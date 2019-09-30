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Все про:Коломойський (589) Укрнафта (31)

 Нафтова монополія Коломойського хоче погасити свій борг перед бюджетом за рахунок українців, - "Дзеркало тижня"

Контрольована Ігорем Коломойським "Укрнафта" має намір погасити 18 млрд грн заборгованості перед бюджетом, що накопичилася більш ніж за 15 років, за рахунок українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в статті "Дзеркала тижня" "Чи готові ми заплатити за "Укрнафту".

Видання повідомляє, що комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко одержав від НАКу як власника державного (і переважаючого) пакета акцій "Укрнафти" право вирішувати питання, що накопичилися з цією компанією. Серед яких і питання про погашення 18 млрд грн заборгованості компанії перед бюджетом. Погасити її пропонується за рахунок придбання в "Укрнафти" 2 млрд кубометрів газу, закачаного компанією в підземні сховища ще в 2006 році, і право на які всі ці роки було оскаржено в судах. Але зараз в судовому порядку визнано, що цей газ належить "Укрнафті". І його "Нафтогаз" купуватиме за нинішньою ціною.

"Очевидно, Юрій Вітренко не гаяв часу даремно. Уже на засіданні правління НАК 18 вересня, за даними джерел DT.UA, він переконав членів правління в тому, що треба повернути "Укрнафті"… близько 2 млрд кубометрів природного газу, колись закачаного компанією в підземні сховища газу (ПСГ) "Укртрансгазу". Потім НАК купує цей газ, але вже за нинішньою ціною. А отримані за нього 18 млрд грн "Укрнафта" переказує в рахунок погашення податкової заборгованості перед державним бюджетом (накопиченої з 2006 р.)", - повідомляє автор статті.

За підрахунками автора, якщо таким чином буде погашатися податкова заборгованість "Укрнафти" перед держбюджетом, то кожному громадянину України доведеться за це заплатити 428 грн, оскільки "Нафтогаз" викупить цей газ за гроші жителів нашої країни.
"Така собі нехитра оборудка з погашенням податкової заборгованості. Причому "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" складно буде довести незаконність такої угоди, якщо шукані 2,061 млрд кубометрів газу, поставлені "Укрнафтою" до підземних сховищ газу ПАТ "Укртрансгаз" ще 2006-го, вона оскаржила в усіх можливих судах України й неодноразово. Оскарження в цьому разі означає, що в судовому порядку визнано, що цей обсяг природного газу належить "Укрнафті".

Читайте також: Наглядову раду "Укрнафти" очолив Юрій Вітренко

Нагадаємо, ПАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, оперативне управління якої зберігає за собою олігарх Ігор Коломойський. Операційний контроль над "Укрнафтою" його група "Приват" здійснює з 2003 року.

"Укрнафта" є одним із найбільших боржників перед бюджетом - станом на початок 2019 року її заборгованість становила близько 16,4 млрд гривень, а з пенею і штрафами борг перевищує 30 млрд. Експерти стверджують, що накопичені борги - результат успішно діючих схем із перекачування грошей з наполовину державної структури в кишені приватних бізнесменів. З 2015 року НАБУ веде розслідування за фактами виведення коштів з "Укрнафти", хоча особливого прогресу в цій справі поки немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151248
 
