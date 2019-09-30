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 Суспільство
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Все про:Корнієць (58) Шапакін (37) Антикорупційний суд (457)

 Справу "діамантових прокурорів" передали у ВАКС

Після трьох років розгляду справи "Діамантових прокурорів" у Голосіївському суді його передали до Вищого антикорупційного суду. Якщо справу повернуть до Голосіївського суду, його доведеться розглядати заново.

Голосіївський суд Києва 30 вересня задовольнив клопотання прокурора про направлення справи "діамантових прокурорів" до Вищого антикорупційного суду. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Судовий репортер".

Прокурори Генпрокуратури обгрунтовували своє клопотання тим, що справа за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу (отримання хабара) підслідна Національному антикорупційному бюро.

Колегія суддів клопотання задовольнила. Попри те, що у липні 2015 році на момент можливого скоєння злочину, НАБУ не здійснювало своїх функцій і справу розслідувала Генпрокуратура. Однак суд брав до уваги, що Олександр Корнієць і Володимир Шапакін перебували на високих посадах в органах прокуратури, а сума інкримінованої неправомірної вигоди перевищує 500 прожиткових мінімумів.

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Справа розглядалася в Голосіївському суді з березня 2016 року. Процес зупинився на стадії допиту свідків, явку яких не вдавалося забезпечити. Ще взагалі не досліджувалися матеріали негласних слідчих розшукових дій.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 вересня набули чинності зміни до законодавства щодо підсудності ВАКС. Тепер з корупційних справ йому підсудні тільки ті, які розслідували НАБУ і САП. У зв'язку з цим ВАКС не став розглядати справу колишнього нардепа Єфремова.

У випадку, якщо справу таки повернуть назад в Голосіївський суд, то її розглядатимуть спочатку та іншим складом суду.

Нагадаємо, перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць були затримані 5 липня 2015 року. За даними спецслужб, вони одержали хабар в розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено $ 400 тис., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара). 16 липня тодішній генпрокурор Віктор Шокін звільнив їх з органів прокуратури. Печерський райсуд Києва обрав колишнім прокурорам запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави, пізніше вони вийшли на свободу під заставу. За Шапакіна внесено 6,4 млн грн застави, а за Корнійця - 3,2 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151225
 
 
 Топ коментарі
 
три года юГик пытался похоронить это дело и тут такой облом. опять вспомнили о "героях"-прокурворах
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тю, а я думав шо сивочолий з кумом давно вже їх посадили )))
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бриллиантовый сериал, новый сезон Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в ВАКС - Цензор.НЕТ 6969
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тю, а я думав шо сивочолий з кумом давно вже їх посадили )))
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а кого не посадили, тем руки пообрубали Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в ВАКС - Цензор.НЕТ 8499
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сывочола свыня только откуп взяла и не посадил
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три года юГик пытался похоронить это дело и тут такой облом. опять вспомнили о "героях"-прокурворах
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Ну да даже не уволил а повысил их в должности. А заместителя главы СБУ, производившего изъятие камней и арест прокуроров Петя уволил.
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При нормальной власти их давно б пустили на органы как в Китае, а остатки повесили за худой конец. А у нас по КПК портного им ничего не будет.
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почався футбол між судами.
порошенківська судова реформа - в дії!
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После трех лет рассмотрения дела "Бриллиантовых прокуроров" в Голосеевском суде его передали в Высший антикоррупционный суд. Если дело вернут в Голосеевский суд, его придется рассматривать заново.

Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову (с)
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де там у порохоботиків язики зараз? тихенько сидять )))
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Еще не вечер, сейчас им новую методичку подгонят и понесется "фы фсё фрете".
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они тут ,молчат из скромности о делах минувших ,дурака включают Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в ВАКС - Цензор.НЕТ 5459
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Одна из причин,из за которой порох проиграл зеленой свисто-перделке
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знову ви того циганського барона згадуєте )
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мдааа.. правосудие прямо пышет скоростью расследования таких дел... за курицу уже б три года сидел бы виновный.. а за миллионы в итоге еще признают потерпевшими...и нах я кормлю , уплачивая налоги, эту свору ворюг и тунеядцев!?
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З роками нажаль міняється тільки сорт локшини.Більшості і це за щастя Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в ВАКС - Цензор.НЕТ 1203
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это все еще первая серия - "Бриллиант почти не виден"?
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Пеценых прокуроров все таки накажут,порохососы вы должны их взять на поруки,иначе грош цена вашему визжанию здесь
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Чувака на 5 лет за шоколадки посадили моментально на 5 лет, буквально за 3 недели! а тут уже 3 года маринуют и тут далеко не шоколадки!
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Все таки Сакварелідзе - краща кандидатура на посаду генерального прокурора. Він б швиденько петіних бариг по зонам порозпихувавю Ну і самого Петю теж звичайно.
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Ніхто не хоче бути тим, хто осудить колег-корупціонерів. Це, така пляма на репутації суддів що, колеги можуть не зрозуміти зрадників.
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Это политические репрессии онижепрокуроров в трусиках! Зебилы лютуют! Вси на путч!
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Що то ВАКС только принимает, пора уже начинать работать на результат .
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так результат побачите! - в деклараціях в НАЗК!
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А где сами "брилиантовые" прокуроры сейчас находятся? В Украине? Сомневаюсь.
У нас "правосудие" любит "догонять"(открывать/продолжать) фигурантов уголовных дел токо тогда, когда они уже плотно обжились в своих "испанских" маетках и покуривают бамбук.

Сначала украинское "правосудие" даёт возможность фигурантам ***...ть, а потом годами размазывает сопли, сокрушаясь шо этих гадов нам не выдают.
Нихрена в этой стране не меняется.
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Они не просто в Украине, они продолжают работать в прокуратуре, убили главного свидетеля и пострадавшего пол-года назад и прекрасно себя чувствуют.
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Дело "бриллиантовых прокуроров" передали в ВАКС


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стопудово Трамп просив Югіка не чіпати нормальних пацанів )))
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петя с томосом по стране гастролировал, ему некогда было их сажать)))
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йому буквально пару місяців не хватило для покращення покращень )
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Так шо есть надежда ,что эту погань посадят😐
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Сажать надо Луценко, за то ,что их не посадили😐
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