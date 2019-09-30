EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  994  11
Все про:призначення (446) Мінекономрозвитку (159)

 Уряд призначив двох заступниць у Мінекономрозвитку

Кабінет міністрів України призначив двох нових заступників міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства.

Так, Кабмін призначив Інну Мєтєлєву заступницею з питань розвитку аграрного і продовольчого ринку. Вона відповідатиме також за інвестиційно-інноваційний розвиток аграрної галузі і співробітництво з міжнародними організаціями з питань технічної допомоги аграрним підприємствам.

За даними уряду, Інна Мєтєлєва має 10-річний досвід роботи в агропромисловому секторі економіки, була безпосередньо зайнята у виробництві, зокрема в органічному, а також торгівлі, інвестиціях, розвитку регіональних ініціатив, проєктах інноваційного розвитку та смарт-технології, як в Україні, так і на міжнародному рівні.

Читайте також: Маркарова: мені точно потрібен буде новий заступник з податкового напрямку

Також уряд призначив Юлію Свириденко заступницею міністра економіки з питань регіонального розвитку та децентралізації.

За даними Мінекономіки, Юлія Свириденко працювала директором департаменту економічного розвитку в області залучення інвестицій, першим заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

"Її завданням буде розробка і впровадження консолідованої стратегії регіонального розвитку з урахуванням всіх складових. У поєднанні з земельною реформою, дерегуляцією підприємницької діяльності та ефективними секторальними реформами - це все створить передумови для залучення інвестицій, розвитку підприємницької діяльності в регіонах, а для людей - для конкретних відчутних зрушень в напрямку якості життя", - зазначають у Мінекономіки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151235
 
 
 Топ коментарі
 
Как послушаешь этих баб..Так у каждой по пять высших образований.Работают директорами. Суперменеджерами.Киберриэлторами и еще хер знает кем. А экономика - в жопе.
 показати весь коментар
 
Судячи з новини,вони - не члени.Вони,так би мовити,навпаки.
 показати весь коментар
 
Зрозуміло, що кадри такі цінні, що нічего не піднімуть, хіба Путіна.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зебилы , а можете сказать почему на вашего зебобика в следующей году потратят больше всех с президентов Европы (1 МИЛЛИАРД ГРИВЕН) . Куда лучше потратить МИЛЛИАРД гривен на вашего зебобика , чем например на квартиры атошникам , правильно ? Правительство назначило двух заместительниц в Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 7676
 показати весь коментар
 
Судячи з новини,вони - не члени.Вони,так би мовити,навпаки.
 показати весь коментар
 
 
Зрозуміло, що кадри такі цінні, що нічего не піднімуть, хіба Путіна.
 показати весь коментар
 
 
экономикаторговлясельскоезяйство - ЭТО ОДНО МИНИСТЕРСТВО ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ ? Это на чем ЗЕплесень собирается Украину вырвать из зубожиння ...
 показати весь коментар
 
Вы представляете их планы Бабушка с Ахметовым пообещали земляной распродажей Украину поднять ... Вот только от Привата получит свое
 показати весь коментар
 
Как послушаешь этих баб..Так у каждой по пять высших образований.Работают директорами. Суперменеджерами.Киберриэлторами и еще хер знает кем. А экономика - в жопе.
 показати весь коментар
 
 
Не только бабы, мужики тоже. (Хотя там не мужики и бабы, а скорее мальчики и девочки).
 показати весь коментар
 
НЕ вижу еврейских корней.Недолго протянут.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору