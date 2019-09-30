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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1162) Філатов (210)

 Філатов розповів, яким буде бюджет Дніпра у 2020 році

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що прогнозувати муніципальний бюджет до ухвалення державного - важко. Зараз мер передбачає два варіанти розвитку подій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі програми "Грані" на "34 каналі".

"Проблеми, пов'язані з бюджетом, виникають щороку. Для Дніпра це особливо гостро, тому що ми бюджетоутворювальний регіон. Якщо називати речі своїми іменами, то щоразу чиновники з Києва хочуть нас пограбувати. Мені зараз важко говорити, на які показники ми вийдемо. Є два сценарії: оптимістичний і песимістичний. Оптимістичний про те, що ми залишимося на показниках бюджету цього року і в 2020-му. Якщо говоримо про песимістичний: у нас збираються забрати "акцизи", нам збираються не давати фінансування на зарплату вчителів - це мільярди, і це не витримає жоден бюджет. Є проблеми з реверсною дотацією, питання з земельним податком. Якщо ухвалять песимістичний сценарій, то бюджет розвитку Дніпра становитиме 2 млрд грн. А ми ще обслуговуємо кредити, пов'язані з закупівлею тролейбусів, оновленням транспортної інфраструктури. У нас залишаться гроші квіточки висаджувати. Це велика системна проблема. Зараз ми намагаємося передбачити в бюджеті Дніпра на наступний рік тролейбус на ж/м Перемога-6, електробус до Придніпровського. Якщо нам уріжуть бюджет, я вийду до городян з відкритим зверненням, щоб із цими питаннями вони тепер зверталися до Верховної Ради, яка приймала проєкт бюджету", - розповів Борис Філатов.

Водночас мер Дніпра повідомив, що діалог із керівництвом держави є.

"Ми ведемо спільно з Асоціацією міст, з Міністерством фінансів, з Кабміном досить конструктивні переговори. Нещодавно мені повідомили, що при Голові Верховної Ради буде створено раду з питань місцевого самоврядування - консультативно-дорадчий орган, в який мені запропонували увійти. Дискусія триває", - зазначив Борис Філатов.

Читайте також: Філатов про аеропорт у Дніпрі: Я зробив усе від мене залежне

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151257
 
 
 Топ коментарі
 
Боря - а де перебуває твій заступник лисенко?
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"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.

Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.

Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.

Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.

Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.

Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.

Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.
🤗
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Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
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все деньги сейчас нужны в Киеве...чтобы Гончарук, как обещал, смог обеспечить рост благосостояния Бени на 40%
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Боря - а де перебуває твій заступник лисенко?
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Боря розпочинав в Дніпрі нормально.. Потім здувся. Здобутки Борі - розвиток електротранспорту в місті, а саме - тролейбусів.. Провал - ремонт Центрального мосту, це основний провал - є ще багато провалів меншої глибини.. Голосував в свій час за Борю.. Мабуть , і наступного разу проголосую - але якщо його найближчими конкурентами будуть вілкул або краснов, та якщо Борю не посадять до нових виборів ..
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О! Ленчики и баксики на работе. Філатов розповів, яким буде бюджет Дніпра у 2020 році - Цензор.НЕТ 4483 Открою тебе страшную тайну, ленчик.Задавать вопрос где находиться Лысенко нужно прокуратуре, а так же ручному 100% ген прокурору зеленского. Слушай, ты реально начинаешь утомлять своей троллятской глупостью. вам там шо, такие же дэбилы пишут тексты как и пызыденту?
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"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.

Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.

Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.

Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.

Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.

Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.

Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.
🤗
 показати весь коментар
 
 
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."
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Филатов долю Цензора купил? Через новость... Філатов розповів, яким буде бюджет Дніпра у 2020 році - Цензор.НЕТ 6276
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та сделаешь проезд по 10 и будешь в шоколаде!, не дрейфь!!)))
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