   
 Топ коментарі
 
здесь зебилам нужно дистанционироваться от "порохоботов" и погасить долг Бени за СВОЙ счёт Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 2717
Ну в самом деле, разве хотят 73% быть обязанными 25%?))
Так что зебилам только в радость отдать бене 18 млрд.грн.. Для начала...
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Ну дак для этого и затевалась спецоперация с избранием президентом Поюзанной Моники... Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 8908
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Задолженность Бени по налогам накопилась за 15 лет по старым ценам, а газом он "рассчитается" с бюджетом по новым ценам. Вот и вся Бенина "арифметика". Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 2355
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Беня красава грабил Приват, накапливал долги годами, попутно раскручивая по Г+Г своего шута. А теперь за счёт ЗЕбилятни и долги погасит, и Приват вернёт..ну и понятное дело приростёт новым бизнесом....пока вся ЗЕбилтня будет визжать про Порошенко.
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"Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - видимо Вовчик сильно задолжал Бени, и не может его послать на..., или Лицедей не знает, что ему делать с Украиной, но грабитель Беня наглее и циничнее мародёра Шоколада, и ему нас.ать на Украину и Вовчика вместе, если Лицедей не отошлёт подальше Беню и Богдана, этих беспринципных, алчных шакалов, то ему осталось не долго банковать.
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 2405
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Меняйте методички кремлеботы! Мародер теперь бабушка Беня, во главе зеБЕНИНОЙ моники!
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З нету:
Путчевестник.Среди двадцати пяти процентов Порох путчи собирает. Между кучами и сбродом хитро бродит Коломойский, на могильщика похожийТо брехнёй мозгов касаясь, то посулами вещая, он звиздит и - лохи внемлют гадость в лживом крике Бени.В этом вое - ужас путча! Зелень гноя, жажду власти и насмешку над майданом чуют овцы в этом визге.Ватки стонут перед путчем, - ноют, охают на свалке и на дне её готовы стряпать щей ведро капустных.Сепарюги тоже стонут, - им, советским гражданинам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.Наглый Бóгдан смело прячет тело жирное в Сен-Трóпах... Только гордый Порошенко реет смело и свободно с Соколовою Яниной - "шоколадной проституткой".Всё мрачней и депрессивней настроенья зелебобов, в Роттердамах розобравшись, и ревут, и рвут волосья на подмышках друг у друга.Трамп бормочет. В пене гнева он импичмент проклиная. Вот обхватывает Дональд Вову Зе объятьем крепким и бросает вниз с размаху в дикой злобе на Макрона, разбивая в слизь и сопли пожелтевшие мечтанья.Порошенко гордо мечет мармеладки в шоколаде, своих троллей подкупая, в сердце кара-кум вонзая, пчелкой пламя раздувая. Вот он носится как Санта, - гордый, белый демон путча, - и смеется, и рыдает... над нацжонами смеется, над Семенченко рыдает!В гное Бени, - чуткий Порох, - он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют путча тучи, - нет, не скроют!Шарий воет... Бигус ноет...От Дубинского ссаниныжелтой солью выпекает все зрачки тупой отары. Овцы ловят струи фейков всё никак не напиваясь. Точно ленточные черви, вьются в ки́шках, исчезая, отраженья бычих цепней.- Бунтом! Сильно пахнет бунтом!Это ушлый Порошенко ловко ходит меж Богуцкой и кал мечущим Портновым, то кричит пророк победы:- Пусть сильнее грянет Путч!..
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Ну вот и пошло. Сначала за газ потом за приватбанк. Чуствую еще и на счетчик поставят.
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Помнится мне, что ещё не так давно, один подобный гидрант, ну, тот, что с востока, и со шконки, одному олигарху уже за мой счёт типа долги за газ списывал. Так я имею сказать, он он таки ещё не так плохо кончил, успев сдрыснуть до Параши. Где ему и место. А вот смотрю, история таки повторяется, и нынешний гидрант думает, как и тот, шо таки схватил Бога за бороду, а на поверку то оказалась мошонка чёрта, и по причине своего тупоумия в 41 на минуточку год, нынешний скорее всего кончит уже таки совсем нехорошо.
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Есть Коломойский - есть проблема, нет Коломойского - нет проблемы.
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все президенты и олигархи жили и решали свои вопросы за счет народа и Колома не исключение .
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Платіть, а то Мендель нападе)

Скоро це ім'я буде буде нарівні з "зливним бачком" скабєєвой)
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Здається 73% не того Президентом вибрали Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - "Зеркало недели" - Цензор.НЕТ 2351
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Не вижу проблемы, по решению судов газ принадлежит Укрнафте, так почему эта компания не может его продать и заплатить долги по налогам.
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походу скоро "небритая бабушка" купит таки себе бритву и наконец побреется, а на сдачу прикупит пару веток ГТС
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Пришлите счета зебилам. Пусть не только тут свои тупые вафельницы открывают но и платят долги своего любимого олигарха. Хоть какая то польза от зебилов будет стране
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пусть те 73% и платят которые наголосовали
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к сожалению, из тех 20%, которые голосовали за Зебила, многие и налогов то не платят.... так что.....
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Беня буде кошмарить краіну найблищі 5 років. Шо не ясно?
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Ключове речення -
" Затем НАК покупает этот газ, но уже по сегодняшней цене..." Источник: https://censor.net.ua/n3151248
Для довідки:ціна газу тоді була 864 гривні($170) за тис.кубометрів ,зараз 5878 гривень($245).
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тоже хз зачем нафтогаз покупает у укрнафты что-то?
с другой стороны, за 15 лет газ подорожал, а гривна подешевела.
тут кидок от укрнафты в любом случае
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саме тому я навів ціну до прив'язки курсу долара у 2006 році та 2019-му, щоб було зрозуміло наскільки НАК "Нафтогаз який підпорядкований уряду "натягне сову на глобус" ).
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А чего зебилы-лохи будут рады, они же ради пополнения кошелька бени и голосовали за клоуна
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Та скинемся. Че нам жалко что ли для такого хорошего человека? Подзатянем пояса.
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Ой, зебилы, прекратите смешить - смеяться нету больше сил, на планете Шелезяка!.... Нафтова монополія Коломойського хоче погасити свій борг перед бюджетом за рахунок українців, - "Дзеркало тижня" - Цензор.НЕТ 9297
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Беня спас Украину. Теперь он пришел за расплатой.
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Любимая тема Бени. Прибыли - ему, убытки - государству.
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Пусть сам выковыривается из ямы как он хочет.
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А я всё думаю - откуда, млять, Витренко нарисовался в "списках" кандидатов на пост премьера в своё время?
Что ему там делать?
А оно вон чё, Валерич.
****** на кошерный холодец.
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і чому я не здивований? Ох відчуваю новий Майдан буде злий!!!
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