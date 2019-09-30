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 Економіка
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Все про:прожитковий мінімум (28) Гончарук_Олексій (123)

 Прожитковий мінімум має становити понад 4000 гривень, але це буде можливо, тільки коли економіка виросте на 33%, - Гончарук

Реальна сума прожиткового мінімуму становить набагато більше, ніж 2007 грн. За підрахунками уряду, вона має бути понад 4 тис. грн, але для цього економіка має зрости мінімум на 33%.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"На нинішній прожитковий мінімум прожити складно. Це, скоріше, формальний мінімум. Реальна сума грошей, яка потрібна людині для того, щоб нормально жити, є набагато більшою. За нашими підрахунками, це 4 і вище тисячі гривень. Щоб забезпечити кожну людину в Україні таким прожитковим мінімумом, нам потрібно вирости дуже сильно - за нашими підрахунками, мінімум на 33% економіка має зрости, щоб кожна людина, що потребує такої допомоги від держави, отримала достатньо грошей і могла опинитися над межею бідності", - сказав він.

Гончарук додав, що найближчими роками досягти цього буде складно, але Кабмін постарається наблизитися до вирішення питання.

Читайте також: З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії

Зараз прожитковий мінімум для працездатних українців становить 2007 грн.

У проєкті держбюджету на 2020 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2020 року передбачено на рівні 2102 грн на місяць, з 1 липня - 2197 грн на місяць, з 1 грудня - 2270 грн на місяць.

Раніше Гончарук повідомляв, що для зростання валового внутрішнього продукту на 40% в найближчі п'ять років Україна має залучити $50 млрд інвестицій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151238
 
 
 Топ коментарі
 
аж 4000 - самка собаки - прожеви на эти деньги и даже это только тогда,когда ..... - Гандон врунливый - вот и вся эпоха бедности
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словом никогда...в шею таких экономистов!
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Это он думает 4000 грн минимум, хватит сейчас? При росте цен
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"в ближайшие годы достигнуть этого будет сложно" Источник: https://censor.net.ua/n3151238

