації на півострові у всіх сферах компетенції ЮНЕСКО. Наводяться конкретні факти грубих порушень прав і свобод людини, перш за все українців і кримських татар, фундаментальних принципів і норм Організації, зокрема з питань забезпечення освітніх і культурних прав, перешкоджання вільному поширенню інформації та діяльності ЗМІ, численних випадків переслідувань і незаконних арештів журналістів.

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Зазначаються руйнівні дії російської окупаційної влади в тимчасово окупованому Криму, які реально загрожують збереженню універсальної культурної та історичної цінності і достовірності українських об'єктів культурної спадщини, зокрема об'єкта "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора" - зі Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і ханського палацу в Бахчисараї - з Попереднього списку всесвітньої спадщини.

У доповіді повідомляється про введення першого етапу прямого моніторингу ЮНЕСКО ситуації в тимчасово окупованому Криму, зокрема перші два візити експертів ЮНЕСКО в Україну з метою збору інформації про ситуацію в області науки і функціонування ЗМІ на тимчасово окупованому півострові.

Доповідь буде розглянуто на 207-й сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, яка відбудеться з 9 по 23 жовтня 2019 року в Парижі. Він містить актуалізовану інформацію про ситуацію в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму, зібрану ЮНЕСКО, а також надану українською стороною та низкою міжнародних організацій - Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, Представником з питань свободи ЗМІ ОБСЄ, Міжнародною радою з охорони пам'яток та історичних місць (ICOMOS), Amnesty International.