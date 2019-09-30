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Все про:СІЗО (427) Харків (1514)

 Обвинувачений у теракті біля Палацу спорту в Харкові залишився в СІЗО

Апеляційний суд вирішив залишити Володимира Дворнікова, обвинуваченого в теракті біля Палацу спорту 22 лютого 2015 року, під вартою.

Про це розповів його адвокат Дмитро Тихоненков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Харківський апеляційний суд залишив під вартою, тобто в СІЗО, Володимира Дворнікова - одного з трьох обвинувачених у справі про теракт біля Палацу спорту. Водночас, Дворніков просив замінити йому запобіжний захід на той, що не пов'язаний з арештом", - повідомив Тихоненков.

За його словами, всі троє обвинувачених подали апеляцію на продовження перебування під вартою до 1 листопада, суд розгляне скарги на засіданні 21 жовтня.

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Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух.Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, підозрюваних можуть включити в списки обміну полоненими між Україною і Росією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151249
 
   
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А че на поруки нужно было авакову взять.. че уж там одним террористом только ограничиваться!
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Учитесь, как нужно тянуть кота за все возможные органы. Уже пятый год тянется следствие
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По его словам, все трое обвиняемых подали апелляцию на продление пребывания под стражейИсточник: https://censor.net.ua/n3151249

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не уж-то им там в сизо так плохо? или хотят как сепар-из-марика кончить? Обвинувачений у теракті біля Палацу спорту в Харкові залишився в СІЗО - Цензор.НЕТ 3193
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под закон Савченко тянут. Сизо не зона. Тут им лафа. Тенденция с весны пошла просто скотская по тому городу. Попытки продёрнуть всё антиукраинское, пробы делают постоянно и с декоммунизацией, намёки на вековую дружбу что не кончилась итд. скопище 5 колоны сплошное. Уцелела шваль совковая. Заколдованый круг там. Хоть Сашу Белого губернатором с того света вызывай.
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Это для него лучший выход, чтоб активисты не грохнули.
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