А где конец эпохи бедности Прожитковий мінімум має становити понад 4000 гривень, але це буде можливо, тільки коли економіка виросте на 33%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8768
Вообщем все ясно, ЗЕ-конец эпохи бедности отменяется, вместе с зарплатами учителям по 4 тыс. евро Прожитковий мінімум має становити понад 4000 гривень, але це буде можливо, тільки коли економіка виросте на 33%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 977
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Не знаю, как человек может прожить на 4000 грн, ну хоть бы эксперимент над собой провел, пожил на 4000 грн хотя бы годик, думаю не смог бы... А вообще какое то странное видение "профессионала" поднятия экономики, когда поднимают зарплаты, печатаю деньги! В моем , не профессиональном, понимании должно быть так! Не нужно поднимать зарплаты, сделайте доллар 1 к 2 грн и все ок, вот это и есть поднятие экономики, а напечатать на станке , так это любой житель Украины может так поднимать экономику, включив станок, много профессионализма не нужно! Мы уже проходили в 90 х поднятие зарплат к чему привело думаю все знают, стали бедными миллионерами! Я херею с таких спецов по управлению экономикой! Самое печальное , что они все , кто был у руля, работали по той же схеме - включу станок и все будет хорошо с экономикой! Тупые ****............
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Олігархи-експортери вже переймаються, що долар трохи подешевшав. А тут 1 до 2? Прожиточный минимум должен составлять более 4000 гривен, но это будет возможно, только когда экономика вырастет на 33%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 395 Прожиточный минимум должен составлять более 4000 гривен, но это будет возможно, только когда экономика вырастет на 33%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3253
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Не знаешь, как прожить на 4000 в месяц? Так спроси у пенсионеров. Правда, миллионы пенсов в Украине не знают тоже, ибо у них пенсия и до 2000 не дотягивает.
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Вот и я о том же! Издеваются просто над людьми... что толку повышать пенсии зарплаты при мертвой экономике бессмысленная затея, сколько раз уже повышали, а толку никакого, цены взлетают сразу же на сумму гораздо превышающую повышение зарплат и пенсий!
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Я действительно даже представить себе не могу как прожить на 4000...У меня семья 4 человека из них двое детей, я как то подсчитал, что на обеспечение семьи - питание, хозяйтсвенные товары, занятия для детей и т.п. (это не считая коммуналки, топлива на авто и т.д.) чисто на пожить у мня уходит 1000 в день на семью...... И это мы не шикуем, просто нормально живем...Средний чек в АТБ от 800 до 1000 грн... а в атб - это как минимум через день... Да что там говорить только на курево до 2000 грн в месяц у меня улетает... Нужно бросать курить)))
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Ну, не знаю, мне в день на семью столько не надо, правда, дите одно. В еде точно себе не отказываем. Но не курю, мне легче.
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Я искренне рад , что вы не курите...а я не могу бросить с 15 курю...рад бы , да не получается..
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У меня подобная ситуация только в Польше. И я еще паралельно стройку дома веду. Но в среднем на жизнь в переводе на гривны где то так и выходит. 800-1000 в день в среднем. Как можно прожить в Украине на даже 4000 ну не представляю вообще!
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Та да... сам не представляю!Цены что в Украине, что в Польше практически одинаковы в пересчете по курсу, даже на кое какие товары дешевле!!! Сам подумываю переехать то ли в Польшу то ли в Чехию, задолбал этот вулкан стратсей, бесправия , коррупции, воровства, лицемерия , война (50 км до нулевого) и топтание правительства на одном месте, с обещаниями "завтра будем жить лучше" вот только они забывают уточнить в каком веке это завтра будет!
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А вы родом с Польши или тоже переехали?
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Я переехал сюда почти 5 лет назад. В украине был последний раз два года назад. И как раз таки по Вроцлавом я и живу.
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Хорошее воеводство... Но я слышал, что проблемно иностранцу купить недвижимость с землей, это так?
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Если покупать недвижимость - в смысле квартиру, то нет проблем (все зависит от платежеспособности)
Если покупать дом с землей - нужно на оформление земли оформлять специальное разрешение от МВД которое так же не быстро делается, стоит кстати 1570 злотых.
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Я когда был в Вроцлаве, так местный поляк говорит, что мол маленькая минимальая пенсия 1700 злотых, а я ему говорю что у нас, тода было, 1200 грн и это с учетом того что в магазине, жабка по моему, мясо вырезка свинина самое дорогое вырезка лежало 22 злотых кг, а у нас 150 грн, говорю ему посчитай сколько купит ваш пенсионер мяса и наш на свои пенсии)) Он был однако в шоке)) Красная рыба чет была дороговата раза в два по моему, удивился я! А так мне понравилось, и атмосфера и люди, порядок в городе, чистота, нет никакой политической напряженности в обществе, наверное это самое главное! Но *****.. переехал границу , а у меня в Украине и небо голубее и трава зеленее)))))))
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Но здесь не все так легко и чисто, как может показаться сразу с первого взгляда.Есть свои глобальные проблемы и политика и коррупция, напряжение (о которых еще многие услышат, и не исключено что на прямую от меня). Что бы реально понять что происходит, нужно влиться, прожить некоторое время так сказать.
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"минимальая пенсия 1700 злотых", это - 9.670 грив.
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Цензор, прекратите! Поменяйте картинку, которой вы иллюстрируете все новости от нашего молодого премьера. Стойкая ассоциация с персонажем из фильма "ЗЕЛЕНЫЙ слоник" (хоть сам фильм я так и не посмотрел, не могу себя заставить)

Прожиточный минимум должен составлять более 4000 гривен, но это будет возможно, только когда экономика вырастет на 33%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7203
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Какой-то фантастический трЭш)). Интересно... кто следующий выдаст перл с фантастическими нотками... Кто из министров желает высказаться?))

