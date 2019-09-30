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 Політика України
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Все про:Зеленський (2968) РНБО (569) звільнення (674) Данилюк Олександр (343)

 Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка з посади секретаря РНБО

Президент України підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ. відповідний указ №724/2019 опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади Секретаря Ради національної безпеки та оборони України", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк має намір залишити свій пост. Він підтвердив, що написав заяву про відставку. Видання "Новий час" з посиланням на джерела повідомило, що Данилюк йде через загострення відносин з Богданом і Коломойським.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151222
 
 
 Топ коментарі
 
там вся команда такая. пробы негде ставить. стыдоба Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с поста секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 7938
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Данелюк молоток, с мозгами дружит, вовремя свалил с "Зе Титаника" Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с поста секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 3480
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Не долго продержался у Зе-корыта. А щастье было так близко Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с поста секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 5734
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там вся команда такая. пробы негде ставить. стыдоба
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ну вот.Все стало на свои места.Данилюк не согласен с Комолойским,а Зельдин его увольняет.Дальше можно не прогнозировать.Думаю президента Комолойского скоро будут убирать...вместе с его "тенью"
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... красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтою о пальто с телячьим воротником, проявил необыкновенное оживление.(с)
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Специализированная бригада неотложной помощи клинической больницы государственного управления делами "Феофания" за ночь дважды в 02-28 и 04-55 выезжала по "вызову №1" на объект [наименование не разглашается ] государственного управления делами. В "Феофанию" никого не доставляли. На последнем выезде часть бригады осталась на объекте. Транспортом "Феофании" туда доставлено какое то оборудование.

По сообщениям близких к президенту источников Зеленскому стало плохо во время возвращения и был направлен запрос на открытие лечебного бокса №1, но по прибытию Зеленский отказался от госпитализации и уехал домой. Врачи связывают это с нервными перегрузками и длительными перелетами.

......после того как монику зеленски "отпустило" - оно смогло подписать отставку данилюка))
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С ним всё нормально.
Не приходя в сознание приступил к работе.
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в этом вся фишка как только пойдут убирать беню пыня введет войска под видом граждан рФ проживающих в Украине и заберет все по левый берег днепра. может так все и расчитано
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если не дай Бог, замес начнется обязательно заберет. многие политологи так говорят. пионтковский, иларионов. они за 10 лет не ошиблись в своих прогнозах.
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ты будешь участвовать в обороне Украины с оружием в руках?
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Дуже погано. Наступний крок доплатити Коломойскому за пограбування Приват банку?
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Обязательно доплатим. И моральный ущерб возместим.
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Наконец то Данелюк понял чем закончится власть ЗЕ. Висеть на Хрещатику ему не захотелось.
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Прийшло покоління "еліти" яка табличку множення вивчала на калькуляторі, а не в "голові". Спочатку б сім разів подумав, і вирішив з ким і куда і по що йдеш.

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Не долго продержался у Зе-корыта. А щастье было так близко
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А "птіца счастья" поставила мітку на Богдані. 😊
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Україні потрібна перемога, а не "мир". Мир у країні неможливий без повернення їй незаконно анексованих територій, за кожен шматок яких пролито кров наших співвітчизників. А Путін не віддасть вам жоден шмат захопленої землі. І це означає, що мир неможливий, доки Путін не погодиться повернути землю.
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Доки олігархи доять всю країну, миру не буде і поваги до країни теж не буде.
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Мавр сделал свое дело.. и фиговый листочек больше не нужен
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И кто теперь на отлично займет его место, Богдан, Аваков, ... ?
28 миллиардов СНБО кому попало не доверят.

