 Сьогодні немає підстав вважати, що взимку можуть виникнути проблеми з опаленням, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ZIK.

За його словами, сьогодні немає підстав вважати, що взимку можуть виникнути проблеми з опаленням.

"До зими ми готові. Як я вже раніше говорив, у нас своєчасно були накопичені необхідні резерви природного газу в наших сховищах. І це дає можливість спокійно дивитися на зиму. Підстав вважати, що взимку будуть якісь кризи, у мене на сьогодні немає", - сказав Гончарук.

Однак, він додав, що в Україні є системні проблеми в енергетиці.

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"У нас серйозна ситуація з енергетикою. Якщо дивитися вперед, у нас багато системних проблем в енергетиці. Там також дуже великий відсоток зносу. Інфраструктура втрачає величезну кількість тепла. Втрати в окремих містах сягають 40%. Тому з цим потрібно боротися. Ми дуже багато втрачаємо. Дуже необачно з цим себе поводимо. Там же питання корупції щодо неефективного управління певними об'єктами. Про це ми окремо поговоримо", - зазначив Гончарук.