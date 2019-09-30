 Відсутність голосу лунатиме сильніше, ніж його наявність, - Ар'єв підтримав бойкот української делегацією участі в сесії ПАРЄ

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив депутат фракції політичної партії "Європейська Солідарність" Володимир Ар’єв .
"Тому, що в даному разі відсутність голосу буде лунати значно сильніше, за наявність цього голосу", – підкреслив Володимир Ар’єв.
За його словами, якби українська делегація приїхала на сесію ПАРЄ "так наче нічого не сталося" – це було б рамках російського сценарію і сценарію тих, хто підтримує повернення Росії в ПАРЄ.
Парламентар також особливо відзначив тих депутатів національних парламентських делегацій, які прийняли рішення про індивідуальну неучасть у нинішній сесії ПАРЄ, зокрема це депутати від Литви.
"Хоча погоджуючись з українською делегацією в тому, що вони прийняли стратегічне рішення, але не погоджуюсь із тим, що вони його прийняли запізно. Вони затягнули з прийняттям рішення про бойкот аж до 23 вересня. Буквально тиждень тому було ухвалено це рішення", – в той же час зазначив Володимир Ар’єв.
За його словами, саме через це багато делегацій не дочекались рішення від України і вирішували самостійно чи брати участь у нинішній сесії ПАРЕ, дехто з депутатів відмовився від участі в індивідуальному порядку.
"Тому така єдність була порушена. І я сподіваюсь, що в майбутньому українська делегація діятиме більш рішуче, ніж це було цього разу", – додав він.
За його словами, ефект від цього бойкоту міг бути масштабнішим і вагомішим.
Парламентар висловив жаль, що представники української делегації до нього звернулися запізно, і тому вже не можливо було мобілізувати значну підтримку серед інших делегацій в ПАРЄ.
"Але бойкот з боку української делегації абсолютно виправданий", – наголосив Володимир Ар’єв.
Він підкреслив, що ПАРЄ сама порушила свої головні принципи. Крім того, є питання щодо легітимності обрання російських депутатів під час виборів в РФ, за участю виборців анексованого Криму. А отже і їхня участь у будь-яких голосуваннях на сесії в ПАРЄ ставить під сумнів легітимність таких рішень Асамблеї.
"Делегітимізація структури під назвою ПАРЄ відбулась у червні з прийняттям рішення про повернення російської делегації. Тому працювати в цій структурі, поки ця організація не відновить до себе довіру, я вважаю сенсу немає", – сказав політик.
Він також прокоментував наміри президентського комітету ПАРЄ відвідати Україну.
"Я вважаю, що це може бути кроком на зустріч Україні, але маленьким. Питання не в тому, що сам факт проведення президентського комітету ПАРЄ в Києві, це вже добре. Питання в тому, з чим приїде президентський комітет, з якими меседжами", – сказав Володимир Ар’єв додавши: "Якщо від нас будуть вимагати прийняти все як є, то я вважаю, що президентський комітет має поїхати туди звідки приїхав".
Він вважає, що комітет має приїхати в Україну з конкретними пропозиціями як відновити довіру і виходити із ситуації, коли Парламентська Асамблея дискредитувала сама себе.
Прессекретарка президента України Юлія Мендель 29 вересня, коли відзначався день пам'яті жертв Бабиного Яру, побувала на концерті «Жіночого Кварталу» у Києві.
Відео з концерту Мендель опублікувала в неділю на своїй сторінці в Instagram.Отсутствие и Зеленского и его пресс-бодигарда на чествовании памяти в Бабьем Яру лучший тому пример, как лучше и быстрее показать то чего нет ...
Минулого року Зеленський розкритикував і послав у дупу Барну, який грубо повів себе з журналістом.
А рік потому, Прес-секретар президента Юлія Мендель, здійснила фізичний напад на журналіста. Але цього разу ніякої реакції від Зеленського не було.
https://twitter.com/i/status/1177607020922449920
Вчитайтесь у те ,що тут написано
била з такою силою,аж відлетіли накладні нігті...
В сегодняшней ПАСЕ, Украине нечего делать!
Нацистскую Германию в разгар войны тоже приняли бы? Или украинцев, грузин, можно убивать?
В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.
В сегодняшней ПАСЕ, Украине нечего делать!
Нацистскую Германию в разгар войны тоже приняли бы? Или украинцев, грузин, можно убивать?
Нечего делать Украинев такой ПАСЕ,когда там находятся убийцы украинцев и не только боинг МН 17 еше на путинских убийцах!
В документе констатируется дальнейшее ухудшение ситуации на полуострове во всех сферах компетенции ЮНЕСКО. Приводятся конкретные факты грубых нарушений прав и свобод человека, прежде всего украинцев и крымских татар, фундаментальных принципов и норм Организации, в частности по вопросам обеспечения образовательных и культурных прав, воспрепятствование свободному распространению информации и деятельности СМИ, многочисленных случаев преследований и незаконных арестов журналистов.
Доклад будет рассмотрен на 207-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая пройдет с 9 по 23 октября 2019 года в Париже. Он содержит актуализированную информацию о ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму, собранную ЮНЕСКО, а также предоставленную украинской стороной и рядом международных организаций - Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, Представителем по вопросам свободы СМИ ОБСЕ, Международным советом по охране памятников и исторических мест (ICOMOS), Amnesty International.
если бы украинская делегация приехала на сессию ПАСЕ "словно бы ничего не произошло" - это было бы рамках российского сценария и сценария тех, кто поддерживает возвращение России в ПАСЕ.
Третья попытка )
В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.
В результате российских авиаударов по территории Сирии с сентября 2015 года погибли 8.289 мирных жителей, в числе которых 1.997 детей. За тот же период или были убиты 5.244 боевиков террористической организации "Исламского государства" и 5.485 бойцов повстанческих и исламистских группировок.
Об этом говорится в обнародованном 30 сентября сообщении правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights , штаб-квартира которой находится в Лондоне.
Напомним, что Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года, а в декабре 2017-го министр обороны Сергей Шойгу сообщил о выводе российских войск из Сирии.
Тем не менее, российские военные остались на базах Хмеймим и Тартус, а также в Центре по примирению враждующих сторон. Согласно официальной статистике, в Сирии погибли более 100 российских военнослужащих.
Kamate Kaora
У зебилов нет логики. У них есть Г+Г и НьюсИван.
Vadym Tsyrkalyuk
при порохе мы были в пасе а парашки там небыло, а при зеле все наоборот
Толик Тигра
Бабло до бюджету ПАСЕ заплатили, а на сесію не прийшли. Кому ви гірше зробили, клоуни?
Хутино-порошенковцы, гнойные, где же вы, почему не мычите про зебила Арьева ?
Гнездо - ПАСЕ, яйцо - Украина. ну а кукушонок не знаю кто, по определенно кого-то напоминает.
Порохоботам, как и *****, верить нельзя.