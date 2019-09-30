 В Україні планують дозволити казино в 5-зіркових готелях та ігрові автомати в 3-зіркових, - Мінфін

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну, зокрема, документом передбачена нова система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор: з обмеженою кількістю ліцензій, диференційованим розміром плати за них залежно від виду азартної гри, кількості грального обладнання та розташування грального закладу. Розмір плати за ліцензії визначатиметься за результатами електронних аукціонів, для участі в яких організатори азартних ігор зобов’язані відповідати кваліфікаційним та фінансовим вимогам, які передбачені законопроєктом.

Законопроект визначає спеціальні гральні зони для здійснення діяльності казино та залів гральних автоматів. Так, для розміщення казино спеціальною гральною зоною є території готелів категорії "п’ять зірок", а для залів гральних автоматів — території готелів категорії від "трьох" до "п’яти" зірок. Це, зокрема, дозволить запровадити "фейс контроль", щоби запобігти участі неповнолітніх в азартних іграх.

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Також запроваджується принцип "відповідальної гри", який передбачає здійснення організатором азартних ігор заходів для попередження та мінімізації негативних наслідків, та та створюються механізми боротьби із ігровою залежністю (лудоманією).

Проектом передбачене створення спеціального органу з нагляду за всіма видами діяльності у сфері азартних ігор, який здійснює ліцензування, веде публічні реєстри, які містять інформацію про ліцензіатів та місця проведення азартних ігор, встановлює вимоги щодо сертифікації грального обладнання та програмного забезпечення, проводить електронні аукціони ліцензій.

Посилюється фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері грального бізнесу.

Нагадаємо, 3 серпня Зеленський, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі, заявив, що в Україні легалізують азартні ігри, зокрема дозволять відкривати казино в п'ятизіркових готелях.

Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 грудня 2019 підготувати закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину.

29 вересня уряд схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу, який передбачає, що азартні ігри проводитимуться виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам. Кабінет міністрів розраховує, що легалізація грального бізнесу дозволить бюджету отримати додаткові 2-2,5 млрд грн.