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 Політика України, Економіка
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Все про:законопроект (774) гральний бізнес (79) Мінфін (374) азартні ігри (22)

 В Україні планують дозволити казино в 5-зіркових готелях та ігрові автомати в 3-зіркових, - Мінфін

Кабінет Міністрів 29 вересня розглянув і підтримав проєкт закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну, зокрема, документом передбачена нова система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор: з обмеженою кількістю ліцензій, диференційованим розміром плати за них залежно від виду азартної гри, кількості грального обладнання та розташування грального закладу. Розмір плати за ліцензії визначатиметься за результатами електронних аукціонів, для участі в яких організатори азартних ігор зобов’язані відповідати кваліфікаційним та фінансовим вимогам, які передбачені законопроєктом.

Законопроект визначає спеціальні гральні зони для здійснення діяльності казино та залів гральних автоматів. Так, для розміщення казино спеціальною гральною зоною є території готелів категорії "п’ять зірок", а для залів гральних автоматів — території готелів категорії від "трьох" до "п’яти" зірок. Це, зокрема, дозволить запровадити "фейс контроль", щоби запобігти участі неповнолітніх в азартних іграх.

Читайте також: Зеленський: "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях". ВIДЕО

Також запроваджується принцип "відповідальної гри", який передбачає здійснення організатором азартних ігор заходів для попередження та мінімізації негативних наслідків, та та створюються механізми боротьби із ігровою залежністю (лудоманією).

Проектом передбачене створення спеціального органу з нагляду за всіма видами діяльності у сфері азартних ігор, який здійснює ліцензування, веде публічні реєстри, які містять інформацію про ліцензіатів та місця проведення азартних ігор, встановлює вимоги щодо сертифікації грального обладнання та програмного забезпечення, проводить електронні аукціони ліцензій.

Посилюється фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері грального бізнесу.

В Україні планують дозволити казино в 5-зіркових готелях та ігрові автомати в 3-зіркових, - Мінфін 01

Нагадаємо, 3 серпня Зеленський, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі, заявив, що в Україні легалізують азартні ігри, зокрема дозволять відкривати казино в п'ятизіркових готелях.

Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 грудня 2019 підготувати закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину.

29 вересня уряд схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу, який передбачає, що азартні ігри проводитимуться виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам. Кабінет міністрів розраховує, що легалізація грального бізнесу дозволить бюджету отримати додаткові 2-2,5 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151258
 
 
 Топ коментарі
 
во как закрутили)) давай игру в дурака на раздевание в хостелах.
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Игровой бизнес сатанячий, он убивает зачастую людей, разрушает семьи. Игромания -это та же наркомания, та же зависимость, а игроки влезают в долги и в итоге их калечат или убивают. Вот такой бизнес готовят наши "слуги" для народа. Криминальный фактически бизнес. По этому закону понятно, что "слуги" работают не ДЛЯ народа, а ПРОТИВ и ЗА олигархат.
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Прийдеться ігроманам тепер жити в 5-ти зіркових готелях
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Игровой бизнес сатанячий, он убивает зачастую людей, разрушает семьи. Игромания -это та же наркомания, та же зависимость, а игроки влезают в долги и в итоге их калечат или убивают. Вот такой бизнес готовят наши "слуги" для народа. Криминальный фактически бизнес. По этому закону понятно, что "слуги" работают не ДЛЯ народа, а ПРОТИВ и ЗА олигархат.
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Не рви жёппу,тебя в тот отель даже в виде шлюхи не пустят.Не завидуй. В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин - Цензор.НЕТ 9490
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Сатана, не хами, в Аду все равно будешь гореть синим пламенем.Конченый игроман.
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Я догадываюсь кто в те казино ходить будет! Учителя!!! 4000 баксов на еду никак не потратишь...
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якщо легалізувати ще й проституцію ,навіть в 5-ти зіркових готелях то вчителям буде де тратити долари.а доходи в бюджет будуть більші ніж від гральних автоматів. В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин - Цензор.НЕТ 9884 Можна петицію по такому питанню зареєструвати по-приколу.
Зробимо їх разом! В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин - Цензор.НЕТ 9884
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во как закрутили)) давай игру в дурака на раздевание в хостелах.
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Предлагаю легализовать наперстничиков! В Україні планують дозволити казино в 5-зіркових готелях та ігрові автомати в 3-зіркових, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2718 Для 73% - это народная игра.
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Ви головне ігрові салони закрийте, а то розвелося їх на кожному кроці... Народ не проти легалізації казіно (там все рівно грають або небідні люди, або туристи), аот ігрові салони треба ліквідуватИ!
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туди людей насильно на мотузці затягують? )
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Ігрмоанія давно вже визнана психічним відхиленням...
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У всьому світі гральний бізнес легальний і платить податки.
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Я не проти грального бізнесу, як такого, але у світі зазвичай для нього виділяють спеціальні території (Лас-Вегас, Атлантік-Сіті і тд).

