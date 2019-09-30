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Все про:інтернет (396) підпал (260) флешмоб (65) ДСНС (2091)

 "Вогняний челендж": на Черкащині 11-річну дівчинку підпалив брат заради участі в інтернет-флешмобі

У Черкаській області 11-річна дівчинка постраждала через флешмоб #Firechallenge, який набирає популярності в соцмережах. Суть "гри" полягає в тому, щоб підпалити себе або друга, зафіксувати процес на відео і викласти ролик в соціальних мережах.

Про це повідомляє черкаський сайт provce.ck.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Підпалив дівчинку її 10-річний брат.

Свідком події став випадковий перехожий, якому вдалося вчасно прийти на допомогу і ліквідувати полум'я, яке охопило одяг і тіло дівчинки.

Наразі постраждала лежить у Першій черкаської міській лікарні. За словами лікарів, дівчинка зазнала сильних опіків плечей, спини, грудей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151233
 
 
 Топ коментарі
 
а мы удивляемся откуда у нас 73%...
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Только клинический идиот-напецюрник вроде тебя, мог в этой новости приплести политику
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Просто платный бот дебил,за бабки надрывается..
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21 квітня, ви зробили те ж саме з Україною...
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Бот иди к своему десятому нику и пусть с твоей машиной флешмоб забацают..
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Вчера в Черкассах малолетки подожгли пустую тару и пенопласт на Гоголя возле Эльдорадо. Если бы вовремя не потушили занялся бы фасад 9-ти этажки обшитый пенопластом. Дегенераты.
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дегенерати ті - хто обліплює житлові будинки пінопластом, а ще більше дегенерати ті - хто купує в таких будинках житло.
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Если учесть, что поджигатели тоже дегенераты, то напрашивается печальный вывод...
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Треба спіймати та покарати тих, хто вигадує такі флешмоби. В інтернеті панує повна безкарність. Хто заплатить за лікування дівчинки? Що робить кіберполіція?
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Це ютуб. Хрін зна хто це вигадує. З-за кордону десь прийшло.
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Гра на дурнів розрахована... одужання дівчинці!!!!!
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Понимаете... Эт оцелый феномен современности!
Возрождение религий, игры, типа синего кита или этой дури, выборы шоуменов и порноактрис в политические институты... Люди утрачивают рациональность!!!
Это не наезд на Зе, может и научится, освоится, все политики не родились политиками! Это просто констатация факта - люди реально привыкли, что все хорошо. потому, порноактрису Чичолину итальянцы выбрали депутатом, задолго до Трампа и Зе!!!
Мы забыли, что такое настоящий массовый голод или мировая война(((((((((
А мне обидно... Я вот не забыл, а выгребать придется вместе со всеми(((((
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Это конец цивилизации. Просто конец цивилизации. Она достигла своего пика в середине двадцатого века и пошла на спад с крушением Союза.... как ни странно, но это так. Как будто люди наконец на очередном майдане добились, чтоб свергли богачей и думали, что вот сейчас настанет щастя, и ждали этого, и старались, а весь мир на них смотрел - получится? не получится?
Не получилось. Рухнуло.
Но мы хоть попытались.
Вот и не осталось у человечества НАДЕЖДЫ.
И оно само себя убивает.
Как будто гниль разъедает изнутри.....
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При чем здесь ЗЕ? Сторонники ЗЕ любители коктейлей Молотова? Детки пример берут с героев
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синий кит .... огненный флеш моб ... подростки берут из интернета самое весёлое и полезное..
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Что за сеть такая , не пишут, но догадываюсь что "законтаченные"
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Это конец цивилизации. Просто конец цивилизации. Она достигла своего пика в середине двадцатого века и пошла на спад с крушением Союза.... как ни странно, но это так. Как будто люди наконец на очередном майдане добились, чтоб свергли богачей и думали, что вот сейчас настанет щастя, и ждали этого, и старались, а весь мир на них смотрел - получится? не получится?
Не получилось. Рухнуло.
Но мы хоть попытались.
Вот и не осталось у человечества НАДЕЖДЫ.
И оно само себя убивает.
Как будто гниль разъедает изнутри.....
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Конец, не конец - вопрос риторический однако большие проблемы накопились....Знаете, когда-то в конце 80-х любил рыться в старых книгах исторического плана научной библиотеки им. Вернадского. И попался мне в руки 3-х томный учебник истории профессора Иванова. Эти книги датировались где-то 1810 годом. Более того этот учебник предназначался для лицеистов Царско-Сельского лицея, в котором учился Пушкин. "Вогняний челендж": на Черкащині 11-річну дівчинку підпалив брат заради участі в інтернет-флешмобі - Цензор.НЕТ 346 Я, воспитанный на марксистко-ленинской истории считал, что развитием общества движет борьба производственных сил и производственных отношений. А эта книга излагала свой взгляд на историю цивилизаций с позиции целей, стоящих перед обществами. Так, по мнению автора, Римская империя пришла в упадок не из-за восстаний рабов и нашествий варваров, а просто у римского общества исчезли цели развития. Пришли в упадок нравы, римлянки перестали рожать, стали вести разгульный образ жизни и пр. Так в любой стране, заберите у человека великие цели, и он начнет превращаться в животное....Медленно, и возможно не торопясь. "Вогняний челендж": на Черкащині 11-річну дівчинку підпалив брат заради участі в інтернет-флешмобі - Цензор.НЕТ 346
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очень болезненный, даже адский способ выиграть премию Дарвина.
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Таке трапляється якщо батьки не розмовляють з своїми дітьми.
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