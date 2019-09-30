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 Політика України
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Все про:Крим (7526) культура (146) МЗС (1903) освіта (627) права людини (399) ЮНЕСКО (49)

 Ситуація в окупованому Криму погіршується в усіх сферах компетенції ЮНЕСКО - доповідь гендиректора

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) оприлюднила чергову доповідь щодо ситуації в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МЗС, документ підготовлено на виконання рішення 205-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)" і стосується сфер освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ .

У документі констатується подальше погіршення ситуації на півострові у всіх сферах компетенції ЮНЕСКО. Наводяться конкретні факти грубих порушень прав і свобод людини, перш за все українців і кримських татар, фундаментальних принципів і норм Організації, зокрема з питань забезпечення освітніх і культурних прав, перешкоджання вільному поширенню інформації та діяльності ЗМІ, численних випадків переслідувань і незаконних арештів журналістів.

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Зазначаються руйнівні дії російської окупаційної влади в тимчасово окупованому Криму, які реально загрожують збереженню універсальної культурної та історичної цінності і достовірності українських об'єктів культурної спадщини, зокрема об'єкта "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора" - зі Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і ханського палацу в Бахчисараї - з Попереднього списку всесвітньої спадщини.

У доповіді повідомляється про введення першого етапу прямого моніторингу ЮНЕСКО ситуації в тимчасово окупованому Криму, зокрема перші два візити експертів ЮНЕСКО в Україну з метою збору інформації про ситуацію в області науки і функціонування ЗМІ на тимчасово окупованому півострові.

Доповідь буде розглянуто на 207-й сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, яка відбудеться з 9 по 23 жовтня 2019 року в Парижі. Він містить актуалізовану інформацію про ситуацію в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму, зібрану ЮНЕСКО, а також надану українською стороною та низкою міжнародних організацій - Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, Представником з питань свободи ЗМІ ОБСЄ, Міжнародною радою з охорони пам'яток та історичних місць (ICOMOS), Amnesty International.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151262
 
 
 Топ коментарі
 
а ты откуда знаеш о чем в уряде говорят? ты идиш или иврит понимаеш?
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ну как же - поддержку Пласта он ветировал, а его команда убрала поддержку украинского кино...
На очереди пересмотр мовных квот...
Как видите украинские ценности его даже очень интересуют...
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не жалко. рузькие бабы еще крысьчан нарожают.
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Уяви, що будуть народжувати і пити херсонську воду. Ти допомагав обрати нового президента.
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был я в армянском и крысноперекопском. Не видел чтобы крысы канал восстанавливали.
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Головне, що в уряді Зе про це говорять.
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а ты откуда знаеш о чем в уряде говорят? ты идиш или иврит понимаеш?
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Вони поки розмовляють твоєю російською мовою.
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Нідерланди повернуть скифське золото в Крим?
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они и в Украину его не повернули....
Демократия демократией, права человека это хорошо...., но золотишко помноженное на культурную ценность можно оставить себе...
Вдруг будут большие потрясения о нем и забудут...
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А Зе не говорив жодного слова на захист наших культурних цінностей🤔
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ну как же - поддержку Пласта он ветировал, а его команда убрала поддержку украинского кино...
На очереди пересмотр мовных квот...
Как видите украинские ценности его даже очень интересуют...
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ТЕРМІНОВО! Дубінському та Портнову підготували повідомлення про підозру за Шарія!

Это пять!!! Смотреть до конца Ситуация в оккупированном Крыму ухудшается во всех сферах компетенции ЮНЕСКО, - доклад гендиректора - Цензор.НЕТ 1559
https://youtube.com/watch?v=RbimG4PkF-A
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Серьезно? Так не допустите...верните им скифское золото...а то суд в голландии до сих пор меркует, какой стране принадлежит золото, вывезенное для экспонации из Украины...
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«....Завтра 1 октября состоится встреча контактной группы в Минске. На предыдущей встрече 18 сентября второй президент Украины Леонид Кучмы отказался подписать т.н. формулу Штайнмайера, несмотря на наличие визы советника Зеленского Ермака. Как рассказывают, он заявил: "С меня хватит Будапештского меморандума".
Москва в ультимативном порядке продавливает сейчас эту пресловутую формулу. Её подписание будет означать фактически признание Украиной результатов российской агрессии: аннексию Крыма и легитимизацию "ЛДНР".
В Нью-Йорке путинский пропагандист Евгений Скабеев, бегал с микрофоном и буквально допрашивал министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, как же вы посмели не подписать формулу Штайнмайера 18 сентября в Минске? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, Пристайко начал жалко оправдываться, мол, откуда вы взяли, что мы ее не подписали, мы в процессе её подписания.»
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Націки це твої російські кацапи-вбивці?
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То, що ***** набрехало, про участь русскіх військ у війскових операціях в Україні? (Док. фільм «Крьім. Путь домой»)?
Чи може Президент Франції Олланд набрехав у своїх мемуарах : "Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах... Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.»

https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
Ситуація в окупованому Криму погіршується в усіх сферах компетенції ЮНЕСКО - доповідь гендиректора - Цензор.НЕТ 872
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І шо далі? Глубокая азабоченность - це єдине що ви можете зробити .Bla bla bla
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але ж у нас епоха бідності закінчилася ?
...С начала сентября в Украине подорожал ряд продуктов питания из списка социальных. Об этом свидетельствуют данные Инфляционного барометра.Достаточно существенно выросла стоимость хлеба пшеничного - на 22,7%, до 45,9 грн за кг. Хлеб ржаной также подорожал - на 1,7%, до 29,6 грн за кг.
Морковь выросла в цене на 39,3%, до 7,6 грн за кг. Капуста подорожала на 84,8%, до 16,9 грн за кг, подсолнечное масло - на 13,1%, до 37,5 грн за кг, масло - на 8,5%, до 216,6 грн за кг.
Не существенно, но подорожала мука - на 0,2%, до 15,2 грн за кг, молоко - на 0,12%, до 25,3 грн за литр, макароны - на 2,1%, до 44,8 грн за кг.
При этом, с начала сентября в Украине некоторые продукты питания из списка социальных подешевели. Например, свекла - на 4,6%, до 6,3 грн за кг, картофель - на 8,3%, до 15,8 грн за кг, сметана - на 3,3%, до 61,6 грн за кг.
Напомним, что украинцы тратят на еду половину своих доходов.
При этом, социальные продукты в стране ощутимо дорожают уже второй год подряд.
Также напомним, что правительство Украины отменило государственное регулирование цен. И по мнению экспертов, это негативно сказалось как на стоимости продуктов первой необходимости, так и на покупательной способности населения.
"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступными", - отметил по этому поводу Сергей Тригубенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/331515-stoimostj_hleba_v_ukraine_vozrosla_za_mesjats_na_23
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"Дайош камні с нєба!" ("Зато в радной говєні!") Ситуація в окупованому Криму погіршується в усіх сферах компетенції ЮНЕСКО - доповідь гендиректора - Цензор.НЕТ 517
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Какая беда и огорчение - ЮНЕСКО вынесло нравоучение. Переживет ли Крым? Вот в чем вопрос. Вот у меня сомнение, переживет ли Крым нравоучение. Уж больно строго обошлись, нельзя так круто, зашибись.
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