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 Політика України
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Все про:Зеленський (2968) наказ (183) розвиток (21)

 Зеленський видав указ про цілі сталого розвитку України до 2030 року

Президент України Володимир Зеленський ухвалив забезпечити дотримання 17 цілей сталого розвитку України на період до 2030 року.

Відповідний указ №722/2019 опубліковано на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Цей документ спрямовано на забезпечення національних інтересів України з питань сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня і якості життя населення, дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина.

"Підтримуючи проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року та результати їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, викладені у Національній доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна", забезпечувати дотримання Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року:

1) подолання бідності;

2) подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;

3) забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці;

4) забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;

5) забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат;

6) забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією;

7) забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх;

8) сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;

9) створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям;

10) скорочення нерівності;

11) забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів;

12) забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва;

13) вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками;

14) збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку;

15) захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття;

16) сприяння побудові миролюбного и відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях;

17) зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку".

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"Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розроблення проектів прогнозних і програмних документів, проектів нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України", - зазначається в тексті указу.

Крім того, Зеленський доручив Кабінету Міністрів України забезпечити:

1) проведення у двомісячний строк із залученням вчених, експертів, представників громадських об’єднань аналізу прогнозних і програмних документів з урахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року та за результатами такого аналізу у разі необхідності вжити заходів щодо їх удосконалення;

2) упровадження дієвої системи моніторингу реалізації Цілей та оприлюднення його результатів щороку до 1 березня року, який настає за звітним.

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Рекомендувати Національній академії наук України, Національній академії аграрних наук України, Національній академії медичних наук України, Національній академії педагогічних наук України, Національній академії правових наук України, Національній академії мистецтв України враховувати Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року під час визначення напрямів наукових досліджень.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151232
 
   
 Топ коментарі
 
уффф... прямо как вова путин... И зебилы - прослезились: наконец-то УКАЗ о развитии есть! Зеленский издал указ о целях устойчивого развития Украины до 2030 года - Цензор.НЕТ 4108
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п.с. по пунктам "указаза" - очередной бред от бездарей.. Набор ничего не значащих в реальности фраз, популизм и демагогия..
чего только "сохранение океанов..." стоит))
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Писали указ Киселев со Скабеевой?

"2) подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;"

Гетьманцев заявлял, что эпоха бедности закончилась, а тут ТАКОЕ в указе преЗедента!
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"Зеленский издал указ о целях устойчивого развития Украины до 2030 года".

... В 2030 году снять 34-й сезон "Сватов" - это первое дело! А уж опосля...
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Ви з дуба впали *зелене братство*,Україна не те що до 2030 не доживе під вашим керівництвом, а й ці 3 місяця до Нового Року
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Цирк продолжается. А программа типа: " Вовочка не ковыряйся в носу-палец сломаешь."
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УУУУуупс..... а почему до 2030? Лучше уж сразу до 2100 !!!!
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Маніловщина стовідсоткова на радість 73% ідіотів .
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раньше почему развития небыло, потому что указ не издали, вот оно че...
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Яке стійке? Малий бізнес , після Зе реформ, накривається мідним тазиком, а на ньому все трималося . Тисячі підприємців , які справно платили податки в казну , вже готові закрити бізнес .
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Уже закрывают. В нашем городе уже сети магазинов закрываются. Все в шоке. Хотя совсем недавно у многих были хорошие перспективы. Вот,что бывает,когда на выборах думают не головой, в задним местом.
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- Товарищ прапорщик, остановите поезд.
- Поезд стой, раз-два.
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