 Прожитковий мінімум має становити понад 4000 гривень, але це буде можливо, тільки коли економіка виросте на 33%, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
"На нинішній прожитковий мінімум прожити складно. Це, скоріше, формальний мінімум. Реальна сума грошей, яка потрібна людині для того, щоб нормально жити, є набагато більшою. За нашими підрахунками, це 4 і вище тисячі гривень. Щоб забезпечити кожну людину в Україні таким прожитковим мінімумом, нам потрібно вирости дуже сильно - за нашими підрахунками, мінімум на 33% економіка має зрости, щоб кожна людина, що потребує такої допомоги від держави, отримала достатньо грошей і могла опинитися над межею бідності", - сказав він.
Гончарук додав, що найближчими роками досягти цього буде складно, але Кабмін постарається наблизитися до вирішення питання.
Зараз прожитковий мінімум для працездатних українців становить 2007 грн.
У проєкті держбюджету на 2020 рік прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2020 року передбачено на рівні 2102 грн на місяць, з 1 липня - 2197 грн на місяць, з 1 грудня - 2270 грн на місяць.
Раніше Гончарук повідомляв, що для зростання валового внутрішнього продукту на 40% в найближчі п'ять років Україна має залучити $50 млрд інвестицій.
А где конец эпохи бедности
Вообщем все ясно, ЗЕ-конец эпохи бедности отменяется, вместе с зарплатами учителям по 4 тыс. евро
Если покупать дом с землей - нужно на оформление земли оформлять специальное разрешение от МВД которое так же не быстро делается, стоит кстати 1570 злотых.
Они там, чё? Совсем того?)) Им, видать, сны снятся такие, что простому человеку и не понять вовсе)) Летают еще во сне)) Растут. Над собой))
Берем калькулятор и считаем. При росте ВВП около 3% ежегодно (пока - это впрыжке!), до 33 нам 11 лет. Добавим инфляцию в районе 20% (это в среднем для десятилетия, она у нас и так высокая, а бывают еще и кризисы, региональные и глобальные!) и получим лет так эдак 20 для достижения результата, который сейчас называют "4000 гривен"!!!))))))
Он экономику разовьет!!!??? ОК!
Берем калькулятор и считаем! Лучший возможный для нас и подтверждаемый статистикой результат - 7-8% в год (сорри, но я знаю, как создавались 12% Януковича - это фикция чистой воды!!! Так что даже КНР росла на 7-8% в год). Возьмем 8% отнимем этот год, с точки зрения статистики и работы рынка он уже заканчивается и ни на что не повлияет. 4 множим на 8 получаем 32%. Уже не дотягиваем...((( И это мы еще не учли инфляцию!!!)))))))
Так что, дорогие соотечественники! В переводе с политического, премьер нам всем только что сказал, что лучше не будет. И вот это, похоже на правду.
Он вам не соврал. Он просто подал ничто в прекрасной мишуре!))) Это как американские СМИ рассказывали о ситуации в Арденах: "Сегодня наши войска доблестно и успешно продвигались вперед по направлению к тылу".
Если 8% в год то за 4 года будет 36%.
Например ВВП растет на 4 % в год. Начали с ВВП 100 долл, через год это 104 доллара, через 2 года 4% от 104 долл. = 108,2 долл. = 8,2% от уровня начального отсчета (100 долл).
А теперь, оказывается, все равно денег нет?
Т.е. украинцы бедные не потому что их кто-то обворовывает?
Да нет, не может быть
Порох то більше не краде. Зарплати по 4000$ на місяць навіть у вчителя.
Епоха бідності то все.
То есть в ближайшее время(этак 15-20 лет) прожиточный минимум надолго останется ниже уровня прожиточного минимума.
населения за чертой бедности и нищеты.
Що маю надію зроблять українці і із своєю Монікою ЗЕлінські !
может так случиться, что на 4000 грн можно меньше купить, чем на 2000
Пока не будет европейского стандарта в оплате госслужащих/бюджетников и прогресивного налога на доход физлиц,как в цивилизованных странах.