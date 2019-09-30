 "Вогняний челендж": на Черкащині 11-річну дівчинку підпалив брат заради участі в інтернет-флешмобі

Про це повідомляє черкаський сайт provce.ck.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Підпалив дівчинку її 10-річний брат.
Свідком події став випадковий перехожий, якому вдалося вчасно прийти на допомогу і ліквідувати полум'я, яке охопило одяг і тіло дівчинки.
Наразі постраждала лежить у Першій черкаської міській лікарні. За словами лікарів, дівчинка зазнала сильних опіків плечей, спини, грудей.
Возрождение религий, игры, типа синего кита или этой дури, выборы шоуменов и порноактрис в политические институты... Люди утрачивают рациональность!!!
Это не наезд на Зе, может и научится, освоится, все политики не родились политиками! Это просто констатация факта - люди реально привыкли, что все хорошо. потому, порноактрису Чичолину итальянцы выбрали депутатом, задолго до Трампа и Зе!!!
Мы забыли, что такое настоящий массовый голод или мировая война(((((((((
А мне обидно... Я вот не забыл, а выгребать придется вместе со всеми(((((
Не получилось. Рухнуло.
Но мы хоть попытались.
Вот и не осталось у человечества НАДЕЖДЫ.
И оно само себя убивает.
Как будто гниль разъедает изнутри.....
Не получилось. Рухнуло.
Но мы хоть попытались.
Вот и не осталось у человечества НАДЕЖДЫ.
И оно само себя убивает.
Как будто гниль разъедает изнутри.....