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Все про:Байден (142) Конгрес США (285) Луценко (2660) США (5534) Джуліані (38)

 "Чому б і ні", - Луценко заявив, що готовий свідчити в Конгресі США

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко готовий у разі необхідності свідчити в Конгресі США про розслідування справи проти сина Байдена.

Про це Луценко заявив в інтерв'ю "Бі-бі-сі", інформує Цензор.НЕТ.

"Чому б ні. Я абсолютно відкритий і знаю, що всі мої дії були законними, всі мої заяви були законними, я нічого не боюся. Я боюся за свою країну, тому що, здається, Україна зараз стала жертвою всередині великого американського шторму. Я хочу захистити свою країну", - сказав він.

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Луценко стверджує, що ніколи не спілкувався з президентом США Дональдом Трампом. При цьому він кілька разів обговорював справу компанії Burisma з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.

При цьому, як повідомляв Цензор.НЕТ, колишній керівник ГПУ наполягає, що підстав для розслідування діяльності Хантера Байдена і його батька Джо Байдена в українських правоохоронних органів немає.

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151247
 
   
 Топ коментарі
 
Тільки ж вернись додому, тобі ще сидіти тут )))
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Знаючи стан українських зон, Югік вирішив, що краще вже в Штатах відсидіти років з десять. "Чому б і ні", - Луценко заявив, що готовий свідчити в Конгресі США - Цензор.НЕТ 3382
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Этот "борец" с преступностью и различными режимами не только даст интервью , но и отсосёт за пару баксов .
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Флейфея - хороший человек! Редиска - нехороший человек!
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Тільки ж вернись додому, тобі ще сидіти тут )))
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Знаючи стан українських зон, Югік вирішив, що краще вже в Штатах відсидіти років з десять. "Чому б і ні", - Луценко заявив, що готовий свідчити в Конгресі США - Цензор.НЕТ 3382
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Любий негритос візьме його собі за жінку )))
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Ще б III-х тисячолітню жінку кудись прилаштувати.
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Вахтьоршою в общагу. З таким фейсом там буде чоткий пропускний режим. )
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Скажите, по вашему мнению за что он должен сидеть???
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У Югіка гріхів - шо у проститутки на окружній )
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Тобто - чіст як африканський младєнєц.
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Этот "борец" с преступностью и различными режимами не только даст интервью , но и отсосёт за пару баксов .
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так вот для чего ему английский понадобился.
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Я англицкий бы выучил только затем, что им разгаваривал Леннон. )))
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"...Я б мову українську вивчив за те,
Що Ленін на ній не балакав".
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вот только английский языг выучит до той степени, шо он у него перестанет заплетаться, купит костюм с отливом, выберет подходящий там аэропорт - и в омерику!
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Только мне кажется,что,если проведут аудит выделенных Евросоюзом 15 миллиардов,то окажется,что не только в Украине коррупция процветает?
И куда уходил все эти годы янтарь,лес?
Там тоже ослепли?
Говорят,что у ***** в Европе куча друзей и защитников.
Интересно,чем он им так дорог?
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Кружку не забудь...
Может тама, на киче США, ея не пррродырявят...
🤗
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Глава МВД, Менская колония, Гейплокулол, Сейшелы, Ломбардия, Британия, Гуантанамо - какая весёлая и разносторонняя жизнь у человека...
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"Почему бы и нет", - Луценко заявил, что готов дать показания в Конгрессе США
хитродупий луцик рвоне в штати і там захоче лишитись як "жертва" політичних репресій)))
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Юга даст показания в суде США и это точно
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Эта проституирующая мразь, что угодно будет делать для саморекламы своей значимости, хотя уровень коррупции в генпрокуратуре при нем не уменьшился и по совести оно должно сидеть с конфискацией !
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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы »
Имитация служебного бессилия. Луценко "попалил всю контору"
Просто забавно. Совпадение? Не знаю.
По моему, генпрокурор попалил всю тему (подробней).
Фактически, он признал несколько вещей:
- Коломойский таки вывел $5,5 млрд из "Привата". Молодец, аплодирую.
- в этом ему помогли некие чиновники. Что это за чиновники? Отвечаю: глава НБУ Валерия Гонтарева и нынешняя замглавы НБУ Екатерина Рожкова. Это они разрешили Коломойскому оформить кредиты на 133 млрд грн на фирмы-"пустышки". Этими кредитами тот погасил кредиты 193 своих реальных компаний, выведя их из-под удара. А деньги потом вывел, помогая обрушить курс гривны с 8 до 28 грн за доллар.
вся эта история происходила на протяжении 2016 года под прямым покровительством Нацбанка, который находится под прямым контролем Администрации президента
- Нацбанк не просто об этом знал. Все это время в Привате сидел куратор НБУ. Сегодня в Википедии увидел чудную статью о том, что куратор не имел права останавливать сделки и вообще не мог остановить преступников. Все он мог. Это прямое переписывание истории, которое происходит на наших глазах. Напишите правду - куратор боялся за свою жизнь, потому что вы ставили на эту должность то несчастную женщину, то хитрого банкира, имя которого не называю исключительно из уважения к другим людям (подробней).
- Генпрокурор Луценко был в курсе этих операций. Он получил свою должность в мае 2016 года, Приват был национализирован в декабре. Как приближенный президента, он знал - но молчал. Чтобы сегодня спеть песню о том, как он несчастный ничего не может сделать. Не может потому, что все сделано изначально именно так, чтобы он не мог. Или сделал вид, что не может.
То же самое происходило с десятками банков по всей Украине. НБУ помогал выводить миллиарды, а потом прикрывал спины олигархам.
Сегодня Генпрокуратура, Нацполиция и СБУ зарабатывают тем, что тормозят дела на сотни миллиардов гривен. Как? Просто ничего не делают. Они даже на прессухи не выходят. Это Луценко хочет в парламент, создавать фракцию борцов за законность. Ментам, прокурорам и нквд-шникам это не нужно. Им и тут хорошо.
Как всегда, Игорю Валерьевичу респект. Если эти жлобы настолько жадные, что готовы Родину продать, то этим нужно пользоваться.
Сергій ЛЯМЕЦЬ
https://uainfo.org/blognews/1541550838-imitatsiya-sluzhebnogo-bessiliya-lutsenko-popalil-vsyu-kontoru-.html

