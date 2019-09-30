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 Політика України
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Все про:Ар'єв (235) бойкот (47) ПАРЄ (597)

 Відсутність голосу лунатиме сильніше, ніж його наявність, - Ар'єв підтримав бойкот української делегацією участі в сесії ПАРЄ

Рішення про бойкот цієї сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи, яке ухвалила нова українська делегація, я абсолютно і повністю підтримую.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив депутат фракції політичної партії "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв .

"Тому, що в даному разі відсутність голосу буде лунати значно сильніше, за наявність цього голосу", – підкреслив Володимир Ар’єв.

За його словами, якби українська делегація приїхала на сесію ПАРЄ "так наче нічого не сталося" – це було б рамках російського сценарію і сценарію тих, хто підтримує повернення Росії в ПАРЄ.

Парламентар також особливо відзначив тих депутатів національних парламентських делегацій, які прийняли рішення про індивідуальну неучасть у нинішній сесії ПАРЄ, зокрема це депутати від Литви.

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"Хоча погоджуючись з українською делегацією в тому, що вони прийняли стратегічне рішення, але не погоджуюсь із тим, що вони його прийняли запізно. Вони затягнули з прийняттям рішення про бойкот аж до 23 вересня. Буквально тиждень тому було ухвалено це рішення", – в той же час зазначив Володимир Ар’єв.

За його словами, саме через це багато делегацій не дочекались рішення від України і вирішували самостійно чи брати участь у нинішній сесії ПАРЕ, дехто з депутатів відмовився від участі в індивідуальному порядку.

"Тому така єдність була порушена. І я сподіваюсь, що в майбутньому українська делегація діятиме більш рішуче, ніж це було цього разу", – додав він.

За його словами, ефект від цього бойкоту міг бути  масштабнішим і вагомішим.

Парламентар висловив жаль, що представники української делегації до нього звернулися запізно, і тому вже не можливо було мобілізувати значну підтримку серед інших делегацій в ПАРЄ.

"Але бойкот з боку української делегації абсолютно виправданий", – наголосив Володимир Ар’єв.

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Він підкреслив, що ПАРЄ сама порушила свої головні принципи. Крім того, є питання щодо легітимності обрання російських депутатів під час виборів в РФ, за участю виборців анексованого Криму. А отже і їхня участь у будь-яких голосуваннях на сесії в ПАРЄ ставить під сумнів легітимність таких рішень Асамблеї.

"Делегітимізація структури під назвою ПАРЄ відбулась у червні з прийняттям рішення про повернення російської делегації. Тому працювати в цій структурі, поки ця організація не відновить до себе довіру, я вважаю сенсу немає", – сказав політик.

Він також прокоментував наміри президентського комітету ПАРЄ відвідати Україну.

"Я вважаю, що це може бути кроком на зустріч Україні, але маленьким. Питання не в тому, що сам факт проведення президентського комітету ПАРЄ в Києві, це вже добре. Питання в тому, з чим приїде президентський комітет, з якими меседжами", – сказав Володимир Ар’єв додавши: "Якщо від нас будуть вимагати прийняти все як є, то я вважаю, що президентський комітет має поїхати туди звідки приїхав".

Він вважає, що комітет має приїхати в Україну з конкретними пропозиціями як відновити довіру і виходити із ситуації, коли Парламентська Асамблея дискредитувала сама себе.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151252
 
   
 Топ коментарі
 
А по моему им глубоко насрать на отсутствие или присутствие голоса представителей Украины...................Не льстите сами себе..........
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Учитесь. Чем критиковать Владимира Александровича, лучше молчите.
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не говріть мені , що про Мендель не в тему - це саме той випадок , коли честна пряма відсутність красномовніша за присутність
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поглядишь на арьева со свынячей мордой и видишь- что делает с человеком допуск к корыту
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Йой, сарако, то ж бо ніц Ар'єв! Одійдіт борзо, якого нетрудного отік люстров кленцувати?
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Да дело ведь не в морде... Вон Богдан Яременко - дипломат, первым поддержавший Майдан и назвавший беркутов фашистами - тоже не худой. А остался человечищем. А Арьев, выстроив имидж на псевдоантикоррупционных материалах, потом всё похерил и резко замолчал, ведь "вдруг₽ появилось вволю жрать... Потому вся их двуличная шайка и вылетела с треском.
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Любуйся на монику зеБЕНИНУ или *****!
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...і для прийняття антиросійських санкцій не вистачить всього одного голосу...
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29 вересня в Жовтневому палаці у Києві відбувся концерт-зйомка нового «Жіночого Кварталу»
Прессекретарка президента України Юлія Мендель 29 вересня, коли відзначався день пам'яті жертв Бабиного Яру, побувала на концерті «Жіночого Кварталу» у Києві.
Відео з концерту Мендель опублікувала в неділю на своїй сторінці в Instagram.Отсутствие и Зеленского и его пресс-бодигарда на чествовании памяти в Бабьем Яру лучший тому пример, как лучше и быстрее показать то чего нет ...
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не говріть мені , що про Мендель не в тему - це саме той випадок , коли честна пряма відсутність красномовніша за присутність
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Буквы‏ @Bykvu

