 Справу "діамантових прокурорів" передали у ВАКС

Голосіївський суд Києва 30 вересня задовольнив клопотання прокурора про направлення справи "діамантових прокурорів" до Вищого антикорупційного суду. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Судовий репортер".

Прокурори Генпрокуратури обгрунтовували своє клопотання тим, що справа за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу (отримання хабара) підслідна Національному антикорупційному бюро.

Колегія суддів клопотання задовольнила. Попри те, що у липні 2015 році на момент можливого скоєння злочину, НАБУ не здійснювало своїх функцій і справу розслідувала Генпрокуратура. Однак суд брав до уваги, що Олександр Корнієць і Володимир Шапакін перебували на високих посадах в органах прокуратури, а сума інкримінованої неправомірної вигоди перевищує 500 прожиткових мінімумів.

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Справа розглядалася в Голосіївському суді з березня 2016 року. Процес зупинився на стадії допиту свідків, явку яких не вдавалося забезпечити. Ще взагалі не досліджувалися матеріали негласних слідчих розшукових дій.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 вересня набули чинності зміни до законодавства щодо підсудності ВАКС. Тепер з корупційних справ йому підсудні тільки ті, які розслідували НАБУ і САП. У зв'язку з цим ВАКС не став розглядати справу колишнього нардепа Єфремова.

У випадку, якщо справу таки повернуть назад в Голосіївський суд, то її розглядатимуть спочатку та іншим складом суду.

Нагадаємо, перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць були затримані 5 липня 2015 року. За даними спецслужб, вони одержали хабар в розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено $ 400 тис., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.



Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара). 16 липня тодішній генпрокурор Віктор Шокін звільнив їх з органів прокуратури. Печерський райсуд Києва обрав колишнім прокурорам запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави, пізніше вони вийшли на свободу під заставу. За Шапакіна внесено 6,4 млн грн застави, а за Корнійця - 3,2 млн грн.