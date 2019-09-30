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 Політика України
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 Помічник держсекретаря США Наталі відвідає Київ, - Держдеп

Помічник держсекретаря США з конфліктів та операцій щодо стабілізації Деніз Наталі проведе низку зустрічей у Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держдепартаменту США, передає Цензор.НЕТ.

Так, після візиту в польські Варшаву і Краків Деніз Наталі відвідає Київ. Поїздку заплановано в період з 30 вересня по 5 жовтня.

Повідомляється, що в Києві помічник держсекретаря зустрінеться з міністром у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксаною Колядою, Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні та громадськими організаціями для обговорення підтримки реінтеграції ветеранів та ситуації на Донбасі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151246
 
   
 Топ коментарі
 
Натали,
Утоли мои печали и вали ...
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Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду нагонял беду.
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Помощник госсекретаря США по конфликтам и операциям по стабилизации Дениз Натали проведет ряд встреч в Киеве. Встречать ее будет Андрей Богдан.
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Хотя не следует сбрасывать со счетов и старую гвардию - Зоряна и Шкиряка!
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Як я і казав, скандал змусить діючу владу США різко збільшити всі види допомоги Україні.
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Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду нагонял беду.
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