 Нафтова монополія Коломойського хоче погасити свій борг перед бюджетом за рахунок українців, - "Дзеркало тижня"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в статті "Дзеркала тижня" "Чи готові ми заплатити за "Укрнафту".
Видання повідомляє, що комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко одержав від НАКу як власника державного (і переважаючого) пакета акцій "Укрнафти" право вирішувати питання, що накопичилися з цією компанією. Серед яких і питання про погашення 18 млрд грн заборгованості компанії перед бюджетом. Погасити її пропонується за рахунок придбання в "Укрнафти" 2 млрд кубометрів газу, закачаного компанією в підземні сховища ще в 2006 році, і право на які всі ці роки було оскаржено в судах. Але зараз в судовому порядку визнано, що цей газ належить "Укрнафті". І його "Нафтогаз" купуватиме за нинішньою ціною.
"Очевидно, Юрій Вітренко не гаяв часу даремно. Уже на засіданні правління НАК 18 вересня, за даними джерел DT.UA, він переконав членів правління в тому, що треба повернути "Укрнафті"… близько 2 млрд кубометрів природного газу, колись закачаного компанією в підземні сховища газу (ПСГ) "Укртрансгазу". Потім НАК купує цей газ, але вже за нинішньою ціною. А отримані за нього 18 млрд грн "Укрнафта" переказує в рахунок погашення податкової заборгованості перед державним бюджетом (накопиченої з 2006 р.)", - повідомляє автор статті.
За підрахунками автора, якщо таким чином буде погашатися податкова заборгованість "Укрнафти" перед держбюджетом, то кожному громадянину України доведеться за це заплатити 428 грн, оскільки "Нафтогаз" викупить цей газ за гроші жителів нашої країни.
"Така собі нехитра оборудка з погашенням податкової заборгованості. Причому "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" складно буде довести незаконність такої угоди, якщо шукані 2,061 млрд кубометрів газу, поставлені "Укрнафтою" до підземних сховищ газу ПАТ "Укртрансгаз" ще 2006-го, вона оскаржила в усіх можливих судах України й неодноразово. Оскарження в цьому разі означає, що в судовому порядку визнано, що цей обсяг природного газу належить "Укрнафті".
Нагадаємо, ПАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, оперативне управління якої зберігає за собою олігарх Ігор Коломойський. Операційний контроль над "Укрнафтою" його група "Приват" здійснює з 2003 року.
"Укрнафта" є одним із найбільших боржників перед бюджетом - станом на початок 2019 року її заборгованість становила близько 16,4 млрд гривень, а з пенею і штрафами борг перевищує 30 млрд. Експерти стверджують, що накопичені борги - результат успішно діючих схем із перекачування грошей з наполовину державної структури в кишені приватних бізнесменів. З 2015 року НАБУ веде розслідування за фактами виведення коштів з "Укрнафти", хоча особливого прогресу в цій справі поки немає.
Путчевестник.Среди двадцати пяти процентов Порох путчи собирает. Между кучами и сбродом хитро бродит Коломойский, на могильщика похожийТо брехнёй мозгов касаясь, то посулами вещая, он звиздит и - лохи внемлют гадость в лживом крике Бени.В этом вое - ужас путча! Зелень гноя, жажду власти и насмешку над майданом чуют овцы в этом визге.Ватки стонут перед путчем, - ноют, охают на свалке и на дне её готовы стряпать щей ведро капустных.Сепарюги тоже стонут, - им, советским гражданинам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.Наглый Бóгдан смело прячет тело жирное в Сен-Трóпах... Только гордый Порошенко реет смело и свободно с Соколовою Яниной - "шоколадной проституткой".Всё мрачней и депрессивней настроенья зелебобов, в Роттердамах розобравшись, и ревут, и рвут волосья на подмышках друг у друга.Трамп бормочет. В пене гнева он импичмент проклиная. Вот обхватывает Дональд Вову Зе объятьем крепким и бросает вниз с размаху в дикой злобе на Макрона, разбивая в слизь и сопли пожелтевшие мечтанья.Порошенко гордо мечет мармеладки в шоколаде, своих троллей подкупая, в сердце кара-кум вонзая, пчелкой пламя раздувая. Вот он носится как Санта, - гордый, белый демон путча, - и смеется, и рыдает... над нацжонами смеется, над Семенченко рыдает!В гное Бени, - чуткий Порох, - он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют путча тучи, - нет, не скроют!Шарий воет... Бигус ноет...От Дубинского ссаниныжелтой солью выпекает все зрачки тупой отары. Овцы ловят струи фейков всё никак не напиваясь. Точно ленточные черви, вьются в ки́шках, исчезая, отраженья бычих цепней.- Бунтом! Сильно пахнет бунтом!Это ушлый Порошенко ловко ходит меж Богуцкой и кал мечущим Портновым, то кричит пророк победы:- Пусть сильнее грянет Путч!..
Скоро це ім'я буде буде нарівні з "зливним бачком" скабєєвой)
" Затем НАК покупает этот газ, но уже по сегодняшней цене..." Источник: https://censor.net.ua/n3151248
Для довідки:ціна газу тоді була 864 гривні($170) за тис.кубометрів ,зараз 5878 гривень($245).
с другой стороны, за 15 лет газ подорожал, а гривна подешевела.
тут кидок от укрнафты в любом случае
Что ему там делать?
А оно вон чё, Валерич.
****** на кошерный холодец.