Отсутствие голоса будет звучать сильнее, чем его наличие, - Арьев поддержал бойкот украинской делегацией участия в сессии ПАСЕ - Цензор.НЕТ 396

Минулого року Зеленський розкритикував і послав у дупу Барну, який грубо повів себе з журналістом.
А рік потому, Прес-секретар президента Юлія Мендель, здійснила фізичний напад на журналіста. Але цього разу ніякої реакції від Зеленського не було.
https://twitter.com/i/status/1177607020922449920



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Юлія Мендель, здійснила фізичний напад на журналіста

Вчитайтесь у те ,що тут написано Відсутність голосу лунатиме сильніше, ніж його наявність, - Ар'єв підтримав бойкот української делегацією участі в сесії ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6200
била з такою силою,аж відлетіли накладні нігті...
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А по моему им глубоко насрать на отсутствие или присутствие голоса представителей Украины...................Не льстите сами себе..........
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А по моему нам насрать на это ПАСЕ сейчас, когда присутствуют там кацапы, прикрываясь какими то ценностями демократии, прав человека и верховенства права с аннексированным Крымом, где нарушаются все эти ценности, где прессуют крымских татар, похищают украинцев, гле нельзя разговаривать на украинском, где нет ни одной украинской школы! Не льстите себе кацапы!
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Ну от того что нам насрать - это для Украины не тепло не жарко, скорее всего даже холодно! эТо как в карточной игре когда за тебя играют твоими картами, в лбом раскладе ты в проигрыше!
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В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.
В сегодняшней ПАСЕ, Украине нечего делать!
Нацистскую Германию в разгар войны тоже приняли бы? Или украинцев, грузин, можно убивать?
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Не факт, что нечего там делать, т.е. отсутсвие противника лекгий путь к победе!
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Вторая проба!
В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.
В сегодняшней ПАСЕ, Украине нечего делать!
Нацистскую Германию в разгар войны тоже приняли бы? Или украинцев, грузин, можно убивать?
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Еще раз! Не приняли бы т.к. ПАСЕ было организовано 1949! Что толку от этого бойкота? Кому будет хуже? Какие результаты даст этот бойкот? Кроме как минус для Украины я не вижу ничего отрицательного для остальных , для них , особенно РФ, это даже плюс - нет основного противника на поле боя! Получится без меня меня женили по итогу вот увидите!
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Вот и ЮНЕСКО подсуетилось еще.
Нечего делать Украинев такой ПАСЕ,когда там находятся убийцы украинцев и не только боинг МН 17 еше на путинских убийцах!
В документе констатируется дальнейшее ухудшение ситуации на полуострове во всех сферах компетенции ЮНЕСКО. Приводятся конкретные факты грубых нарушений прав и свобод человека, прежде всего украинцев и крымских татар, фундаментальных принципов и норм Организации, в частности по вопросам обеспечения образовательных и культурных прав, воспрепятствование свободному распространению информации и деятельности СМИ, многочисленных случаев преследований и незаконных арестов журналистов.
Доклад будет рассмотрен на 207-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая пройдет с 9 по 23 октября 2019 года в Париже. Он содержит актуализированную информацию о ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму, собранную ЮНЕСКО, а также предоставленную украинской стороной и рядом международных организаций - Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, Представителем по вопросам свободы СМИ ОБСЕ, Международным советом по охране памятников и исторических мест (ICOMOS), Amnesty International.
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ИИИИИ? Будет выражено очередное беспокойство? А дальше что? Нет, дистанцирование от проблемы - это не есть выход из ситуации! Тем более , почитай статью, сам представитель Украины говорит о бессмысленности данного бойкота!
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Как то пофиг на их беспокойство) Недокацапскому сценарию нет) Украине нечего делать в такой ПАСЕ!
если бы украинская делегация приехала на сессию ПАСЕ "словно бы ничего не произошло" - это было бы рамках российского сценария и сценария тех, кто поддерживает возвращение России в ПАСЕ.
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Не понимаю в чем здесь сценарий РФ!? По моему их сценарий вернуться в ПАСЕ - он выполнен! Возврать в ПАСЕ показал что им важнее возвращение РФ нежели отсутсвие Украина! Или я ошибаюсь?
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Ошибаетесь.
Третья попытка )
В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.
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Т.е. РФ вернули все права в ПАСЕ, что и следовало доказать!
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Вот поэтому Украине нечего делать там! Потому что в этой организации нет ничего сейчас, что они пытаются защищать а это на окупированных территории, где ********** нарушают права и свобод человека, прежде всего украинцев и крымских татар, фундаментальных принципов.
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Учитесь. Чем критиковать Владимира Александровича, лучше молчите.
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А мне вот почему-то вспомнился детсадик, "добрая" няня - "обосрался - обтекай". Да, Арьев?
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А мне почему то вспомнилось про монику зеленскую)) так обосраться на весь мир нужно еще уметь)))
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Може в Лондон?У Лоліти почали сушити сухарі-кум югко розпалює гріль справою байдана,гонтахрюха з мільярду пецики нарізає-брити в шоці-whats happening?
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отсутсвие голоса говорит .что Вы его или не имели или потеряли...и где только такие деятели берутся..?
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Все, пи......... ц порохоботикам. Ну, Арьев поддержал. Ну, давайте, ИЗВИВАЙТЕСЬ.
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Молчащие герои, которым слава! Как эпично...
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Syrian Observatory for Human Rights: россияне убили более 8.000 мирных сирийцев




