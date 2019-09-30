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 За кордоном
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Все про:Росія (20026) санкції (2387) США (5534)

 США ввели санкції проти двох росіян і трьох компаній пов'язаних з кухарем Путіна Пригожиним

Мінфін США оголосив про санкції щодо двох росіян і трьох компаній, пов'язаних з бізнесменом Євгеном Пригожиним і Агентством інтернет-досліджень ("фабрика тролів").

Про це повідомляється на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Обмежувальні заходи пов'язані з можливим втручанням в американські вибори.

Під санкції потрапили росіяни Денис Кузмін і Ігор Нестеров, які пов'язані з "фабрикою тролів".

Крім того, санкції ввели проти трьох компаній - Beratex Group, Autoplex Transport і Linburg Industries, які Мінфін США пов'язав з Євгеном Пригожиним.

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Нагадаємо, в лютому 2018 року американська влада висунула звинувачення 13 росіянам і трьом організаціям у справі про ймовірне втручання Росії в президентські вибори в США. Серед обвинувачених Агентство інтернет-досліджень, відоме як "фабрика тролів", і бізнесмен Євген Пригожин, якого пов'язують з "фабрикою тролів". Пізніше проти них було введено санкції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151241
 
   
 Топ коментарі
 
Смешно. У него еще собака была.
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Кстати фабрика троллей пригожина сейчас работает и на зебобика тоже, так что это удар и по зебилам тоже США ввели санкции против двух россиян и трех компаний связанных с поваром Путина Пригожиным - Цензор.НЕТ 9282 США ввели санкции против двух россиян и трех компаний связанных с поваром Путина Пригожиным - Цензор.НЕТ 9361
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А повар путина умеет готовить распятых мальчиков или жарить сепарскую печень? Надо бы научить кацапа...
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Кстати фабрика троллей пригожина сейчас работает и на зебобика тоже, так что это удар и по зебилам тоже США ввели санкции против двух россиян и трех компаний связанных с поваром Путина Пригожиным - Цензор.НЕТ 9282
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Минфин США объявил о санкциях в отношении двух россиян и трех компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований ("фабрика троллей"). Источник: https://censor.net.ua/n3151241 США ввели санкции против двух россиян и трех компаний связанных с поваром Путина Пригожиным - Цензор.НЕТ 4587
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Фабрика опарышей работает на Х**ла.
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"...когда ел его в темноте..."
да...тиха украинская ночь...но сало надо было перепрятать
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Шоферу, массажисту, нюю и Кабаевой исчо...
МелкоВатно кака..
🤗
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Прям от сердца отлегло... мощные санкции в стиле трумпа
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Если бы не фабрика троллей Пригожина- мы бы возможно и до сих пор страдали бы под режимом барыги.
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Нюю і мінстеця..допомогали як могли...
😁
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страдалец хренов запоребриковій,а не пошел бі ті... работать на таксі
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Санкции против двух россиянцев за убийство 13000 украинцев и ни один из росиянцев не путин..ппц
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Конфликт на Донбассе, унес гораздо больше жизней, т. к и дончане гибнут, а они, удивлю тебя, тоже украинцы.
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А ну удиви ка меня,кто такие новоросцы тогда, или как их там?
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Умнейший Достоевсний сказал: "Весь мир не стОит слезы замученного ребенка"
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Они жители Донбасса, т. е Украины, которых так же убивают, включая ярых террористов (ссылка)
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Ті сєпарско-мордовский сученок ,кто то убивал жителей Донбасса до тех пор пока туда сначала не зашли диверсанті ,а следом и войска рф?
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Гарик, я великолепно знаю ход твоих мыслей, и умение защищать свою точку зрения, даже если она полное дерьмо. Я верю фактам, но не эмоциям. Тебе говорить ничего не стану, это все равно, что показывать море.
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Уже они граждане рф , 50000 получили паспорта , в первую очередь боевики и их близкие .
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Чем больше.тем лучше!давить изгойку!
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Реши задачу. Это прошедшая сессия ООН (Зеленскй), (Лавров) Как-то теория изгойки дает сбой... Кто виноват, что Украина перестала быть интересной даже на фоне громкого скандала?
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