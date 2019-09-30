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 Суспільство
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Все про:ЖКГ (181) Луганщина (1847)

 Якщо не знизити ціну газу для Луганської ТЕС, то з 1 жовтня в області розпочнуться відключення електроенергії, - директор департаменту ЖКГ Сурай

Щоб уникнути зупинки роботи Луганської ТЕС і врятувати область від віялових відключень електроенергії, потрібно терміново вжити заходів – знизити вартість газу для станції.

Таку думку озвучив директор департаменту ЖКГ Луганської обладміністрації Віталій Сурай,  передають Українські новини.

"Зниження вартості газу для цієї ТЕС - це один з варіантів вирішити питання, ми вже вийшли повторно з пропозицією до уряду про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС. Якщо таке рішення буде прийнято, то це стане рішенням, яке дозволить уникнути області віялових відключень", - зазначив Віталій Сурай. Нагадаємо, собівартість виробництва електроенергії на газу не покривається поточними цінами на електроенергію.

За словами Віталія Сурая, минулого тижня Луганськгаз відправив повідомлення про те, що з 1 жовтня припиняється подача газу на Луганську ТЕС.

"Для станції це означає зупинку, буде дефіцит близько 70% потужності в області, будуть відключення споживачів від електроенергії", - повідомив Віталій Сурай.

На його думку, уряд може вжити заходи для вирішення складної ситуації. "У минулий четвер ми зверталися до прем'єр-міністра, сьогодні ми оперативно інформуємо уряд про ситуацію, що з завтрашнього дня у нас може трапитися, збираємо о 16.00 комісії з техногенної та екологічної безпеки, розглянемо це питання. Потрібно знайти компенсаційний механізм щодо ціни газу для ТЕС, від цього залежить енергопостачання регіону", - зазначив Віталій Сурай.

На його думку, також в уряді повинні розглянути можливість повернути постачання вугілля на Луганську ТЕС, які були заблоковані РФ в червні 2019 року. "І потрібно вирішити питання поставок вугілля на станцію, з червня заблоковані поставки вугілля, потрібна тристороння контактна група при Міністерстві закордонних справ, відновлення переговорів з РФ про відновлення постачань вугілля на Луганську ТЕС", - вважає Віталій Сурай.

Як раніше повідомлялося, губернатор Луганської області Віталій Комарницький вважає, що для того, щоб не залишити Луганську область без електроенергії, Кабміну потрібно прийняти постанову про зниження ціни газу для Луганської ТЕС. Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею тільки з російської території, тому що під'їздів до електростанції з контрольованої українською владою території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів. З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на поставки вугілля в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151234
 