Отсутствие голоса будет звучать сильнее, чем его наличие, - Арьев поддержал бойкот украинской делегацией участия в сессии ПАСЕ - Цензор.НЕТ 8613

В результате российских авиаударов по территории Сирии с сентября 2015 года погибли 8.289 мирных жителей, в числе которых 1.997 детей. За тот же период или были убиты 5.244 боевиков террористической организации "Исламского государства" и 5.485 бойцов повстанческих и исламистских группировок.
Об этом говорится в обнародованном 30 сентября сообщении правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights , штаб-квартира которой находится в Лондоне.
Напомним, что Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года, а в декабре 2017-го министр обороны Сергей Шойгу сообщил о выводе российских войск из Сирии.
Тем не менее, российские военные остались на базах Хмеймим и Тартус, а также в Центре по примирению враждующих сторон. Согласно официальной статистике, в Сирии погибли более 100 российских военнослужащих.
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А вот что писали путино-порошенковские гнойники об этом 2 недели назад:
Kamate Kaora
У зебилов нет логики. У них есть Г+Г и НьюсИван.
Отсутствие голоса будет звучать сильнее, чем его наличие, - Арьев поддержал бойкот украинской делегацией участия в сессии ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1183 Vadym Tsyrkalyuk
при порохе мы были в пасе а парашки там небыло, а при зеле все наоборот
Отсутствие голоса будет звучать сильнее, чем его наличие, - Арьев поддержал бойкот украинской делегацией участия в сессии ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1183 Толик Тигра
Бабло до бюджету ПАСЕ заплатили, а на сесію не прийшли. Кому ви гірше зробили, клоуни?
Хутино-порошенковцы, гнойные, где же вы, почему не мычите про зебила Арьева ?
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Ассоциации:
Гнездо - ПАСЕ, яйцо - Украина. ну а кукушонок не знаю кто, по определенно кого-то напоминает.
Отсутствие голоса будет звучать сильнее, чем его наличие, - Арьев поддержал бойкот украинской делегацией участия в сессии ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6397
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Это плохая тенденция, если махровые порохоботы поддерживают какие-то движения новой власти. Значит жди беды. Значит этот разжиревший свин завтра достанет из-за спины камень и ударит им по затылку.
Порохоботам, как и *****, верить нельзя.
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