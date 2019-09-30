 Відсутність голосу лунатиме сильніше, ніж його наявність, - Ар'єв підтримав бойкот української делегацією участі в сесії ПАРЄ

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив депутат фракції політичної партії "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв .

"Тому, що в даному разі відсутність голосу буде лунати значно сильніше, за наявність цього голосу", – підкреслив Володимир Ар’єв.

За його словами, якби українська делегація приїхала на сесію ПАРЄ "так наче нічого не сталося" – це було б рамках російського сценарію і сценарію тих, хто підтримує повернення Росії в ПАРЄ.

Парламентар також особливо відзначив тих депутатів національних парламентських делегацій, які прийняли рішення про індивідуальну неучасть у нинішній сесії ПАРЄ, зокрема це депутати від Литви.

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"Хоча погоджуючись з українською делегацією в тому, що вони прийняли стратегічне рішення, але не погоджуюсь із тим, що вони його прийняли запізно. Вони затягнули з прийняттям рішення про бойкот аж до 23 вересня. Буквально тиждень тому було ухвалено це рішення", – в той же час зазначив Володимир Ар’єв.

За його словами, саме через це багато делегацій не дочекались рішення від України і вирішували самостійно чи брати участь у нинішній сесії ПАРЕ, дехто з депутатів відмовився від участі в індивідуальному порядку.

"Тому така єдність була порушена. І я сподіваюсь, що в майбутньому українська делегація діятиме більш рішуче, ніж це було цього разу", – додав він.

За його словами, ефект від цього бойкоту міг бути масштабнішим і вагомішим.

Парламентар висловив жаль, що представники української делегації до нього звернулися запізно, і тому вже не можливо було мобілізувати значну підтримку серед інших делегацій в ПАРЄ.

"Але бойкот з боку української делегації абсолютно виправданий", – наголосив Володимир Ар’єв.

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Він підкреслив, що ПАРЄ сама порушила свої головні принципи. Крім того, є питання щодо легітимності обрання російських депутатів під час виборів в РФ, за участю виборців анексованого Криму. А отже і їхня участь у будь-яких голосуваннях на сесії в ПАРЄ ставить під сумнів легітимність таких рішень Асамблеї.

"Делегітимізація структури під назвою ПАРЄ відбулась у червні з прийняттям рішення про повернення російської делегації. Тому працювати в цій структурі, поки ця організація не відновить до себе довіру, я вважаю сенсу немає", – сказав політик.

Він також прокоментував наміри президентського комітету ПАРЄ відвідати Україну.

"Я вважаю, що це може бути кроком на зустріч Україні, але маленьким. Питання не в тому, що сам факт проведення президентського комітету ПАРЄ в Києві, це вже добре. Питання в тому, з чим приїде президентський комітет, з якими меседжами", – сказав Володимир Ар’єв додавши: "Якщо від нас будуть вимагати прийняти все як є, то я вважаю, що президентський комітет має поїхати туди звідки приїхав".

Він вважає, що комітет має приїхати в Україну з конкретними пропозиціями як відновити довіру і виходити із ситуації, коли Парламентська Асамблея дискредитувала сама себе.

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