 
 Топ коментарі
 
Опять всей Украине кормить кормильцев...
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Заметили что в статье ни единого слова что владельцем этой ТЭС является Ахметов. Он хочет свои проблемы с доставкой угля переложить на государство.
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Скажу откровенно, - исходя из % жителей тех, не оккупированных парашниками мест, проголосовавших на выборах за партию потомственного запорожского козака вадика Рабиновича и кума Х..ла, Медведчука (а это более 43%), лично мне так и хочется сказать - ДА ПОШЛИ ВЫ на Х...тор. И Х..лебный прокисший квас вам, а не снижку за мой счёт.
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затачка по Петя-экономике:
сколько ЛЭП можно было протянуть на север луганской области за 5 лет?
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Заметили что в статье ни единого слова что владельцем этой ТЭС является Ахметов. Он хочет свои проблемы с доставкой угля переложить на государство.
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нет батенька
это не его проблемы с углем это наши проблемы с электричеством
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Ну да) это не ему нужно продать, а это нам нужно купить)))
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он может закрыть на пару лет на переоборудование и глазом не маргнет
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Но ведь у нас нет монополистов)
Можно взять электроэнергию у другого поставщика 😁
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лэп проходят по оккупированной территории другие
и чего-то там нет электричества
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За п"ять!!! років рудий гудок міг: а) зробити змичку залізниці від Білокуракино до Сватово; б) переобладнати Щастинську ТЕС на вугілля Г, ДГ; в) об"єднати електромережу Луганської облпсті з "Материком"... Але... Воно палець об палець не вдарило, щоб інвестувати в СВОЇ!!! власні мережі, а тільки в зговорі з ПАПом піднімало собі тарифи... Резюме: повернення енергетичних активів у власність держави (як такі, що своїм управлінням несуть загрозу національній безпеці), а вже потім - приймати кризові заходи! (ІМХО)
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та ты попробуй - в чем беда. Только его предприятия в ЕС зарегистрированы и разговаривать с тобой будет ес.
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Это его проблемы? всякая куета безработная блокирует уголь, который греет людей. Пока у тебя всё хорошо, на остальных нас\рать?
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Мировойо потепленийо откладываетца!
Мир будет спасьон!
Да ,прросто, шантаж?
Ахметка плакать?
🤣
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снизьте и мне тоже!
а то у меня тоже отключения начнутся
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А у мене своя генерація. Два раба(рускаязичних) крутять динаму.
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с оккупированной территории долги не возвращают и лохторат регионов тоже на халяву хотят.
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Нехай лоханці закуповують свічки як при Чучмі.
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- нет электричества
- северодонецк вымерзает
- входят российские танки в рамках человеколюбия и никто и не пикнет
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А кинуть веточку ж/д туда Ринат Леонидович не желает?
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Это накладно. Проще и дешевле лапку в ваш карман запустить. Благо сейчас их козлик у руля.
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та не - ахметовского козлика еле отодвинули от руля - теперь он гадит где только может...
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и сейчас это он такое решение им в штаны насрал
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Вообще не вижу проблем, отключите неподконтрольную территорию и все, недельку померзнут и сами прибегут с угольком для ТЭС.
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Ну да при нем уголек с луганских шахт везли составами в Украину.
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Скажу откровенно, - исходя из % жителей тех, не оккупированных парашниками мест, проголосовавших на выборах за партию потомственного запорожского козака вадика Рабиновича и кума Х..ла, Медведчука (а это более 43%), лично мне так и хочется сказать - ДА ПОШЛИ ВЫ на Х...тор. И Х..лебный прокисший квас вам, а не снижку за мой счёт.
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оно то так - но тут же возопят ахеренные помощники Украины в виде Меркельши, Жабоеда и Х.йла о том что граждан обижают и нарушают гейропейские ценности...
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Насрать на лугандонов, они ссат кипяиком от гудка, пусть отключают
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Чому ми маємо платити борги бандюка Ахметова???? хай платить свої борги сам з тих міліардів що ця погань награбувала з українського народу!
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Рыжий затянул старую шарманку по шантажу "Если мне повысить налоги и не понизить цены - будет все плохо". Если у них и правда война с Коломойским - то пусть рвут друг-друга до последнего актива.
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И, еще для избирателей бойка и прочих рыгов - учите изречения "классиков":
Якщо не знизити ціну газу для Луганської ТЕС, то з 1 жовтня в області розпочнуться відключення електроенергії, - директор департаменту ЖКГ Сурай - Цензор.НЕТ 6932
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а самокат говорил что все готово к зиме
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Вот они и кормили всю страну - за счет откатов и пониженных цен. А в остальных областях, значит, не люди живут, а котята.
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а чому держава за рахунок інших платників податків повинна компенсувати приватному інвестору ТЕС?? Нехай націоналізують а потім вже компенсація з держбюджету.
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Давайте всей страной рыжему поможем еще раз
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луганчане... *********... поднимайте восстание, становитесь на колени перед Украиной, ******...
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А может для "острастки" национализировать все это к че-товой матери, у "не справляющейся с хозяйственной деятельностью фирмы". Это бы всех как то остудило от ультиматумов. Оно б сразу "попустило".
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Даунбасяне занялись любимым делом - рэкетом. Работать не хотят и не умеют. Притащили в Украину войну. Теперь демонстрируют свою ублюдочность. Не хотите жить и работать как люди? Валите в рашу... там вам "введут". Не можете управлять? - увольняйтесь.
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