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Все про:корупція (2579) Укртрансбезпека (25) Ноняк (12) Криклій (22)

 В "Укртрансбезпеці" після відставки Ноняка змінять весь колектив, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував повну зміну колективу в "Укртрансбезпеці". Мета таких заходів - боротьба з корупцією.

Про це Криклій сказав на зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На жаль, не без проблем у сім'ї, ні для кого не секрет, що була суцільна корупція в "Укртрансбезпеці". Я всіх вітаю з тим, що нарешті звільнили повноцінно, без можливостей це рішення оскаржити, пана Ноняка, який в "Укртрансбезпеці" очолював систему і побудував цілу корупційну піраміду. Зараз ми будемо повністю міняти весь колектив, проводити реформи", - сказав міністр.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 18 липня повідомив про відсторонення Ноняка від обов'язків керівника Держслужби з питань безпеки на транспорті. 25 вересня уряд звільнив Ноняка з посади голови "Укртрансбезпеки".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151231
 
 
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Андрій Шор
4 год

"Палата представителей Конгресса США в рамках слушаний по процедуре объявления импичмента президенту США Дональду Трампу планирует вызов для дачи свидетельских показаний Зеленского, Ермака, Луценко, Шокина, и др."

ОПУ с гордостью:
"Команда президента Владимира Зеленского после возвращения из Нью-Йорка занялась планированием следующего официального визита в США".
Ну и "Луценко полетел в Великобританию учить английский язык"
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Только отставка? Самое большое наказание, отлучение от корыта? Полная проверка вместе сродственниками всего награбленного со своим друзякой Парубиём.
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Само собой ,но по ходу зе становится или стал ранее в ходе выборов преемником порошенко и никаких подвижек в этом плане не предвидится
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вначале намечались торжества, потом аресты. Решили совместить.
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Ну, президент Коломойський знає, як і хто і де краде. І йому не подобається, якщо хтось краде без нього.
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