А у нас на кожному кроці ігрові салони відкривають! Тому особисто я не проти казино саме при готелях - це краще
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програти телефон можна і в карти на лавочці в скверику
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то не по феншую.Тре його програти з понтами! В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин - Цензор.НЕТ 1509
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Во всем мире? Вообще лишь бы что-то сказать. В Греции запрещён, зато на границе с болгарской стороны сразу громадные комплексы с казино для греков-игромания. В США разрешено только в двух городах (Лас Вегас и Атлантик, а также индейских резервациях). И так далее, список можно продолжать. Лишь бы сказать «во всем мире» ...
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ви ще не згадали Японію, Францію і Пакистан )
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вони такими народились, вони такі ж люди як і всі, їм потрібні права про захист ігроманів, вони хочуть парадами ходити.
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В каждой подворотне и бомжарнике откроется 3-х звездочный готель.
З-рите.
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опять как в старые, добрые времена народ начнет стреляться, выносить с квартир вещи и драгоценности, закладывать на ставку сами хаты и машины, а некоторые ставить и на жизнь....
Романтика...
Сам играл...., ели соскочил... В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин - Цензор.НЕТ 9644
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Конечно, если ты "Бакс", чего не закатить в казино...попробуй разок-другой, больше не надо, затягивает.
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И меня нет. Играем в преферанс, давно, мужики "ну хоть по пятачку, для понта". Я отказываюсь. Ты чего отказываешься, спрашивают, у тебя же выиграть невозможно? А так, говорю, из принципа.
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Совершенно пральна-без трусов останутца..
И ваще жадность фраерка губит..
😁
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Скукотища там. Примитивные компьютеры. На экране звёзды пляшут и музыка- а забарахлил шкаф- пришёл парень точно как в рогах и копытах- почти в ушанке и сапогах. Открыл дверку- внутри грязь и пыль как под холодильником- и пусто- нет ничего. Электронно- лучевая трубка вделана прямо в дверку, и открылась вместе с ней. А управляющая схема размером с птичью башку прилеплена там же сзади- на хвосте этой трубки. Парень эту схему отцепил, достал из кармана такую же, прилепил- всё заработало и заиграло. Запер дверку- и ушёл.
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В одноруких ни разу и не пробовал-
примитив...
😁
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Скучно, примітивно, - але на лохах бабло косять )))
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Московити також обіцяли кримчанам Лас-Вегас.
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Вони їм родную говєнь обіцяли і виконали обіцянку.Зараз крисяни в говєні.Що не так? В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин - Цензор.НЕТ 1966
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Идея здравая, но надо сначала все подпольные закрыть, а кто их будет закрывать непонятно?
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В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин
значит скоро большинство беззвёздночных клоповников получат по три звезды)))
а трёхзвёздночные клоповники получат по пять звёзд)


