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 Суспільство
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Все про:аеропорт (398) Дніпропетровськ (1162) Філатов (210)

 Філатов про аеропорт у Дніпрі: Я зробив усе від мене залежне

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що питанням будівництва аеропорту повинна займатися держава.

Проте наразі, попри усі обіцянки, фінансування не виділено.

Про це він повідомив в ефірі програми "Грані" на "34 телеканалі".

"Поки що, враховуючи усі обіцянки на найвищих рівнях, на будівництво аеропорту у бюджеті держави – нуль. Моя місія у питанні спорудження летовища вичерпана: я говорив, виступав, закликав, зустрічався з попереднім керівництвом країни та нинішнім. Аеропорт – це державний інфраструктурний об’єкт. Тим паче, він будується не на території міста, а на території області. З мого боку як лідера територіальної громади лише одна місія – привертати увагу. Я вже хіба що на голові не стояв. Тепер "м’яч" на боці влади. У мене була зустріч з новопризначеним губернатором Дніпропетровської області. Він теж цю проблему розуміє. Тепер подивимось, як державна влада з цим питанням впорається", – зазначив Борис Філатов.

Читайте також: Кабмін не вніс до проєкту Держбюджету 200 млн грн на реконструкцію аеропорту в Дніпрі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151237
 
   
 Топ коментарі
 
Днепр и область голосовали за зебила - вот его благодарность - кушайте
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Да Днепр и область получили весьма ощутимые деньги по закону о самоуправлении. Но нет и тут Порошенко виноват.
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ЗеМоника как известно почти с рождения переживает за судьбу Украины особенно переживала ЗеМоника когда называла Украину порноактриссой.
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Днепр и область голосовали за зебила - вот его благодарность - кушайте
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Ага. Потому и голосовала, что Порошенко оооочень много раз обещал, но как всегда кинул
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Да Днепр и область получили весьма ощутимые деньги по закону о самоуправлении. Но нет и тут Порошенко виноват.
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Порошенко грабує Україну,ще з часів Кучми-Медведчука.А як відомо,грабіжник-шахрай-це на завжди.Такі люди не міняються.
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ЗеМоника как известно почти с рождения переживает за судьбу Украины особенно переживала ЗеМоника когда называла Украину порноактриссой.
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УВАЖАЮ, как быстро стал КРАСНОКОЖИМ. Тебя это не касается. А знаешь почему, ты и на х........ не нужен со своим мнением. Это не я, ФИЛАТОВ.
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Филатов об аэропорте в Днепре: Я сделал все от меня зависящее
Я уже разве что на голове не стоял. Источник: https://censor.net.ua/n3151237
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на голове не стоял Филатов об аэропорте в Днепре: Я сделал все от меня зависящее - Цензор.НЕТ 2022
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Ну, Беня аеропортів не будував. Зеленський аеропортів не будував. Гончарук аеропортів не будував. Філатов аеропортів не будував. Можна когось з вулиці взяти - наприклад Петра Порошенка, він будки будував - аеропорт побудує.
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Порошенко побудував украинскую армию. Для меня это - программа - минимум.

Зато теперь Зеля может фоткаться на фоне закупленной во времена Пороха технике.
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Государству не нужно выделять денег. Достаточно просто не мешать
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Беня красавчик, конечно. Но не Бог Филатов об аэропорте в Днепре: Я сделал все от меня зависящее - Цензор.НЕТ 8871
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Взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. Какой инвестор будет вкладывать в ее реконструкцию многие миллионы гривен? Сегодня проблема аэропорта Днепра именно в ВПП.
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Нахрена бене еще один аэропорт, это же конкуренция. Он не допустит строительства ни при каких условиях.
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Иметь гешефт с двух аэропортов лучше, чем с одного
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Да задолбали со своим аэропортом. Прямо дышать без него не могут.
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С какого рожна вся Украина должна скидываться на аэропорт, которым будет пользоваться только Днепропетровская область? И вообще, не многовато ли Филатова? Філатов про аеропорт у Дніпрі: Я зробив усе від мене залежне - Цензор.НЕТ 3571
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так строились все аэропорты Украины )
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Не в аэропорт, а в взлетно-посадочную полосу, которая принадлежит государству. А так можно сказать, какого с денег жителей области строили аэропорты в Киеве, Львове и других городах?
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Ахааххаха потому собственно так и живём.
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