Нюню..
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венец карьеры, дать показания в США.... идиот....
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Даже Янукович смог посадить Луценко.
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Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко - це звучить, як пісня, яку довелося довго чекати.

Зате, які вони з Порошенко зробили реформи, що ми на всіх парах мчимо у світле майбуття.
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Ой дурак. Сидел бы тихо, где нибудь в Испании, доживал свой век красиво. Но вискарь не отпускает алкаша. Он думает его в Сша будут плакулолы допрашивать?
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Полиция- это всего лишь полиция. Надо менять законы и суды.
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Не вижу Порохоидиотов, давай комент. До этого говорил , ПИДСТАВ НЭ БУЛО. Какие показания? Су....... ка в тюрягу.
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Андрій Дзиндзя
"Чому б і ні", - Луценко заявив, що готовий свідчити в Конгресі США - Цензор.НЕТ 1604

Тут борчиня з "неправильними" журналістами Юлія Мендель у своєму виправдальному пості згадала про квартиру, яку за словами журналістів вона нібито купила, коли стала прес-секретаркою Зеленського.
Вирішив перевірити. Останній раз перевіряв нерухомість Мендель у 2018 році після її статті в "Нью-Йорк Таймс" про корупцію в українській оборонці. Тоді ще журналістка була співвласницею квартирки в Херсоні разом з батьками та сестрою. Але, як виявилося у кінці 2018 року офіційно ніде не працююча пані Мендель стає власницею квартири в одному з київських ЖК. Саме тоді за словами самої Мендель вона з Кеном Вогелем почала працювати над темою про сина Байдена. У державному реєстрі майнових прав ця квартира є об'єктом іпотечного договору. Причому сума договору під однокімнатну квартиру у Києві 78500000 грн. Припускаю, навіть, що хтось пропустив кому.
Але викликає питання строк іпотечного договору. 20 років? Офіціійно безробітньої?
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Луценко США нужно защищать как важного свидетеля, а то авто в Лондоне наезжают на бывших украинских топов.
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В Лондоне они уже тожке бздят наезжать- после Скрипалей. Только хрюкают.
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Украина стала жертвой внутри большого американского шторма. А-ха-ха! Ну как вы там- внутри американского шторма? Не укачивает?
"Чому б і ні", - Луценко заявив, що готовий свідчити в Конгресі США - Цензор.НЕТ 2769
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Югик даже не представлят, что ему грозит за брехно под присягой в США.
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Тут есть хоть один адекватный человек? Форум полностью засижен пригожинскими и зелеными мухами.
Договориться, что Гонтарева помогала Бене вывести миллиарды! Ага, именно поэтому он её теперь так прессует. "Чому б і ні", - Луценко заявив, що готовий свідчити в Конгресі США - Цензор.НЕТ 5604
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цей брехливий чмошник, єдиним чим відзначився за своє не коротке політичне життя, це порожніми голосними заявами, вся його сутність - "креативний" пустобріх-пристосуванець, і тримати відповідь в Конгресі США він аж ніяк не збирається, принаймі, точно не збирається Петро Олексійович, щоб "дорогий" кум зіздив до Америки. чим то все закінчиться? дуже скоро дізнаємось.
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Чому дезентеря боїться роздруківки телефонних розмов з ВПхлалала.
Напевно є чого.
Треба добитись щоби розмови 73% побачили.
Президент особа публічна, розмови повинні вестись під протокол , а не таємно.
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И так Луцик резко уехал в Великобританию на несколько месяцев, бросив женщину 23 тысячелетия в одиночестве ( рискованно однако). Поехал, по официальной версии, "усовершенствовать английский язык" ( блин клинтон). И уже готов давать показания в Конгрессе США. Или готовится к эмиграции по программе защиты свидетелей, либо хоть чучелком , хоть тушкой остаться в информационном плаву. Он же без этого допинга теперь не жилец, а ну столько лет "балагурил " на политическом поприще, почитай а немецкого аэродрома , а то и с партийно - комсомольского детства.
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Ему налить, он не только показания в Конгрессе дасть. Он и спеть и станцевать сможет. Главное, чтобы наливали.....
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