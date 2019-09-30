 Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка з посади секретаря РНБО

Як інформує Цензор.НЕТ. відповідний указ №724/2019 опубліковано на сайті президента.
"Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади Секретаря Ради національної безпеки та оборони України", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк має намір залишити свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.
По сообщениям близких к президенту источников Зеленскому стало плохо во время возвращения и был направлен запрос на открытие лечебного бокса №1, но по прибытию Зеленский отказался от госпитализации и уехал домой. Врачи связывают это с нервными перегрузками и длительными перелетами.
......после того как монику зеленски "отпустило" - оно смогло подписать отставку данилюка))
Не приходя в сознание приступил к работе.
Данилюк наконец то закончил!
28 миллиардов СНБО кому попало не доверят.
Не всё измеряется деньгами!
Данилюк не смог одновременно вылизать два зада. Языка не хватило)
Вынуждена уточнять, чьи?
А про секс Капучіно як часто бачить новини на сайті?
Сам про себе все розказав, і про свої мрії, і про "зависання" на форумі.
По темі РНБО здатен щось написати, оцінки, прогнози?
Може Капучино варто відволіктись від форуму з нецікавою йому тематикою?
"кому що болить, той про те й говорить..."
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив залишити посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.
сов. политобозревателя Ал.Бовина
на пресс-конференции ГКЧП
заданный Стародубцеву:
«А вы-то как здесь оказались?»