Они там, чё? Совсем того?)) Им, видать, сны снятся такие, что простому человеку и не понять вовсе)) Летают еще во сне)) Растут. Над собой))
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Что, зебилушка, не нравиться? Хотелось халявы сразу? Так все, теперь свое вы уже отголосовали, теперь халява только у Игорь Валерьевича.
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должен... но ...... только когда... /Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?.
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В названии ветки закралась явная ошибка,-наверное должно быть 4000$,и не "когда-нибудь",-а сразу! Прожиточный минимум должен составлять более 4000 гривен, но это будет возможно, только когда экономика вырастет на 33%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7013
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Такими темпами (как в 2020-м) 4000 грн будет через 13 лет. А где через 13 лет будут зебилы? Прожиточный минимум должен составлять более 4000 гривен, но это будет возможно, только когда экономика вырастет на 33%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4675
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Таааак...
Берем калькулятор и считаем. При росте ВВП около 3% ежегодно (пока - это впрыжке!), до 33 нам 11 лет. Добавим инфляцию в районе 20% (это в среднем для десятилетия, она у нас и так высокая, а бывают еще и кризисы, региональные и глобальные!) и получим лет так эдак 20 для достижения результата, который сейчас называют "4000 гривен"!!!))))))
Он экономику разовьет!!!??? ОК!
Берем калькулятор и считаем! Лучший возможный для нас и подтверждаемый статистикой результат - 7-8% в год (сорри, но я знаю, как создавались 12% Януковича - это фикция чистой воды!!! Так что даже КНР росла на 7-8% в год). Возьмем 8% отнимем этот год, с точки зрения статистики и работы рынка он уже заканчивается и ни на что не повлияет. 4 множим на 8 получаем 32%. Уже не дотягиваем...((( И это мы еще не учли инфляцию!!!)))))))
Так что, дорогие соотечественники! В переводе с политического, премьер нам всем только что сказал, что лучше не будет. И вот это, похоже на правду.
Он вам не соврал. Он просто подал ничто в прекрасной мишуре!))) Это как американские СМИ рассказывали о ситуации в Арденах: "Сегодня наши войска доблестно и успешно продвигались вперед по направлению к тылу".
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Чтобы высчитать рост не надо прибавлять или умножать на количество лет. Если взять, 4% в год, то надо возводить в степень, за 2 года рот суммарно будет 4,2%, а за 5 лет 22%.
Если 8% в год то за 4 года будет 36%.
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формула: % за Х лет = (1,0Х)в степени (количество лет), что ж тут непонятного?
Например ВВП растет на 4 % в год. Начали с ВВП 100 долл, через год это 104 доллара, через 2 года 4% от 104 долл. = 108,2 долл. = 8,2% от уровня начального отсчета (100 долл).
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Немного не ясно выразились. Я например понял что 4% надо просто возводить ,к примеру в пятую степень,а это уже циферька...
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я не понимаю, говорили же что стоит только прекратить воровать и наступит золотой век, зарплаты как в Европе а цены как в СССР.
А теперь, оказывается, все равно денег нет?
Т.е. украинцы бедные не потому что их кто-то обворовывает?
Да нет, не может быть
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О ценах в СССР. Например. В 1975 на среднюю з\п в 133 руб можно было ,если повезет,купить 60 кг Докторской колбасы по 2,20! В 2019 на среднюю в 10 970 по цене 160 гр можно 68,5 кг. Цены в СССР НИКОГДА НЕ БЫЛИ "НИЗКИМИ"
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Чтож вы все жрачкой меряете А другие блага, коммуналка, быт.химия,одежда,обувь, итд ?
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Я из тех кто усатого вождя видел живым. Первые з/п получал его деньгами. Потому имею право сравнивать....Как это не неприятно слышать фантазерам от истории,но народ в СССР был нищим в подавляющем большинстве и даже не догадывался что можно жить иначе. Все сравнения ни в пользу СССР. Здесь места не хватит для подробностей....
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Мифи о прекрасном совке, котрий успешно накрился медним тазом из за своей несостоятельности, идут прямиком из кремля. Только де(зе)били могут в них верить!
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Представляли. Но очень ограниченный круг лиц.
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Не разводи демагогию, нищими были алкаши и тунеядцы, а пенсия была 120 рублей и на нее много чего можно было курить, при коммуналке 3-4 рубля
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ты понимаешь, зато в СССРе была уравниловка, ленивые бездельники на халяву от государства жили не намного хуже чем талантливые работяги. Поэтому талантливые работяги вырождались как класс, смысла "гореть на работе" не было, потому и на момент развала совка массово была идеология "социальных паразитов". Отголоски которой мы и наблюдаем - 73% биомасса уверена что чтоб хорошо жить надо не хорошо работать, а ждать халявы от государства и чтоб всех "богатых" (мифических "олигархов") раскулачили. И соответственно голосуют за того кто это обещает.
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Кроме "ленивых бездельников", были еще "активные" подхалимы,лизожопы,стукачи,информаторы,родственники,друзья,-которые получали самые хорошие места:-продавцы,товароведы,завскладами,работники баз,и другие. Паразитов было НАМНОГО БОЛЬШЕ чем честных работающих!
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ну т.е. укоренилось в сознании, что честным трудом заниматься бессмысленно. Или халява от государства, или воровать.
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Не у всех,конечно,потому что были наивные простаки которые верили в порядочность овков,но абсолютное большинство ложились под систему.
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А ктож спорит то. Вы о котором усатом ?
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Бытовая химия?! Смешно! Это что? Стиральный порошок, который не отстирывает ни кровь, ни жир, ни шоколад, ни траву, ни следы от фруктов? Или горчичный порошок для мытья посуды? А как интересно было мыть газовую плиту во времена совка! На это не один час уходил! Про одежду и обувь тоже смешно.
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Нащо взагалі той мінімум прожитковий. Субсидії всякі...
Порох то більше не краде. Зарплати по 4000$ на місяць навіть у вчителя.
Епоха бідності то все.
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Пока экономика выростет, за 4 тыс уже хрен что купишь!
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Прожиточный минимум должен составлять более 4000 гривен, но это будет возможно, только когда экономика вырастет на 33%, - Гончарук.

