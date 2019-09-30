 Прожитковий мінімум має становити понад 4000 гривень, але це буде можливо, тільки коли економіка виросте на 33%, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"На нинішній прожитковий мінімум прожити складно. Це, скоріше, формальний мінімум. Реальна сума грошей, яка потрібна людині для того, щоб нормально жити, є набагато більшою. За нашими підрахунками, це 4 і вище тисячі гривень. Щоб забезпечити кожну людину в Україні таким прожитковим мінімумом, нам потрібно вирости дуже сильно - за нашими підрахунками, мінімум на 33% економіка має зрости, щоб кожна людина, що потребує такої допомоги від держави, отримала достатньо грошей і могла опинитися над межею бідності", - сказав він.

Гончарук додав, що найближчими роками досягти цього буде складно, але Кабмін постарається наблизитися до вирішення питання.

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Зараз прожитковий мінімум для працездатних українців становить 2007 грн.

У проєкті держбюджету на 2020 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2020 року передбачено на рівні 2102 грн на місяць, з 1 липня - 2197 грн на місяць, з 1 грудня - 2270 грн на місяць.

Раніше Гончарук повідомляв, що для зростання валового внутрішнього продукту на 40% в найближчі п'ять років Україна має залучити $50 млрд інвестицій.