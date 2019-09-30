 Нафтова монополія Коломойського хоче погасити свій борг перед бюджетом за рахунок українців, - "Дзеркало тижня"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в статті "Дзеркала тижня" "Чи готові ми заплатити за "Укрнафту".

Видання повідомляє, що комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко одержав від НАКу як власника державного (і переважаючого) пакета акцій "Укрнафти" право вирішувати питання, що накопичилися з цією компанією. Серед яких і питання про погашення 18 млрд грн заборгованості компанії перед бюджетом. Погасити її пропонується за рахунок придбання в "Укрнафти" 2 млрд кубометрів газу, закачаного компанією в підземні сховища ще в 2006 році, і право на які всі ці роки було оскаржено в судах. Але зараз в судовому порядку визнано, що цей газ належить "Укрнафті". І його "Нафтогаз" купуватиме за нинішньою ціною.

"Очевидно, Юрій Вітренко не гаяв часу даремно. Уже на засіданні правління НАК 18 вересня, за даними джерел DT.UA, він переконав членів правління в тому, що треба повернути "Укрнафті"… близько 2 млрд кубометрів природного газу, колись закачаного компанією в підземні сховища газу (ПСГ) "Укртрансгазу". Потім НАК купує цей газ, але вже за нинішньою ціною. А отримані за нього 18 млрд грн "Укрнафта" переказує в рахунок погашення податкової заборгованості перед державним бюджетом (накопиченої з 2006 р.)", - повідомляє автор статті.

За підрахунками автора, якщо таким чином буде погашатися податкова заборгованість "Укрнафти" перед держбюджетом, то кожному громадянину України доведеться за це заплатити 428 грн, оскільки "Нафтогаз" викупить цей газ за гроші жителів нашої країни.

"Така собі нехитра оборудка з погашенням податкової заборгованості. Причому "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" складно буде довести незаконність такої угоди, якщо шукані 2,061 млрд кубометрів газу, поставлені "Укрнафтою" до підземних сховищ газу ПАТ "Укртрансгаз" ще 2006-го, вона оскаржила в усіх можливих судах України й неодноразово. Оскарження в цьому разі означає, що в судовому порядку визнано, що цей обсяг природного газу належить "Укрнафті".

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Нагадаємо, ПАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, оперативне управління якої зберігає за собою олігарх Ігор Коломойський. Операційний контроль над "Укрнафтою" його група "Приват" здійснює з 2003 року.

"Укрнафта" є одним із найбільших боржників перед бюджетом - станом на початок 2019 року її заборгованість становила близько 16,4 млрд гривень, а з пенею і штрафами борг перевищує 30 млрд. Експерти стверджують, що накопичені борги - результат успішно діючих схем із перекачування грошей з наполовину державної структури в кишені приватних бізнесменів. З 2015 року НАБУ веде розслідування за фактами виведення коштів з "Укрнафти", хоча особливого прогресу в цій справі поки немає.