То есть в ближайшее время(этак 15-20 лет) прожиточный минимум надолго останется ниже уровня прожиточного минимума.
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они зделали 73 процента избирателей ,за них голосовавших,и зделали вместе...
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Заработок менее 8$ в час-уровень бедности, менее 5,5$ в час-уровень нищеты, поэтому Евросоюз Украине не светит, кому нужна страна у которой 90%
населения за чертой бедности и нищеты.
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С математикой туговато у тебя , гугл в помощб. ВВП Украины 3 штуки баксов на морду , ВВП Польши 12 штук , ну как не считай не хрена 50% не получается.
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Ну вы поняли, а 4000 евро у учителей будет, когда вырастет в 28 раз )))
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При моделюванні дослідниками тодішніх подій пов"язаних з "водінням" Моісея, з"ясувалось, що "вдячні" іудейські бомжі в кінцевому підсумку просто придушили свого поводиря...
Що маю надію зроблять українці і із своєю Монікою ЗЕлінські !
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Перекладу спеціально для зебілів: кіна не будет!
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Как раз кино скорей всего и будет... Только кино.
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Коротше кажучи найближчих 5 років цього не буде.
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Економіст від Бога - ЗЕкономіка за 5-ть років виросте на 40%...прожитковий буде до 4 тис.грн, коли ЗЕкономіка виросте на 33%!!! Запасаємося попкорном....далі буде... Прожиточный минимум должен составлять более 4000 гривен, но это будет возможно, только когда экономика вырастет на 33%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2030
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Это фактически означает анонсирумое премьером замораживание реальной зарплаты на много лет,что в корне отличается от политики Порошенко по ускоренному росту зарплат и пенсий. Выходит,что те кто голосовал за Зеленского голосовали за замораживание своей зарплаты на долгие годы, за продажу всей украинской земли иностранцам,проходимцам и мошенникам, за полное господство в экономике одного из олигархов (Коломойского) и в конечном итоге за падение своего уровня жизни.
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Экономика вырастит тогда , когда БАРЫГ таких как ты будут Вешать на ГИЛЯКАХ. Прожиточный минимум должен составлять более 4000 гривен, но это будет возможно, только когда экономика вырастет на 33%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1042 Прожиточный минимум должен составлять более 4000 гривен, но это будет возможно, только когда экономика вырастет на 33%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5709
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ТАК Я НЕ ПОНЯЛ, ШО, С КОНЦОМ ЭРЫ ЗУБОЖИННЯ ТО ЖЕ ПОШУТИЛИ!?!?!? Прожиточный минимум должен составлять более 4000 гривен, но это будет возможно, только когда экономика вырастет на 33%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8203
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Не, не пошутили , а тривиально кинули. Лох он не мамонт , он не вымрет.
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а чтобы учителя зарабатывали 4000 уе нужно прожить 4000 лет))
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Проще сменить вид деятельности и выбросить диплом.
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Когда говорит кто-то, из "молодой команды Зе", у меня складывается впечатление, что они только из дурдома и явно там не работают... За что же нам это - воры, подлецы и просто дебилы?
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Я канєшна діка ізвіняюсь -но не можу не спросить у зебілов- так хто у нас дійсний Барига-Марадьорі - Дезертір?Помилочка виходить -проше пана!