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Можно по берегу черного моря Украины построить Лас-Вегас и Голливуд в одном флаконе!!! С казино, отелями, легализованной травкой, борделями, парками аттракционов, киностудиями, звукозаписывающими компаниями и прочей развлекательной инфраструктурой! И нужно озвучить эти проекты и привлечь инвесторов для реализации амбициозных проектов!
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APOCALYPSE c1aee96e Так хто ж буде вкладати гроші в воюючу країну,яка незнаходиться в ЄС?
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Не получится. На три месяца дохода никто вкладывать не будет.
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Если исчезнут нелегальные салоны - то избиратели Зеленского против не будут.
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Сім'ї ігроманів так "зрадіють" цій змінам
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Сім'ї ігроманів зрадіють, коли зникнуть підпільні салончики, де ігроман спускає останні копійки. В п'ятизірковий готель бідний ігроман не потрапить.
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ЗЕбил ты всех за дураков держишь.? Сейчас любой крысятник подпольный получит сразу все 5 звёзд, и легко. КОго за лохов держать пытаешься зебилоид?? Думаешь никто не знает шо это шайка Авакова легализирует свои игровые автоматы??
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работаю, мененджер, но на казино не заработал
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Це ще не факт, що ви там програєте.Можете і виграти.
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Медицина платная, бюджетные ВУЗы ликвидируются, казино открываются, расходы бюджета на людей уменьшают, доходы бюджета увеличивают любыми средствами. Кого кормить будем? Офис Президента, Министерства, ВР вместе с женами и личными визажистами на госзарплате как помощники. Зеленский, ау, зачем тебя выбирали, чтобы опять дармоедов кормить?
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Ты уже помощник депутата, уже успел охаметь? Про Майдан антихам не забыл?
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Народ днем смотрит Сваты, вечером идет на концерт квартала, ночью спускает бабло в казино. А еще говорят аграрная страна, чернозем.. херня все это. Скоро будем все бенефициары, ну в смысле работать на беню
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и что закроют их в жилых домах?
что-то сомневаюсь, у нас в феодальном государстве законы пишут, но не на всех они распространяются
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😀😀😀

Что вы сидите с постными лицами, ноете, мол денег нет. У нас же здание (АП?) находится в престижном районе, из окна вид шикарный, так давайте организуем у себя шикарный элитный гей-клуб мирового уровня, откроем казино, бордель, и бабло рекой потечёт, не будем знать куда складывать. Кстати, наш мент, который здесь сидит, и крышу организует.
- Спасибо, министр финансов, у кого будут ещё какие предложения по наполнению бюджета?
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Ваше присутствие в вышеозначенном..
😁
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У нас казино много. Но мы сами не играем, а собираем денежки с приезжых.
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Я за, но только если реально это будет работать как задумано в законе и пропадут все эти "космолоты"
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Лучшее казино это - Украина, Беня поставил на Зеро и выиграл...
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йди бульбу збирай, бо зимою суху Мівіну будеш гризти )))
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А он в Украину приедет, тут же ЗЕбилы уже давно покончили с эпохой бедности, и посадили всех олигархов ещё весной..шо забыл?? -- "прийшла весна пора сажать"....кокоокок... ну так напоминаю..
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Неее, без Гиппэрлупи неможливо..
🤣
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)) нашёл видео той моржихи русофобки, шо на моржовых вояк напала
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О, уже и в трехзвездочных ! Завтра разрешат в ганделыках всей страны ! 👏 👏 👏 👍
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Следующий Шаг: Крепостное право. В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин - Цензор.НЕТ 1332

А шоб не мешали Господам Развлекаться. В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин - Цензор.НЕТ 4320
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еще можно в больничках открыть!, что б люди себе на лечение выигрывали!! В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин - Цензор.НЕТ 8664 В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин - Цензор.НЕТ 8664 В Украине планируют разрешить казино в 5-звездочных отелях и игровые автоматы в 3-звездочных, - Минфин - Цензор.НЕТ 8664
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Потужные рехформы...не то шо Порошенко. Теперь то на одних казино экономику поднимем.
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короче теперь каждый тот киоск станет 5ти звёздночным отелем
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Надеюсь Уверен, что сын теперешнего президента, со временем, в игральных заведениях, приумножит на ноль всё его "честно нажитое" состояние
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В 5 звёздах продажу кокса,
4 звезды экстази,
3 звезды героин
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думаю, що треба зробити шестизіркові отелі і дозволити там кокс і героїн.
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В Украине "3 х звездочный", это когда туалет не на дворе, но общий, а "5 ти" когда еще и писюар имеется.
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Нова "Міс Україна" демонстративно заявила, що не говоритиме українською.
В Україні планують дозволити казино в 5-зіркових готелях та ігрові автомати в 3-зіркових, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7551
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