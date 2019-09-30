 Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка з посади секретаря РНБО

Як інформує Цензор.НЕТ. відповідний указ №724/2019 опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади Секретаря Ради національної безпеки та оборони України", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк має намір залишити свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.

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