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интересно на сколько вырастут цены, если экономика вырастет на 33%
может так случиться, что на 4000 грн можно меньше купить, чем на 2000
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Ну даже при сегодняшнем уровне инфляции в 10-11% и росте ВВП в 3-4% , легко посчитать , что минимум вырастут цены на 100%.
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Для сравнения: по планам предыдущего правительства средняя зарплата в Украине должна была достигнуть уровня средней зарплаты в РФ в 2021 - 2022г. и я в 2018г. особенно не сомневался.что это было бы выполнено. Это была бы большая победа Украины. Но сейчас правительство Зеленского об этом даже не говорит, оно вообще ни о чем конкретно не говорит.
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Так популизм он такой . Сначала лошье ведется на сладкие речи , а потом громче всех ноют , что им теперь хреново живется.В Венесуэле то же думали , что можно все взять и поделить , теперь после раздела, деньгами зад вытирать дешевле чем туалетной бумагой и за кило мяса убить могут.
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И ничего не поменяеться,подними хоть на 333%! Распределение их останеться прежним,с раницей в тысячи раз!
Пока не будет европейского стандарта в оплате госслужащих/бюджетников и прогресивного налога на доход физлиц,как в цивилизованных странах.
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уася, прожЫДОчный минимум должен составлять всего лишь стипендию студента в Эмиратах! и тогда, васья, тебя полюбит народ, а по другим проггноззам, уфассья, одно коко тебе не поможет...
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Ну это через чур круто и такого не будет не когда в Украине, а вот сделать зарплату дпупадлов в десять минимальных пенсий и оба на увидишь как начнет расти быстро пенсия и минималка.
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Это и есть реальность. Популистам НИКОГДА нельзя верить обещаниям во время выборов !
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Моисей не зря водил евреев до тех пор пока умрет последний раб , сей час придется ждать пока умрет последний СОВОК- любитель колбасы по 2,2 руб и квартплаты по 15 руб , а учитывая что сей час продолжительность жизни куда больше , нам в этом говне жить еще как минимум лет 40-50.
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Йухею!пенсионер, 2110.82гр. - пенсия. Сдаю квартиру сына, уехавшего на заработки. 2000 в месяц. Минус 18% подох., Минус 1.5% військовий збір. Податок на нерухомість. мені залишається 1500. а потім держава каже: "ставай у чергу за субсидіїєю". Зелені рехворматори, чим ви кращі за папєрєдників? Ті хоча б стратегію мали і не зливали державу Росії....
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Не ну чего веселые парни они не перестают меня смешить. 33% рост ВВП , по 3 % в год это 11 лет , то есть они не при делах будут минимум уже 6-7 лет , но даже не это смешно , а то что десять лет назад 4000 тыс и сей час это совершенно разные бабки и тем более еще через 10 лет. К тому времени коробка спичек может столько стоить.
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То есть, даже 4000грн. никогда. Об зебилов вытерли жирный обрезанный! Прожитковий мінімум має становити понад 4000 гривень, але це буде можливо, тільки коли економіка виросте на 33%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8242
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В Польщі мінімалка 2200 zl. З 2020 буде 2600 . Але реально - 13-17zl/година . Працюючи 250-280 год/місяць - получається ще більше . Десь 22-28 тис. , якщо в гривнях . Тож Україна - не найкраще , поки що , місце для пошуку роботи . Не ******* наші працедавці платити чесні зарплати роботягам . Думаю , що чим менше залишатиметься працездатного населення , тим дорожчим воно ставатиме на ринку праці. Або спритнику-працедавцю прийдеться самому ставати за станок .
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