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Есть только один человек, который не боится таких сумм.
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Алла, у Вас всё деньги на уме))) Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка з посади секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 9640
Не всё измеряется деньгами!
Данилюк не смог одновременно вылизать два зада. Языка не хватило)
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У меня деньги, а у Вас зады?(
Вынуждена уточнять, чьи?
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? А це вже що за сексуально-стурбовані пліткарі?
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Значить, фігнею займається капучино на політичному форумі, флудить.
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Не політичний а інформаційний. Педалі путаємо? )))
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аварія на дорозі чи пожежа - це звичайно політика )))
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Пожежі і аварії основні теми ЦН? Ну ладно, нехай ті, хто створюють сайт почитають як сприймається їхнє творіння окремо взятим капучіно.
А про секс Капучіно як часто бачить новини на сайті?
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коли бачу дописувачку, яка день і ніч тут крутитья )))
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Щоби бачити когось день і ніч, потрібно самому тут крутитись.
Сам про себе все розказав, і про свої мрії, і про "зависання" на форумі.

По темі РНБО здатен щось написати, оцінки, прогнози?
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таким тоном можете тільки у свого бойфренда щось вимагати, якщо він у вас колись буде )
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Намагаюсь повернути Капучіно на "пусть истинный", до дотримування правил форуму, але марно, як почав про секс, так і марить далі.
Може Капучино варто відволіктись від форуму з нецікавою йому тематикою?
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Залишайтесь на зв'язку, ваша думка дуже важлива для нас. )
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Бачу, вам ця тема дійсно дуже болюча. Вибачте.
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Та ні, вже давно підмічено народом:
"кому що болить, той про те й говорить..."
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Данелюк молоток, с мозгами дружит, вовремя свалил с "Зе Титаника"
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Данилюк плакатися буде, як після звільнення з Кабміну часів Порошенка? Це багато знає про передвиборчий піар і антипіар. Настільки багато, що ці знання можуть вкрай негативно позначитися на здоров'ї.
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Коли я розповім людям правду "прозріють" всі - Данилюк розповів причину свого звільнення
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вирішив залишити посаду через загострення відносин з оточенням Володимира Зеленського.
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Это страшное ОПГ ,пусть будет осторожен ,они ему правды не простят Уже придрались к его декларации, запугивают,не отходя от кассы хотя он и сам виноват ,конечно
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Кто посмел поставить богдана в одной строчке с коломойким? Беня выше должен быть - он же там альфа
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Що вам ще зробити щоб стало известно? Зеленський підписав указ про звільнення Данилюка з посади секретаря РНБО - Цензор.НЕТ 8452
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Олигархат одним словом...они правят Украиной
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Это и козе было ясно !😂И только🐏🐑🤢верят в сказки
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А крысы пусть уходят с корабля, они мешают схватке бесшабашной.
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Завтра очередная серия суда по привату. Но это так, совпадение.
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цікава подальша робота Данилюка...він стане в опозицію чи тихенько поїде? - схиляюся до другого.
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А что он может против коррупционной схемы?уйти хлопнув дверью
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я не чув хлопання дверей - Данилюк йде тихенько.
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Ну как же,разве не он сказал ,что подал рапорт из за бени и богдана
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Ну що зебіки Каламойский нє імєєт нікакова отношенія к всенародно вібранному прєзіденту? Вітаю вас усіх. І дуже дякую! ЗІ Заносьте квіти і торт.
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Беги Данилюк, беги с тонущего зетитаника!!!
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Умница Данилюк, понял как работать с клоунами и Зебилами.
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Недолго музыка играла...недолго фраер танцевал...😀
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В случае с Данилуком мне вспомнился вопрос
сов. политобозревателя Ал.Бовина
на пресс-конференции ГКЧП
заданный Стародубцеву:
«А вы-то как здесь оказались?»
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В країні лишається тільки один політик - Коломойський.
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Зато у Моники есть бородатая бабушка и бурят.
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"Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с поста секретаря СНБО" - Коломойский уже откровенно делает то, что ему надо, а Вовчик выполняет и параллельно проверяет, какая реакция будет у народа.
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молодець Президент Зеленський - миттєва реакція! респект!
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