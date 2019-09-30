 Сьогодні немає підстав вважати, що взимку можуть виникнути проблеми з опаленням, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ZIK.
За його словами, сьогодні немає підстав вважати, що взимку можуть виникнути проблеми з опаленням.
"До зими ми готові. Як я вже раніше говорив, у нас своєчасно були накопичені необхідні резерви природного газу в наших сховищах. І це дає можливість спокійно дивитися на зиму. Підстав вважати, що взимку будуть якісь кризи, у мене на сьогодні немає", - сказав Гончарук.
Однак, він додав, що в Україні є системні проблеми в енергетиці.
"У нас серйозна ситуація з енергетикою. Якщо дивитися вперед, у нас багато системних проблем в енергетиці. Там також дуже великий відсоток зносу. Інфраструктура втрачає величезну кількість тепла. Втрати в окремих містах сягають 40%. Тому з цим потрібно боротися. Ми дуже багато втрачаємо. Дуже необачно з цим себе поводимо. Там же питання корупції щодо неефективного управління певними об'єктами. Про це ми окремо поговоримо", - зазначив Гончарук.
"...Игорь Валерьевич, пользуясь тем, что вас отвлекают и развлекают как могут, в лучших традициях 95 квартала, только теперь масштаб перенесён на всю страну, стремительно переориентируется на себя новые рынки.
Он поставляет на Центрэнерго уголь через свою прокладку «Нафта-форс», ее учредитель работает на заправке Коломойского в Киеве оператором ( хахаха, правда смешно? ). А что так можно было? - спросите меня вы. Этот уголь до последнего времени везся из России, но обходился Центрэнерго почти в 1,5 раза дороже - 2700 грн/т (без доставки), - чем по формуле Роттердам+. Напоминаю, всем ненавистная формула Роттердам+, коррумпированная и та, по которой проклинали Пороха на чем свет стоит обходилась бюджету в 1900 грн/т. Зато теперь каждый Украинец гордо может сказать, что платит в карман Игоря Валерьевич на почти тысячу больше за тонну угля.
Сегодня Коломойский вынашивает идею снять блокаду Донбасса и полностью сесть на поток угля с шахт ОРДЛО. Ну а шо? Разве так нельзя?
Блокада еще не снята, а поставки уже пошли. Уголь со станции Успенка, которая находится на границе ОРДЛО ездит в сторону Украины, промежуточная станция Предзаводская. Отсюда уголь как кузбасский так теперь и с ОРДЛО попадает в нашу страну."
Уже возникают
Подивився виступ Тимофія Милованова на «Свободі Савіка Шустера», присвячений земельному питанню. Вразив один епізод. Дослівна розшифровка:
«Ми порахували. Тому шо в Україні ніколи не робилась аналітика. А ми робимо аналітику. Куди потрібно вкладати гроші, що потрібно підтримувати, щоб отримати максимальний економічний розвиток. Це нас попросив прем'єр-міністр.
Це все, що пов'язано з добуванням кам'яного та бурого вугілля.
Друге: добування металевих руд, інших корисних копалин.
Третє: оптова торгівля, ремонт транспортних засобів і мотоциклів. Четверте: металургійне виробництво. Виробництво коксу та коксопродуктів. Діяльність у сфері права.
Освіта. Освіта! Щоб у людей була робота. Водопостачання, каналізація, поводження з відходами.
Рекламна діяльність, дослідження ринку. Наукова діяльність.
Поштово-кур'єрська діяльність.
Бачите (звертається до аграріїв), ми б хотіли вас підтримати, але на всіх не вистачає грошей. Ми будемо підтримувати тих, хто створить більшу кількість і якість робочих місць. Якщо ви будете створювати більше робочих місць, ніж освіта, ми будемо підтримувати вас».
До побачення, любі аграрії, генератори 18% ВВП, третини валютної виручки і сотень тисяч робочих місяць. Лузери, тут треба мотоцикли ремонтувать
Міністр економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства, якого ми заслужили
П.С. До речі, це той чувак, який ще вчора волав, що підтримка галузей - це моветон і всіх розсудить ринок.
Kostya Tkachenko